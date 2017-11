Previa Jaén - Barcelona: el fortín de La Salobreja amenaza al Barça

Google Plus

Jaén Paraíso Interior recibe este sábado al FC Barcelona Lassa con la complicada tarea de mantener su imbatibilidad en casa y de paso acercarse a esa segunda posición que ocupa el conjunto de Andreu Plaza. Cuatro puntos les separan, una distancia que los culés desean aumentar para poder seguir la estela de Movistar Inter a quien tienen a un solo punto. El comienzo de liga ha sido muy bueno para los dos equipos, mejor incluso de lo que pensaban sobre todo para Jaén, que ha vuelto a recordar a su mejor versión de hace un par de temporadas.

Nadie ha podido meter mano en tierras jienenses

Si en algo se ha notado ese gran momento de forma de los andaluces es en su pleno de victorias en casa. Cuatro de cuatro promediando más de 5 goles a favor por choque y menos de 2 en contra. Un bagaje tremendo que le ha colocado en la tercera plaza con 17 puntos. Fuera de casa ha flojeado algo más sacando una victoria, dos empates y una derrota, pero es que el calor de La Salobreja mucho tiene que ver.

Y ya no solo es el hecho estadístico sino el juego que están desplegando. Cuando Jaén coge el toro por los cuernos no hay quien le pare. En la mayoría de encuentros desde el minuto uno ha cogido la batuta y ha acosado a sus rivales ocasión tras ocasión hasta lograr el premio deseado. No parece relajarse tras anotar el primer gol, sino que enseguida busca el segundo y el tercero, algo que se le achacó la temporada pasada dónde se relajaba demasiado. La llegada de Dídac a la portería ha sido un gran acierto de la directiva amarilla y además el elenco de jugadores internacionales están rindiendo muy bien por el momento.

Destacar a Alan Brandi que está completando muy buenos partidos sobre todo con su efectividad, y por ahora los jienenses han encontrado en Campoy esa regularidad que le suele faltar al catalán. Rápido en transiciones y sobrio atrás, las lesiones no están perjudicando al conjunto de Dani Rodríguez por lo que su buen momento es palpable.

Los culés, pleno de victorias a domicilio

El problema para Jaén es que su buen momento, choca con la buena racha que lleva el Barcelona de Andreu Plaza. Cuatro de cuatro fuera de casa habiendo encajado solamente 6 goles, hecho que asusta y mucho a sus rivales. La derrota ante ElPozo le ha privado de mantener la imbatibilidad y conservar la primera posición, pero el choque les sirvió para darse cuenta que no estuvieron a la altura y que no pueden relajarse. A un solo punto de Inter, siguen amenazando jornada tras jornada a los de Velasco esperando un pinchazo que les del liderato.

Además el conjunto culé lleva dos partidos de demostración pura de lo que es capaz, dejando al rival casi seco de ocasiones de gol y generando mucho y bueno arriba. Las lesiones de Ferrao y Tolrà han sido un golpe importante, sobre todo porque en principio no regresarán hasta la disputa de la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Por su parte Aicardo tuvo molestias en la última jornada y Plaza decidió reservarle. No fue necesaria su presencia para que el Barça ganara 6-1 a Cartagena, pero sí que lo será para esta jornada en Jaén. El objetivo será mantener ese juego combinativo y de rapidez que desarma defensas y que hace llegar a los jugadores culés a la pelota antes que sus rivales.

La pasada campaña cambió el símbolo de sus duelos

Históricamente la ancha de Jaén Paraíso Interior no había sido una pesadilla para el Barcelona. En las primeras ligas de los años 90, cuando ambos estaban en Primera División sí que encontramos dos victorias de los jienenses sobre los culés. Sin embargo en su vuelta a la máxima categoría, hace cuatro temporadas, La Salobreja solo había visto victorias blaugrana. En 2014 el resultado fue de 0-4; más ajustado al año siguiente con un 1-3; pero fue más amplio hace dos años con un claro 3-7 visitante.

La racha cambió el año pasado cuando Jaén superó al Barça en la última jornada y con un gol de Solano a falta de escasos segundos que colocaba el 4-3. Una victoria que sirvió a los de Dani Rodríguez para lograr el factor cancha de cara al playoff por el título.