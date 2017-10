Zaragoza paga los platos rotos del Palau del pasado domingo

Google Plus

El Barcelona regresó a la senda de la victoria en la liga con una contundente goleada por 3 goles a 8 en la cancha de Ríos Renovables Zaragoza. Los culés no quisieron que se repitiera el regular partido que les llevó a perder ante El Pozo e impusieron desde el inicio un listón al que los maños no fueron capaces de llegar. Al descanso el choque ya estaba más que sentenciado, aunque en el segundo tiempo los locales mejoraron y dieron algo de vidilla a los minutos finales.

Apisonadora culé

No tuvo ningún tipo de contemplaciones ni de piedad el conjunto culé respecto a la meta defendida por Iván. Y lo demostraron cuando a los 30 segundos ya tuvo que intervenir el guardameta a un potente disparo de Joao Batista. Con los de Andreu Plaza llevando el mando, Zaragoza no terminaba de posicionarse bien en la pista y llegaba tarde a las ayudas e incluso a las marcas. Con este panorama solo era cuestión de tiempo que llegaran los tantos. Esquerdinha abrió la cuenta llegando al segundo palo a un buen pase de Leo Santana, y apenas dos minutos después era Rivillos el que empalaba el balón de primeras en un saque de esquina para hacer el 0-2. Se la colocó perfecta Joselito y el disparo del ex de Inter entró pegado al palo sin opciones para Iván.

Con el marcador a favor los culés se dieron un pequeño respiro que permitió a Zaragoza llegar al área aunque sin ocasiones claras. Pero pasado el momento relax floreció de nuevo la mejor versión blaugrana. Dyego realizaba una buena jugada en banda y encontraba a Esquerdinha solo al segundo palo para que anotara el tercero. Richi Felipe llegó tarde a la marca y el que también llegó tarde fue Iván unos minutos más tarde, derribando a Adolfo dentro del área. El colegiado no lo dudó y Dyego no falló desde el punto de penalti. Ríos estaba siendo superado y para colmo recibió el golpe de la lesión de Trasobares en un golpe con Leo Santana. Gestos de mucho dolor del jugador aragonés que se iba cojeando de la pista. Y curiosamente su involuntario verdugo, Santana, iba a ser el que cerrara la manita al descanso lanzándose a ras de suelo en un buen pase de Adolfo.

Igualado trámite en el segundo tiempo

Con el partido finiquitado a los de Santi Herrero no les quedaba más remedio que cambiar el chip e intentar sacar cosas positivas ante un rival que había demostrado ser superior. Y si llegaba el milagro mejor. No llegó porque Dyego arrancó con muchas ganas; primero envió un tiro al palo y más tarde desbordó ante Adri Ortego y le cedió a Joao Batista el 0-6.

Con el set llegó la evidente relajación visitante y que dio la opción a Zaragoza de demostrar sus cualidades. Primero Adolfo se hizo un lio y acabó perdiendo la pelota para que Thiago Cabeça lo aprovechara y colocara el 1-6. Y tan solo unos segundos más tarde tejió una gran triangulación el combinado maño que materializó Adri Ortego ante Juanjo. Plaza no quiso que la cosa fuera a más, quitó la segunda unidad y puso a los de inicio, y le funcionó. De nuevo se marcha de su marcador Dyego y se la pone a Leo Santana para que controle fácil y supere a Iván.

La falta de intensidad defensiva condenó a Ríos, que pudo maquillar aún más el resultado con un tanto de Nano Modrego. Ya al final y de doble penalti Dyego hacía el definitivo 3-8. El Barcelona recupera su autoridad y la segunda plaza tras el pinchazo de Osasuna Magna, mientras que Zaragoza pierde la opción de meterse entre los 8 primeros y sigue undécimo. En esta próxima jornada que se disputa entre semana, los maños visitarán a Levante (martes 31, 20:00) y por su parte los culés recibirán a Cartagena (miércoles 31, 20:45).