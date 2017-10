Aspil Vidal abusa del Gran Canaria en el duelo de la necesidad

Google Plus

El Aspil Vidal Ribera Navarra ha goleado al Gran Canaria Fútbol Sala en un partido en el que el jugador visitante David fue gran protagonista con 4 goles. El partido suponía una buena oportunidad para ambos equipos de mejorar su posición en la tabla, pero los locales acusaron más los nervios y acabaron cediendo. Los navarros por su parte cuajaron una gran actuación y dejan a su rival aún más cerca del descenso.

La igualdad entre los dos equipos fue el denominador común en el inicio del partido. Los dos equipos no se encontraban en un buen momento–ambos habían perdido en la última jornada-, por lo que prefirieron no arriesgar. Sin embargo, muy pronto todo cambió. La calma del inicio se acabó cuando el Ribera Navarra dispuso de un penalti en el minuto tres. David asumió la responsabilidad de la pena máxima y, con un disparo ajustado al palo izquierdo, anotó el 0-1.

El gol tempranero animó a ambos entrenadores a introducir jugadores de refresco cuando apenas se había llegado a los primeros cinco minutos de encuentro. Continuaba el juego, pero ningún equipo conseguía asentarse sobre la pista. Si bien los navarros se encontraron algo más cómodos gracias al marcador, esta ventaja no se tradujo en un dominio del balón. Suso Méndez no tardó en introducir a Iván Gonfaus para tratar de enmendar la situación. Y el catalán, en la primera que tuvo, a punto estuvo de marcar con un disparo que salió desviado.

El Aspil Vidal respondió un minuto más tarde con un disparo de Sepe. Una buena parada de Thiago evitó el segundo gol visitante. Los visitantes parecían encontrarse mejor en la pista y empezaron a disponer de posesiones más largas. En este intervalo de tiempo se produjeron ocasiones claras de ambos equipos. En la primera, Iago Rodríguez remató al palo en una oportunidad manifiesta. En la segunda, que está vez cayó del lado visitante, solo la falta de acierto de Ayose evitó el empate.

La oportunidad animó al Gran Canaria que dispuso de otra opción para anotar. Fue Gustavo Pérez el que con un lanzamiento lateral probó de nuevo al portero visitante. Al filo del descanso se notó la urgencia de los locales por responder al tanto inicial de Aspil Vidal. Los de Suso Méndez llevaron la iniciativa en los últimos minutos del primer tiempo, pero fueron los navarros los que volvieron a golpear dejando el partido cuesta arriba a su rival. Ayose acabó expulsado cuando se equivocó y cometió penalti. David volvió a lanzar desde los once metros para sumar su segundo gol del choque en el 18.

La segunda parte se presentó movida. Buena muestra de ello fue la expulsión de Pedro tras una dura entrada a Harnisch. Con un jugador menos, Aspil Vidal empezó de la peor forma posible el segundo acto. Los navarros tuvieron que atrincherarse atrás para evitar un gol que metiese a los locales en el partido. Sin embargo, Nacho Gil avisó con un disparo frontal y Raúl Canto devolvió la ilusión a la afición canaria. De nuevo el tiro fue desde la frontal pero en esta ocasión el murciano no perdonó y puso el 1-2.

Supo responder correctamente el conjunto de José Lucas Mena. No sólo no notó la presión que podía suponer el acercamiento en el marcador de su rival, sino que anotó el 1-3. Obra de Lucas, el gol supuso un mazazo para el gran Canaria que no pudo levantar cabeza desde ese momento. Cuando sólo habían pasado tres minutos desde el tercer gol de Aspil Vidal, llegó el cuarto tanto de Iago Rodríguez en jugada de estrategia.

Poco después, Suso Méndez solicitó tiempo muerto y en él buscar la solución que nunca llegó a darse. El entrenador local optó por poner el portero jugador cuando todavía restaban más de 10 minutos. Fue el principio del fin para los canarios, que recibieron un duro castigo con tres goles en contra más.

Aprovechando un robo de balón, David se apuntó su tercer gol a puerta vacía en el 33. Un minuto después, el propio David repetía la acción anterior y firmaba su cuarto gol del partido. Los locales bajaron completamente los brazos en los últimos minutos de partido y pese a que Thiago paró un doble penalti a Mínguez, vieron como llegaba el 1-7. El propio Mínguez culminó una rápida jugada para marcar a falta de tres minutos del final.