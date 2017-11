Catgas recupera la octava plaza y mete a Gran Canaria en descenso

Catgas Energía se llevó una cómoda victoria por 0 goles a 5 en su visita a Gran Canaria en un encuentro dominado por los de Jordi Cobo. Las jugadas a balón parado condenaron a los de Suso en los primeros minutos del choque, sin mencionar las escasas llegadas que tuvieron los amarillos para poder responder. En la segunda mitad los catalanes pusieron pronto más tierra de por medio, y aunque el partido enloqueció en algunos compases, los errores defensivos locales acabaron por finiquitar el partido.

Juanqui y su idilio con el saque de esquina

Un vez más, y como ya es habitual en esta temporada, Gran Canaria perdió gran parte de sus opciones en el choque en los primeros 10 minutos. Enseguida Catgas quiso imponer su ley y llevar la posesión del esférico y pronto comenzaron a llegar a la meta de Thiago Soares.

La primera tarea para el brasileño fue despejar a mano cambiada un remate de Ximbinha y poco después vio como Ari pudo batirle en un pase al espacio al que no llegó por centímetros. Los locales se acercaban por medio de Iván Gonfaus, pero Harnisch no confió en el pase de su compañero y no metió la pierna. La igualdad en el electrónico se rompería en un saque de esquina; Ari la templa y Juanqui empala de primeras para batir por el palo corto a Thiago. El pívot extremeño la engatilló mordida y eso fue clave para que el guardameta no pudiera detenerla.

Con el gol los de Jordi Cobo se vinieron arriba y de nuevo en otro córner llegaría el 0-2. Esta vez el que la pone es Mario y el ejecutor de nuevo es Juanqui, que esta vez la cruza al palo largo. Soares llegó a rozarla, pero llegó tarde al suelo para evitar el tanto. Poco podían hacer los de Suso que no daban respuesta al ataque táctico de los visitantes y de hecho pudieron encajar algún tanto más en el final de primera parte. Les salvó que Ximbinha no tuvo su día y de hecho acabó desesperado por su falta de acierto.

Los errores locales hicieron aun más diferencia

En el segundo tiempo los canarios salieron con ideas renovadas. El control del balón lo seguían teniendo los de Santa Coloma, pero el conjunto canario intentaba jugar y sobre todo aprovechar sus opciones al contragolpe. Cerca estuvo Juanillo de recortar distancias, pero la defensa catalana se le arrebató en el último momento, mientras que en el otro área Ari hacía estirarse a Thiago y Ximbinha la enviaba al palo. Sería a los 28 minutos cuando Corso aumentaba la ventaja cruzando la pelota a la contra y anotando el 0-3. Era la sentencia a un partido que se había vuelto loco y en el que ambos pudieron anotar. Las idas y venidas, eso sí, acabaron perjudicando al que más errores cometió que fue Gran Canaria.

Los minutos transcurrían y Suso decidió intentarlo de portero jugador, pero no pudo ser. Precisamente en las dudas por realizar el cambio o no, Ari pilló a Thiago haciendo la sustitución en la banda y eso dejó a Javi Rodríguez con la portería vacía para poner el 0-4. Ya a dos minutos del final los canarios renunciaron y Ari con una suave vaselina finiquitaba la manita. Aun hubo tiempo para que Ximbinha mandara al limbo una buena ocasión y se fuera cabizbajo. Su equipo todo lo contrario.

Con la victoria Catgas se coloca octavo en posición de playoffs y de clasificación para la Copa de España, con 11 puntos, dos más que el noveno. Por su parte Gran Canaria se ve perjudicado por la victoria de Santiago y cae a la decimoquinta plaza con tan solo 3 puntos y que implica descenso. No habrá tiempo para lamentaciones porque los amarillos afrontan una nueva jornada este fin de semana ante Naturpellet Segovia (sábado 4, 18:30), y Catgas por su parte recibirá a Ribera Navarra en duelo directo por asegurar esa última plaza de playoffs (domingo 5, 19:00).