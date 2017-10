Barcelona vs ElPozo Murcia en vivo y en directo online en LNFS 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido Barcelona vs ElPozo Murcia. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Para encontrar el último precedente entre ambos equipos tenemos que remontarnos al playoff por el título de la temporada pasada. En Murcia, ElPozo y Barcelona se jugaban el pase a la final de la liga en el tercer encuentro de la eliminatoria, tras ganar los de Duda 3-2 en el primer choque y devolver la igualdad los blaugrana con un contundente 5-1 en el Palau. Ferrao adelantaba a los suyos a pocos minutos para llegar al descanso, ante la incapacidad de los locales de materializar sus ocasiones. Nada más arrancar el segundo acto Fernando y Miguelín le daban la vuelta a la tortilla en dos minutos. Sin embargo pasado el ecuador, Dyego empataba para llevar el partido a la prórroga. Tras una fase en la que ninguno quiso arriesgar el choque se fue a penaltis y ahí Andresito se vistió de villano para los murcianos ya que un inoportuno resvalón le hizo fallar el penalti definitivo.

Los encargados de dirigir del encuentro serán Israel Martínez Segovia del colegio castellano-manchego y Carlos Múnez Carpintero del comité madrileño. El conquense lleva 14 temporadas arbitrando en Primera División y su experiencia en el panorama nacional es muy amplia en torneos como Copas de España o Copas del Rey. Lo propio para el madrileño que ha compartido fases finales de campeonatos españoles con su pareja de baile el domingo. En esta liga ya han arbitrado por ejemplo en un O Parrulo 2-2 Cartagena.

Gradas del Palau Blaugrana | Foto: fcbarcelona.es

El escenario del choque será el Palau Blaugrana, dónde juegan todas las secciones profesionales del club. Fue inaugurado en 1971 y tiene una capacidad para 7.585 espectadores. Se espera una buena entrada ya que la jornada es domincal es atípica y el público podrá aprovechar el día no laborable para acudir a disfutar del futbol sala.

Fabio sacando de puerta | Foto: LNFS

Mientras en la región murciana el encargado de antender a los micrófonos ha sido el guardameta Fabio, que regresa tras su lesión. El madrileño destacó que "jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y sabemos la dificultad que conlleva jugar en el Palau. Pero no tenemos ningún tipo de miedo". En cuanto al tibio inicio de temporada el portero comentó que "es verdad que hemos fallado en algún partido, pero la presión es la de siempre. Llevar esta camiseta implica eso". Mientras que de sus problemas físicos ha asegurado que "esta semana me he encontrado al cien por cien y tengo muchas ganas de seguir cogiendo ritmo y mejorando".

Esquerdinha se lamenta de una ocasión perdida | Foto: LNFS

En declaraciones previas al partido por parte del Barcelona el turno ha sido precisamente para Esquerdinha, por su pasado en ElPozo. Respecto a esa etapa el brasileño declaró estar "muy agradecido, ya que es el equipo que me trajo a España. Pero ahora estoy muy feliz y está claro que el domingo me toca pensar solo en el Barça". Respecto al partido el pívot aseguró que "tenemos que estar a la altura porque este tipo de partidos pueden acabar marcando la temporada". Además echó la vista al pasado para alagar a su equipo y comentar que él vivió "el gran Barça como adversario y era muy difícil intentar ganarles. Estar aquí es diferente en todos los sentidos y me siento orgulloso".

La semana en Murcia ha sido de ultimatums con el objetivo de recuperar en tiempo express a jugadores que arrastraban ciertos problemas. Miguelín y Fernando protagonizaron un evento en favor del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, mientras que en el sorteo de la Copa el rival fue el Plásticos Romero Cartagena con el que vivirá un nuevo derbi.

Aunque en Camp Barça solo se piensa en ElPozo, no han podido resistir la tentación de apartar la mirada hacia la UEFA Futsal Cup. Este jueves se realizaba el sorteo de la ronda Élite donde los culés han quedado encuadrados con el Pescara italiano, que será el anfitrión, el Ekonomac serbio y el t' Knooppunt holanés. Además en el sorteo de octavos de la Copa del Rey, en el que el Barcelona entró directamente al quedar exento, los blaugrana han sabido que tendrán que viajar a las Islas Baleares para enfrentarse a uno de los rivales más difíciles que tenía como Palma Futsal. Pero sin duda la noticia ha sido la confirmación de la lesión de Ferrao, que estará entre 3 y 4 semanas de baja y por tanto no disputará este partido.

Pito anotando un gol | Foto: LNFS

Y en el otro lado el que más amenaza la gran racha local es Jean Pierre Guisel Costa, apodado 'Pito'. El de Chapecó acumula 3 goles en este arranque de campaña y tras convertirse en una de las sensaciones de la liga el año pasado ahora busca consolidarse como el gran pívot que es. Su corpulencia y movilidad dan a su equipo mucho gas en la zona de ataque, y además su capacidad goleadora, que ya demostró en su país con Carlos Barbosa, hace que sea una dura tarea marcarle.

