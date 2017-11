Ortego salva de nuevo a Ríos cuando Santiago ya festejaba

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 10ª jornada de la Primera División en la LNFS, disputado en el Pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

Santiago Futsal y Ríos Renovables Zaragoza firmaron tablas en un partido muy interesante, de muchos goles y de muchas alternativas. En un comienzo inusual los locales empezaron mejor, aunque también acusaron defensivamente los errores ampliando menos la ventaja de lo que se podía esperar. Tras el paso por los vestuarios los maños se pusieron manos a la obra para lograr la remontada y ya en los últimos minutos cualquiera pudo ganar aunque finalmente el resultado fue de empate.

Correcalles inicial

No es el comienzo más habitual para un partido de futbol sala, sobre todo en un choque dónde los dos equipos se juegan cosas importantes, pero el público del Fontes Do Sar asistió a una locura de área a área en los primeros diez minutos de partido. El ímpetu de los de Santi Valladares inclinaba la cancha hacia la portería de Iván y en esas Catela tuvo los primeros acercamientos en jugadas de estrategia en las que no enganchó la pelota por poco. Ríos trataba de responder con disparos exteriores, pero los de Santi Herrero pronto recibirían el primer varapalo. Santi saca de esquina y Armando desvía la pelota lo justo con el tacón para despistar al guardameta visitante y hacer el 1-0. Era el preludio de la locura de los siguientes minutos con la visita tratando de reaccionar pronto y los gallegos buscando hacer más daño.

Los que primero ocurrió fue la reacción de Ríos en un balón que la defensa de Santiago no acierta a despejar y que aprovechó Retamar para cabecear a gol. La respuesta no se hizo esperar en los siguientes tres minutos que fueron un suplicio para Zaragoza; primero Álex Diz aprovechaba un rechace centrado de Iván para marcar el segundo; después Santi materializaba un contragolpe de tres para uno bien llevado por su equipo; y más tarde otra pérdida de Tejel permitía a los locales combinar en ataque para que Catela pusiera el 4-1. No terminó aquí la cosa porque Herrero pidió tiempo muerto y el propio Tejel se desquitó descontando diferencias en otra contra.

A partir de ahí la situación se tranquilizó un poco más, los porteros se enchufaron y el electrónico se marchó a vestuarios con 4-2 para Santiago. Un Santiago para el que la segunda parte tenía marcada un sabor amargo. El encuentro se volvió más táctico y sin embargo ninguno de los dos dejaron de tener ocasiones de gol claras. Hasta tres veces al palo dio el equipo de Santi Valladares, que perdonó y lo pagó. Óscar Villanueva no falló en las dos que tuvo y empató el partido a 6 minutos para el final; primero aprovechó el bloqueo en un saque de esquina para superar a Víctor López y más tarde contragolpe mortal de Ríos que el cuatro visitante definía a la perfección.

Final de infarto

Valladares reaccionó ante el golpe de moral que esto podía suponer para los suyos y se la jugó de 5, y le salió. Jugada muy bien movida por los locales y mal defendida sobre todo por Retamar, que llega muy tarde a tapar a Antonio Diz que era el que anotaba el 5-4 a minuto y medio para la conclusión. La pelota se desplazaba al tejado de Santi Herrero, que también sacó portero jugador y le dio resultado. Jugada con varios tiros rechazados y el que la engancha es el más listo de todos, Adri Ortego que empataba el partido de nuevo. El héroe maño ya no pudo dar la victoria a los suyos como ante Peñíscola, pero al menos rescató un punto.

Un punto que de poco les sirve a los dos ya que Santiago regresa a posición de descenso y Ríos desperdicia una jornada más para meterse en posición de Copa de España. Para la semana que viene los gallegos visitarán a Plásticos Romero Cartagena (sábado 18, 18:00), mientras que los maños reciben precisamente a los de Guillamón este martes en los cuartos de la Copa del Rey y el viernes reciben a Movistar Inter en el Pabellón Siglo XXI (viernes 17, 21:15).