Previa O Parrulo - Peñíscola: empezar a sumar cuanto antes

O Parrulo Ferrol quiere sumar ya. El equipo ferrolano no conoce todavía la victoria en liga y lleva cuatro jornadas sin puntuar. Tendrá enfrente al Peñíscola Rehabmedic, mejor posicionado en la tabla, pero sólo con tres puntos más en su casillero. A Malata medirá el nivel de los dos equipos y es que el duelo se presenta como una gran oportunidad para ambos. Los gallegos buscarán su primera victoria en liga y los valencianos seguir sumando. Otro de los objetivos del conjunto de Albert Canillas será resarcirse de su anterior derrota. El 2-5 que le endosó el recién ascendido Naturpellet Segovia no gustó a la afición peñiscolana que espera una mejoría en este nuevo envite.

Mal inicio

Ambos equipos han comenzado mal la temporada y tienen la necesidad de sumar si no quieren empezar a complicarse. A esto se le añade que los objetivos reales tanto de O Parrulo como de Peñíscola para la temporada pueden quedar definidos en los próximos partidos. A pesar de encontrarse todavía en la séptima jornada, los dos tuvieron comienzo de liga que justifica su pobre bagaje. Hay que destacar sus enfrentamientos contra rivales de entidad. El Peñíscola se ha enfrentado a Movistar Inter, Palma Futsal y Catgas Energía, entre otros. O Parrulo, por su parte, ha hecho lo propio con El Pozo, Fútbol Club Barcelona Lassa y Jaén Paraíso Interior. La dificultad de sacar puntos contra estos rivales es máxima, así que no es de extrañar que ambos equipos empiecen a mejorar sus registros a partir de ahora. En la copa del rey, no ha habido tampoco suerte para ninguno. O Parrulo caía en penaltis ante el Ríos Renovables y Peñiscola también se veía apeado del torneo del K.O tras su derrota ante Inter.

El Peñíscola jugó un buen partido, pero acabó cayendo 3-2 en Torrejón de Ardoz | Foto: LNFS

Repetir el buen juego

Si O Parrulo quiere sacar algo positivo de su enfrentamiento ante Peñíscola deberá mostrar el juego que practicó ante ElPozo. Durante algunas fases de aquel partido, los murcianos sufrieron más de la cuenta por el buen hacer de los locales. En el otro bando, Peñíscola se agarra a su buen partido en Santa Coloma donde acabaron empatando a uno ante Catgas. No abusar en exceso del balón largo como en otros partidos será clave para que los valencianos consigan sus primeros tres triunfos a domicilio.

Se busca goleador

Los dos conjuntos echan en falta un jugador que les aporte goles. Cuando ya han transcurrido siete citas del calendario liguero, ninguno de sus jugadores lleva más de cinco goles en la competición doméstica. El máximo goleador del equipo gallego es Íñigo Amazqueta que hasta la fecha suma un total de tres tantos. En el Peñiscola, es Terry el jugador que más veces ha visto puerta (4). El brasileño está acostumbrado a anotar en los partidos a domicilio. Fue el autor del gol que dio el último punto a su equipo hace dos jornadas. Además, también vio portería ante Aspil Vidal Ribera Navarra, aunque en esta ocasión no sirviera para evitar la derrota. Los dos alas tratarán de marcar en esta nueva ocasión que les presenta y así ayudar a sus equipos a conseguir los tres puntos.