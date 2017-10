Jaén supo mantener los nervios bajo la tensión y la polémica

Google Plus

Jaén Paraíso Interior se llevó la victoria ‘in extremis’ del Wssell de Guimbarda de Cartagena gracias a un tanto de Boyis desde el doble penalti a falta de 19 segundos. Los visitantes aprovecharon un gran inicio de partido para poner tierra de por medio muy pronto, sin embargo eso dio mucho tiempo a los de Guillamón para asimilarlo y acabar empatando el partido. Las jugadas polémicas y la tensión hicieron perder los nervios a los locales que pierden un partido importante para haberse alejado de la zona de peligro.

Comienzo fulgurante amarillo

Desde el primer minuto se notó que Plásticos Romero Cartagena no salió concentrado a la pista y que sin embargo su rival salió a dominar y a golpear muy pronto. Solo había un equipo sobre la cancha que era Jaén y pronto se encargó de plasmarlo en el marcador. Gran salida de presión de Campoy y con un gran pase con el exterior habilita a Mauricio que cruza al ángulo el 0-1. Poco cambió en los siguientes minutos, y es que los de naranja eran incapaces de mantener la posesión, incapaces de crear ocasiones y mucho menos de responder a los golpes de los jienenses.

Mientras tanto la visita volvía a avisar con un tiro de Alan Brandi que rechazaba Raúl, hasta que el argentino pasó de avisar a materializar. Buen movimiento de pívot aguantando de espaldas y en la media vuelta remata en semifallo para batir al guardameta local. A veces para marcar hay que tirar mal y esta regla no escrita se cumplió en el que era el 0-2 de los de Dani Rodríguez. Los andaluces no se echaron atrás y siguieron buscando el tercero con varias acciones colectivas de mucha calidad que tuvo que desbaratar Raúl. Cartagena empezó a entrar en el partido en los últimos minutos de primer tiempo con una buena ocasión para José Carlos a un rechace de Dídac y una media vuelta de Ique que se iba por poco. En el otro área Juanpi salvaba el 0-3 de Brandi en la línea y de nuevo Raúl respondía a una buena jugada individual de Giasson antes de llegar al descanso.

La otra cara de Cartagena

Los de Guillamón tenían que salir fuertes en el segundo tiempo si tenían esperanzas de sacar algo positivo y así lo hicieron. Juanpi fue el primero en probar a Dídac en el segundo tiempo y poco después iba a ser Pelé el que se marchara en jugada individual y se encontrara con el meta visitante. Mauricio trataba de dar la réplica visitante, pero el partido cogió un ritmo que no terminaba de convencer a los jienenses. Tras muchas intentonas, Juanpi enganchó un rechace de Dídac y lo colocó en la escuadra con un remate cruzado imparable para el guardameta, que todavía se estaba incorporando del pepinazo justo anterior de Ique. Cartagena estaba en el partido, pero la tensión y los nervios llevaron el choque al terreno arbitral que perjudicó y mucho al futbol sala.

Primero los colegiados enseñaron doble amarilla a Wendell e Ique por encararse y puesto que el futbolista local ya tenía una amarilla fue expulsado. No se lo podía creer el Wssell que alentó a su equipo para que aguantara unos segundos con uno menos. Solo fueron unos segundos porque poco después Mauricio, que llevaba protestando con insistencia a los colegiados en varios jugadas, fue expulsado también por doble amarilla precisamente por este motivo. La cosa se igualaba, aunque el 3 para 3 no tuvo incidencias en el marcador. Juanpi volvió a tener el empate para los locales, pero Dídac no estaba por la labor de permitírselo. Jaén trató de enfriar el choque y eso obligó a Guillamón a jugar de 5 los últimos compases.

El inicio no fue nada bueno porque en una pérdida estuvo muy cerca Campoy de cerrar el partido, tanto fue así que el técnico se echó para atrás y rectificó su decisión. Jaén cometía su sexta falta que le daba la opción de empatar a los murcianos de doble penalti, pero Dídac le sacó el lanzamiento a Attos. Los andaluces se estaban echando atrás y lo acabaron pagando. Un fuerte disparo de Attos lo rechazaba la defensa y el balón le caía a José Carlos dentro del área para que con una medio tijera haga el empate a 2, a tan solo un minuto para el final. Explotaba de júbilo la grada local que tan enfadada y caliente estaba por todo lo acontecido, sin saber eso sí que eso no iba a ser todo en el duelo.

Los dos equipos se fueron a tumba abierta a por el partido en los últimos segundos, los cuales no iban a estar exentos de polémica. Dídac desbarató una gran jugada al contragolpe de Juanpi al límite de la línea del área, algo que protestó mucho el 10 local al entender que era mano fuera del área del guardameta de Jaén. Fruto de la rabia por esa jugada o por la de todo el partido, a falta de tan solo 19 segundos el ala murciano perdió los papeles y derribó con una fea entrada a Alan Brandi lo que suponía la sexta falta de su equipo. Además el colegiado le enseñó la segunda amarilla y el camino a los vestuarios, un camino que recorrió mientras que Boyis desde los 10 metros le daba la victoria a Jaén.

Dolorosa derrota para Plásticos Romero que le deja 12º con 6 puntos, mientras que Jaénsigue en la zona noble de la tabla, 5º con 14 puntos. En la próxima jornada los andaluces recibirán en La Salobreja a Osasuna Magna, en un duelo clave (martes 31, 21:00), mientras que Cartagena viaja nada más y nada menos que al Palau Blaugrana para verse con el Barcelona Lassa (miércoles 1, 20:45).