Aspil Vidal sigue sumando a costa de Catgas

El Aspil Vidal Ribera Navarra ha conseguido una victoria ante Catgas Santa Coloma que le permite ascender posiciones en la tabla. El partido estuvo marcado por la igualdad y no fue hasta la segunda parte cuando Ferrán Plaza marcó el gol que dio el triunfo a los visitantes. Los navarros suman ya cuatro jornadas sin perder y se sitúan octavos. El guardameta Gus fue el gran artífice de la victoria con un recital de paradas en los momentos difíciles que atravesó su equipo.

Los dos equipos se encontraban al inicio del partido en una situación parecida en la tabla. Y se notó en los primeros compases. Si bien empezó algo mejor el Aspil, la igualdad fue la nota dominante al principio del encuentro. Gus se jugó la expulsión en el segundo balón que tocó. El guardameta visitante salió de su área para cortar y estuvo a punto de tocar el balón con la mano.

Dominaban los de José Lucas Mena pero sin crear ocasiones claras. Lo que sí hizo Catgas. En el minuto dos la tuvieron los locales, pero mandaron el balón fuera. Se repuso rápido Aspil del susto haciéndose de nuevo la posesión. Los navarros se sentían bien controlando el partido y dispusieron de alguna oportunidad para marcar el primero. De lógica era que, viendo lo acontecido en pista, el gol acabase llegando. Mínguez controlo el esférico y lo envió con un potente chut al fondo de la red. Era el primer disparo a puerta del choque.

No tardó Catgas mucho en responder al gol. Prácticamente en la siguiente jugada, David Álvarez anotaba en una acción de estrategia. El ala siguió perfectamente la jugada de los suyos, apuntándose así su primer tanto en primera. Con el 1-1, los catalanes empezaron a jugar mejor y comenzaron a llegar con peligro a la portería de su rival. Ari se ofrecía continuamente, posibilitando el buen juego de su equipo.

Los dos conjuntos bajaron un poco el ritmo justo al llegar al ecuador de la primera parte. La posesión se igualó. No obstante, los de Jordi Cobo probaron suerte con disparos desde fuera. En más de uno emergió la figura de Gus. En otros, la defensa estuvo atenta para despejar. Catgas tuvo una clara antes del primer tiempo muerto del partido. Pablo y Mario se asociaron a la perfección para que este último se quedara solo ante Gus. El todelano taponó perfectamente evitando de esta forma que los locales se pusieran por delante.

David intenta arrebatar el balón a Pablo del Moral en un lance del juego | Foto: LNFS

El otro portero, Abraham, también aparecía sacando un tiro al conjunto visitante. El tiempo pasaba y el guion no variaba. El primer acto parecía estar abocado al empate. Ningún equipo conseguía generar peligro y el 1-1 no se movió. Javi Rodríguez realizó una buena volea tras una jugada de estrategia, pero no acertó a dirigirla a portería. Igual que Juan Carlos, cuyo intento por anotar a falta de 3 segundos tras un saque en largo de Abraham no fructificó.

Catgas apretó el acelerador tras el descanso. Ari estuvo a punto de marcar en la primera que tuvieron los de Jordi Cobo. Habían salido fuertes los locales, no obstante, de poco les sirvió ese ímpetu. Es más, fueron los visitantes los que estuvieron cerquísima del segundo gol. David se quedó solo ante Gus después de recibir un buen pase. El murciano controló bien, pero cruzó excesivamente su disparo.

Gus seguía salvando a su equipo cuando podía. El guardameta visitante se tuvo que emplear a fondo con el fin de evitar un gol que pusiese por delante a su rival. Si los catalanes habían aprovechado bien la estrategia para marcar en el primer tiempo, no fue menos el Aspil. Los navarros aprovecharon un saque de banda y subieron el 1-2 al marcador. El tanto fue obra de Ferrán Plana.

Notaron los de Jordi Cobo el verse por debajo en el marcador, algo reflejado en su juego en los minutos posteriores. Los navarros intentaron usar esta circunstancia para aumentar su renta. Tenía Catgas el balón, pero de poco le servía. Las ocasiones llegaban por ambos bandos y a cuentagotas. Primero Pablo de Catgas y luego David de Aspil contaron con oportunidades manifiestas. Más clara aún fue la de Ximbinha y David Álvarez. Los jugadores locales vieron como Gus sacaba hasta dos veces sus disparos dentro del área.

El equipo de Santa Coloma se acabó cargando de faltas. De esta forma, la quinta falta asomó en el electrónico a falta de todavía siete minutos para el final. Los dos conjuntos seguían teniendo oportunidades. Sin embargo, la necesidad de anotar llevó a Catgas a poner portero-jugador. Restaban cuatro minutos de encuentro. Los catalanes embotellaron así a su rival en su campo. Pese a todo, las intentonas de los jugadores de Santa Coloma no encontraron portería. Aspil aguantó bien las acometidas hasta el desenlace del choque y se llevó los tres puntos.