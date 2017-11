Jaén sigue haciendo historia y Segovia vuelve a la realidad

Google Plus

Naturpellet Segovia: Quinteto titular: Alberto, Carlos Muñoz, Edu, Javi Alonso, Alvarito. También jugaron Borja Blanco, Rodrigo, Álvaro López, Juanfran y Álex Fuentes.

Ambos conjuntos llegaban a la pista de La Salobreja con la intención de continuar su camino en una competición a partido único como lo es la Copa del Rey. Los locales han demostrado toda la ilusión que llevan depositando en esta competición en un encuentro en el que los segovianos han tratado de hacer un buen papel, sabiendo lo difícil que es avanzar de ronda y que el objetivo principal del equipo es mantener la categoría en Liga.

El conjunto jienense comenzó de forma arrolladora sobre el parquet y en los primeros minutos estuvo a punto de abrir la lata en varias ocasiones, pero tanto Boyis como Brandi se toparon con la madera de la portería. El gol no tardaría en llegar, ya que Chino aprovecharía un error en la salida de balón de Naturpellet Segovia para poner el 1-0. Tras el tanto, la dinámica del partido continuó igual. Los visitantes no lograban crear peligro y Jaén dominaba la posesión. Pasado el ecuador de la primera mitad, Alan Brandi ampliaba distancias con un bonito gol de espuela tras un pase de Mauricio. Los locales seguían dominando y a punto estuvieron de poner el tercero en el luminoso tras una jugada mágica de Dani Martín y Wendell, pero Naturpellet Segovia tiró de valentía para anotar el 2-1 por medio de Javi Alonso, que fusiló a Dídac. La distancia de un gol no duró demasiado, y antes de llegar al descanso David "Burrito" robó un balón y lo introdujo en la meta visitante.

Con 3-1, la segunda mitad fue calcada a la primera. Jaén Paraíso Interior seguía a lo suyo, dominando y tratando de seguir haciendo goles. Estos no llegaron hasta los últimos minutos gracias a que el balón no paraba de estrellarse en los palos de la portería defendida por Alberto. A falta de cinco minutos para el pitido final, y consciente de que el partido solo podía cambiar introduciendo algún cambio táctico en el juego de su equipo, Diego Gacimartín sacó a Alvarito como portero jugador. Esto no funcionó, ya que en lugar de generar peligro, los locales aprovecharon los fallos de los segovianos para anotar tres tantos más, obra de Chino, Boyis y Mauricio.

De esta forma el Jaén Paraíso Interior se mete en semifinales de la Copa del Rey junto con Movistar Inter, FC Barcelona Lassa y Ríos Renovables Zaragoza. Por su parte Naturpellet Segovia volverá a la realidad y se centrará exclusivamente en Liga, donde le espera su próximo rival: el Palma Futsal.