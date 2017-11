Palma arrolla a Catgas y apuntala su clasificación para la Copa

Google Plus

Palma Futsal ha vencido con claridad a Catgas Energía Santa Coloma en un partido dominado por los mallorquines de principio a fin. Poco pudo hacer Catgas ante su falta de ideas y la gran efectividad que mostraron los locales. La victoria permite a estos últimos acercarse a su objetivo de clasificarse para la copa de España.

Empezó muy bien el partido Palma. Tanto, que, cuando solo habían transcurrido dos minutos, los locales ya ganaban por 1-0. Diego Quintela se encargó de recuperar un balón suerte y anotar el primer gol con un disparo que se coló entre las piernas de Abraham. Catgas aprovechó la coyuntura para mover ficha. De esta forma, entraron rápidamente a pista Iago Míguez y Xambinha para tratar de revertir la situación.

Los de Antonio Vadillo no se contentaron con el resultado y continuaron buscando la portería rival. Tomaz probó desde lejos Abraham, que en esta ocasión intervino bien para evitar otro gol. A pesar del buen inicio de los locales, Catgas no se fue del partido. De hecho, los catalanes no parecieron acusar el tanto recibido en los primeros compases.

El partido empezó decantarse a partir del minuto 11. Antes, Tomaz había avisado de nuevo con otro lanzamiento. Fue Maico el que consiguió aumentar la ventaja instantes después. Abraham se vio sorprendido por la rapidez del jugador brasileño y no pudo hacer nada para evitar el 2-0. Bajó a partir de entonces la intensidad Catgas en detrimento de su rival, que empezó a imponerse.

Lolo tuvo el tercer tanto en una acción que desbarató la zaga visitante. El tanto si llegó un minuto después, cuando Chicho conectó una espectacular volea que acabó en el fondo de la red. La superioridad de los mallorquines era evidente. No sólo dominaban el juego, sino que además seguían generando ocasiones de gol. Maico tuvo una oportunidad de hacer doblete, pero en esta ocasión no estuvo acertado.

El juvenil debutante en primera Pedro Palou protege el balón durante el partido | Foto: LNFS

Juan Carlos trató de tirar de su equipo sin éxito. La implicación del pívot en el partido no fue suficiente para que su equipo lograse siquiera un tanto. A la carga del resultado en contra, se añadió la quinta falta de con más de dos minutos para el descanso. Aprovechando el desarrollo del choque, Vadillo hizo debutar al juvenil Pedro Palou. A falta de 15 segundos Palma también llegó al bonus. Aunque los dos equipos estuviesen a una falta del doble penalti no tuvo repercusión en el marcador.

Superioridad abrumadora

En el inicio de la segunda parte quedó claro que el partido solo tenía un color. Si el resultado ya era abultado, dos goles prácticamente seguidos de Palma sentenciaron el encuentro. El 4-0 fue obra de Maico que con un lanzamiento por bajo apuntó su segundo gol de la tarde. Tres minutos después era Diego Quintela el que también hacía doblete. En esta ocasión el gallego recibió un pase de Lolo y remato a puerta vacía.

Se gustaba Palma, lo que se tradujo en espectáculo. Algunos jugadores locales dejaron destellos de su calidad en estos minutos. Lejos de bajar el ritmo, jugaron el resto de la segunda aparte a gran ritmo, sin mirar el resultado. Una volea de Pazos que salió alta a punto estuvo de convertirse en el sexto. En una jugada a la contra, tras una buena recuperación de balón, Eloy Rojas marcaba su primer tanto del partido. El conjunto mallorquín llegó así a la media docena de goles en el minuto 36.

El guardameta visitante Abraham cuajó un gran partido pese a la goleada. Apareció para salvar a su equipo de más goles en numerosas ocasiones. Hubo tiempo de ver antes del final una gran intervención suya cuando Lolo le probó con un fuerte chut. A pesar de todo, el de Santa Coloma vio como los suyos sumaban su segunda derrota consecutiva y empiezan a mirar hacia abajo.