Esquerdinha portando el esférico | Foto: LNFS

Si de alguien debe preocuparse la visita ese es Leonardo Rodrigues Bernardes, más conocido como 'Esquerdinha'. El pívot brasileño ha arrancado muy fuerte en este inicio de temporada haciendo un total de 5 tantos en 5 partidos. El 77 blaugrana es uno de los fichajes estivales del Barcelona y es justo lo que necesitaban en la plantilla para no bajar el nivel en ataque cuando hay que darle descanso a Ferrao, que es el teóricamente titular. Conocedor de la liga española y de ElPozo donde ya estuvo durante tres temporadas, pero dónde no se le brindaron las oportunidades que quería y decidió marcharse a Rusia. Ahora regresa y supone un gran peligro para su ex equipo y su ex entrenador, el cual reconocía que su llegada es un salto de calidad para el rival.

Duda en uno de los encuentros en el Palacio | Foto: LNFS

Por otro lado el técnico de ElPozo Murcia, Eduardo Sao Thiago 'Duda' aseguró estar "muy positivo de cara al domingo". El de Florianópolis reconoció que "es uno de los rivales más importantes de la liga" y que aunque es difícil "algún partido perderá y ElPozo es uno de los candidatos a intentar que así sea". Además se mostró satisfecho con los últimos entrenamientos y dijo que "la gente está muy implicada, hemos entrenado muy bien".

Andreu Plaza en un entrenamiento | Foto: LNFS

El míster del FC Barcelona, Andreu Plaza, reconoció que será "un partido muy atractivo para el público y muy difícil para nosotros", a la vez que ensalzaba "el gen competitivo que tiene un rival como ElPozo". Y en cuanto a la lesión de Ferrao el catalán aseguró que "creemos que llegará perfectamente a la ronda Élite, sin embargo, tenemos plantilla suficiente para suplirlo con toda garantía".

Foto: LNFS

Mención especial para el choque entre ambos en la final de la Copa del Rey 2014 disputada en el Bilbao Arena, y dónde el Barcelona ganaba su cuarto trofeo consecutivo y además derrotando a los murcianos en la final por tercera campaña seguida. Tras ir durante muchos minutos por delante con tantos de José Ruiz, Franklin y Eka, los culés empataban sobre la bocina con un tanto Sergio Lozano, además de los anteriores de Aicardo e Igor, para forzar la prórroga. Cuando todo indicaba que habría lanzamientos de penaltis apareció Fernandao para prorrogar la agonía de ElPozo en esta competición y aumentar el idilio blaugrana con este galardón.

Barcelona y ElPozo han disputado un total de 71 partidos a lo largo de su historia. En 35 ocasiones ganaron los murcianos, en 27 los culés y hubo 8 empates. En liga se han visto las caras un total de 62 veces; en 22 de las mismas el duelo cayó del lado del Barça, en 32 de ElPozo y en 8 ocasiones acabaron empatando. Concretamente en liga regular hablamos de 42 choques con 14 victorias blaugranas, 22 jamoneras y 5 empates. Y para precisar más, de estos 42 duelos, 21 se han jugado en el Palau Blaugrana con balance favorable al Barcelona: 14 victorias locales, 4 visitantes y 4 empates. En el resto de competiciones en Copa del Rey ha habido 3 victorias para el Barcelona; y en Copa de España 3 victorias murcianas, 1 empate y dos catalanas.

Foto: LNFS

El último choque como visitante del conjunto de Duda supuso el estreno del nuevo Palacio de los Deportes de Cartagena y donde el resultado fue de empate a 3 ante el equipo dirigido por Juan Carlos Guillamón. Los jamoneros desparovecharon un parcial de 0-3 en la primera mitad y se dejaron remontar por los cartageneros espoleados por su gente. El duelo fue el reflejo de que la apuesta por la cantera de los murcianos le está pasando factura en algunos partidos. Para más información sobre el enfrentamiento aquí dejamos la crónica: Remontada hacia la gloria

ElPozo Murcia aterriza en Barcelona situado en la quinta plaza de la tabla con 10 puntos. Sus números reflejan 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en su casillero, además de 21 goles a favor y 13 en contra. Lejos de su pista consechó una victoria ante O Parrulo por 4-6 en la jornada inaugural y un empate en el derbi regional ante Cartagena (3-3). Además en la primera ronda de la Copa del Rey logró vencer al Itea Córdoba por 2-3.

Foto: Ernesto Aradilla

El último encuentro de los culés en el Palau fue precisamente la victoria ante Segovia por 8 goles a 1. Una gran demostración de los de Andreu Plaza de sus capacidades ofensivas y su gran bloque defensivo. No tuvo historia el choque ya que al descanso se llegaba con el resultado de 5-1. Aquí se puede consultar la crónica del mismo: Exhibición de potencial azulgrana

El Barcelona Lassa llega como líder de la categoría con 15 puntos de 15 posibles. Inicio perfecto con 5 victorias en las que ha anotado 26 goles y ha recibido solo 7, el menos batido de la categoría. Intratable como local hasta el momento con una victoria por 6-3 ante Palma Futsal y otra por 8-1 ante Naturpellet Segovia.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Barcelona vs ElPozo Murcia, perteneciente a la 6ª jornada de la LNFS. El encuentro tendrá lugar en el Palau Blaugrana a partir de las 12:30 horas.