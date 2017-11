Peñíscola logra con oficio su primera victoria a domicilio

El Peñíscola RehabMedic ha conseguido una importantísima victoria que le permite alejarse un poco de las posiciones de descenso. Los valencianos completaron una gran primera parte y supieron aguantar en la segunda ante la repuesta de su rival. Y es que Jaén Paraíso Interior salió con todo a ganar tras el descanso. El goleador Terry, a falta de dos minutos para el final, se encargó de dar tres puntos vitales a su equipo.

Los primeros ataques del partido fueron de Peñíscola. Los valencianos empezaron bien el choque y Juan Emilio, al igual que Terry, estuvo a punto de marcar antes del minuto dos. No falló el almeriense en la siguiente que tuvo. Sacando partido a un libre indirecto, el pívot anotó el 0-1 en el tres. Pudo empatar el Jaén poco después, cuando Boyis probó a Molina, pero el guardameta visitante estuvo espectacular y repelió su disparo.

Albert Canillas no tardó en introducir a Mauricinho en pista. La presencia del brasileño siempre se nota y este partido no iba a ser una excepción. En su primera aparición, tuvo una clara oportunidad de gol con una volea que le sacó Dídac bajo palos. Poco después, el Peñíscola estuvo cerca de ampliar su ventaja. Sin embargo, Rubén Orzáez y Esteban no acertaron a introducir la pelota en la portería rival en una doble ocasión de los peñiscolanos.

La superioridad de los visitantes era abrumadora y las ocasiones se sucedían constantemente. La siguiente fue obra de Terry. Sólo una nueva intervención de Dídac permitió al Jaén evitar un nuevo tanto. Los de Daniel Rodríguez trataron de buscar su oportunidad a la contra. Al ver que no conseguían llegar con peligro, optaron por las transiciones rápidas. Llegaron incluso a hacer un amago de meterse en el encuentro, primero con un lanzamiento al palo de Dani Martín, y se metieron totalmente cuando el propio jugador salamantino marcó el empate a uno tras un extraordinario pase de Boyis.

El gol dio mucha confianza al conjunto amarillo, que echó el resto para intentar ponerse por delante antes del descanso. Y casi lo consiguieron. La mala suerte hizo que el chut de Alan Brandi diera en el palo cuando La Salobreja ya cantaba el gol. Se llegó así al final de la primera parte. Pese al buen primer tiempo de los visitantes, el partido quedó abierto de cara a el segundo.

Iván Rumbo trata de superar a Molina | Foto: LNFS

Poco se asemejó el inicio del segundo acto al del primero. Después de lo visto al principio, era comprensible pensar que el guión del partido iba a ser parecido. No obstante, no lo fue. Los dos equipos prefirieron no continuar con el ritmo alto del primer tiempo y tener un poco más el balón. A pesar de ello, Alan Brandi, de chilena, se apuntó una clara ocasión. Molina, muy bien situado, paró su disparo para evitar el 2-1. Respondió Peñíscola por medio de Bagatini, que no pudo concretar su chut.

Dominio local, efectividad visitante

Se encontraba mejor el Jaén y buena muestra fue el 2-1 conseguido por Dani Martín. Antes Bingyoba había avisado con un buen disparo tras una gran jugada personal, pero fue el ala el que consiguió anotar. Se marchó de fuera hacia dentro de su par y conectó un gran lanzamiento que superó a Molina. Instantes después, Jaén hubiese podido aumentar su ventaja si Bingyoba no hubiese errado el mano a mano ante el portero visitante.

Eran los mejores minutos de los locales, que estaban crecidos y buscaban su tercer gol. Sin embargo, Rubén Orzáez estableció el empate a falta de diez minutos para el final. Carlitos intentó poner de nuevo por delante al Jaén sin éxito. Su chut lo detuvo Molina. Pasaban los minutos y las faltas empezaron a entrar en juego. Los locales hicieron la quinta cuando todavía restaban 8.25.

El encuentro seguía totalmente abierto. En los últimos cinco minutos dio la sensación de que cualquiera podía llevarse los tres puntos. Y poco le faltó a Dani Martín para decantar la balanza del lado local. Probó con un lanzamiento a Molina, que detuvo con el pie. Y cuando todos pensaban que el choque iba a acabar el empate, llegó el gol de Peñíscola. Terry se encargó de, a la contra, poner el 2-3 a falta de dos minutos.

No le quedó más remedio a Daniel Rodríguez que poner portero jugador para intentar empatar. Lo intentaron de todas las formas posibles los amarillos jugando de cinco, pero no pudieron lograr la igualada. Peñíscola aguantó bien para obtener un importantísimo triunfo y coger aire.