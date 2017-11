Santiago Futsal reina en el derbi gallego

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la octava jornada de primera división de la LNFS disputado en el pabellón Multiusos Fontes Do Sar.

Santiago Futsal ha conseguido frente a O Parrulo Ferrol una importantísima victoria por 6-4 que le permite abandonar las posiciones bajas de la tabla. El derbi se presentaba emocionante por la situación clasificatoria en la que se encontraban ambos equipos y no defraudó. Se vio más igualdad en una primera parte que acabó con un empate a tres. En la segunda, los locales controlaron más el juego y, aprovechando los errores de su rival, se acabaron imponiendo.

El partido no pudo empezar mejor para O Parrulo. Dos fallos defensivos clamorosos dejaron solo primero a Miguel y luego a Cristian Rubio frente a Iago Barros. El madrileño no falló en la primera ocasión del encuentro y marcó un auténtico golazo por la escuadra. En la segunda oportunidad, fue el dorsal dos con una vaselina perfectamente trazada el que anotaba el 0-2 cuando apenas se habían consumido 60 segundos.

A pesar del espectacular de O Parrulo, el guion no tardó en cambiar. De nada sirvió al conjunto de Diego ríos controlar el juego y las ocasiones después de los tantos. Cuando parecía que el partido había entrado en una fase de calma tras el movido inicio llegó el gol local. Illi calculó mal la distancia y dio al balón con la mano fuera del área. Expulsión por roja directa y entrada de Brais a pista. El de Burela poco pudo hacer en la falta que lanzó justo después Catela. Con un gran lanzamiento, el ala metió a su equipo en el choque.

Pese a que no asistió mucha gente al pabellón, los aficionados que siguieron en directo el enfrentamiento no pudieron aburrirse en una primera parte muy dinámica. El juego directo y las oportunidades se sucedían constantemente. A partir del minuto 11 el Santiago comenzó a llevar el peso del juego. Los de Santi Valladares se hicieron con el balón y pusieron en apuros a Brais en más de una ocasión.

O Parrulo se encerró atrás al ver que su rival le iba ganando terreno en la pista. Catela dispuso nuevamente de una fantástica oportunidad en una falta. Sin embargo, el gaditano no pudo precisar su tiro y el guardameta visitante paró con la pierna su chut. Los ferrolanos notaron la ausencia en pista de Cristian Rubio. Desde que el Pivot se fue al banquillo, no se registró ningún ataque santiagués con peligro.

El dominio de Santiago era evidente y el empate no tardó en llegar. Alex Diz cogió en balón en el centro del campo para marcar un golazo de jugada individual. Recortó sensacionalmente a su par en la frontal de área y ajusto su disparo al segundo palo. La situación, no obstante, se complicó al equipo local cuando Álex Verdejo vio la segunda cartulina amarilla. Se le presentó de esta forma una buena oportunidad a O Parrulo para volver a ponerse por delante. Una rigurosa quinta falta de Isma hizo que Santiago se pusiera por delante. Catela anotó el doble penalti y estableció el 3-2. No se llegaría con este resultado al descanso ya que Dani montes culminó una jugada colectiva para poner el empate a tres.

Dominio local

La intensidad del choque no bajó tras el paso por los vestuarios. Sólo habían pasado cuatro minutos de segunda parte cuando el Santiago se volvió a adelantar. Catela realizó una jugada por banda que remató en el segundo palo Armando, que había seguido muy bien acción. A O Parrulo le costaba cerrase bien atrás lo que posibilitaba que Santiago combinase bien por dentro. Pese a todo, Cristian Rubio tuvo un mano a mano ante Iago Barro pero no pudo definir. Poco después llegó el mazazo para los visitantes que vieron como su rival ponía el 5-3 en el 33 a la contra. Santi aprovecho una pared que hizo con Álex Diz para anotar llegando desde atrás en el segundo palo.

El Santiago consiguió dificultar con una presión elevada el juego de los visitantes en los últimos diez minutos. Los dos equipos tocaban y movían bien el balón, pero sin generar peligro. Tuvo que ser de falta directa el siguiente tanto. Parecía que el partido se le había puesto de cara a los de Santi valladares, sin embargo, un golazo de falta de Dani Montes puso a O Parrulo con un solo gol de desventaja.

Se llegaba así a los instantes finales del encuentro. Isma tuvo el sexto en un disparo que dio en el palo. No esperó Diego Ríos para poner el portero-jugador y su equipo empezó a jugar de cinco. Un error de los ferrolanos moviendo el balón con uno más lo aprovechó Santiago para matar el partido. El tanto fue obra de David Palmas que estuvo atento, puso la bota y marcó a portería vacía el 6-4 definitivo.