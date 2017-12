El Barcelona salva un punto de la emboscada de Son Moix

Google Plus

Partidazo de futbol sala de mucho nivel el que nos regalaron Palma Futsal y Barcelona Lassa que finalizó con un empate que aleja a los culés del primer puesto. El encuentro estuvo muy igualado con un Barcelona tratando de mandar y un Palma muy respondón que se fue por delante en el marcador al descanso. En la segunda parte la remontada blaugrana hacía presagiar un guión más claro, pero Eloy Rojas se encargó de dar la vuelta a la tortilla y poner por delante a los suyos. A la desesperada Joselito rescató un punto que le vale de poco a los suyos.

Palma no se escondió

Vadillo lo tuvo muy claro en su planteamiento de partido: nada de dejar al Barcelona jugar y esperar una oportunidad, había que ir a por ella desde el inicio tuteando al rival y vaya si lo hizo. Ambos equipos elaboraban y conseguían llegar al área rival. Rivillos era el primero en probar a Barrón y Paradynski lo hacía con Paco Sedano. El fútbol directo de Palma hizo daño a la defensa de Andreu Plaza, mientras que las jugadas de estrategia fueron lo que mejor le salió a los culés en el primer tiempo. La primera parte avanzaba con un melón que no se rompía y con los dos equipos atacando, hasta que llegó el minuto 12. Tomaz aguanta bien la presión de Rivillos hasta la línea de fondo y su pase atrás lo convierte Quintela en boca de gol. Son Moix se venía arriba por si el ambientazo no era ya suficiente.

La respuesta culé no tardó mucho en llegar con un punterazo de Ferrao que rozó la escuadra de Barrón. Los baleares se echaron un poco atrás con el 1-0 y lo pagaron. Joselito colocaba el empate con un zurdazo de primeras tras un saque de banda de Tolrà. Otra jugada de laboratorio bien ejecutada por los visitantes. Lejos de echarse atrás, Palma cogió el toro por los cuernos y aprovechó el bonus de faltas en el que el Barça se había visto obligado a entrar. En un balón dividido llegó la sexta y el doble penalti no lo desaprovechó Paradynski para dar otra vez ventaja a los suyos. El conjunto blaugrana quedaba tocado e incluso pudo encajar el tercero antes del descanso en alguna acción aislada, un tanto que no llegaría.

Vueltas y más vueltas

En la segunda mitad el guión iba a modificarse. Ahora si Palma dio un paso hacia atrás y el Barcelona salió a hacerse dueño del partido para intentar darle la vuelta. Las intenciones eran claras de la visita que en apenas 40 segundos hizo sacar dos grandes manos a Carlos Barrón. Cada vez los culés jugaban más cerca del área rival, Ferrao tuvo dos lanzamientos de falta directos que desbarató la defensa, pero el de Chapecó sabía que lo tenían muy vigilado y su misión debía ser otra. La ejecutó magníficamente en una pared con Dyego para romper la defensa y que el 7 culé puso en el fondo de la portería para empatar a 2.

Los de Vadillo trataron de reaccionar rápido y la tuvieron muy clara, pero Maico en boca de gol remató en semifallo con el muslo y la mandó alta. Perdonó y lo pagó su equipo porque en la jugada siguiente un saque de esquina blaugrana toca en el propio Maico, despista a Barrón y el balón acaba dentro de la portería. Jarro de agua fría para toda la afición balear ya que su equipo caía por 2-3. No se desanimó Palma que lo siguió intentando en recuperaciones con defensa agresiva y en una de ellas llegó el premio. Falta clara por un empujón sobre Paradynski y el lanzamiento directo lo ajusta Eloy Rojas a la base del poste y hace imposible la estirada de Sedano. Empate a 3 con diez minutos por delante.

Joao Batista transporta la pelota ante la mirada de Paradynksi | Foto: @FCBfutbolsala

Diez minutos en los que los dos equipos tuvieron ocasiones para haberse puesto por delante. Rivillos tuvo la más clara con un balón al larguero, mientras que Barrón le sacaba una manó espectacular a Ferrao en un tiro a bocajarro. En el otro lado Sedano tapaba las intentonas de Paradynski y Tomaz, hasta que a 3 minutos del final llegó la jugada clave. A Quintela se le va el balón de fondo pero intenta llevarse la pelota fingiendo córner y Paco Sedano no duda en ir a por él como una exhalación a quitarle el balón y sacar rápido. La jugada acaba con el balón por un lado, Quintela en el suelo con las manos en la cara y Sedano empujándole repetidamente recriminándole que no finja. Una acción impropia del guardameta mostoleño que perdió en cierta forma los papeles y acabó expulsado.

La superioridad no le desaprovechó Palma con un misil de Eloy Rojas imposible de detener para un Juanjo recién entrado en el campo. Por delante los locales 4-3 con poco más de 3 minutos para el bocinazo final. No quiso especular Andreu Plaza y sacó portero jugador y tampoco tardó en surtir efecto. Ferrao se da media vuelta en la banda y su pase lo convierte Joselito al segundo palo para empatar otra vez la contienda. Se arriesgaron los culés hasta el final para intentar la victoria pero Barrón tapó muy bien para conservar el empate.

Reparto de puntos que deja al Barcelona todavía en la segunda plaza, pero ahora empatado con ElPozo y 5 unidades por debajo de Movistar Inter. Por su parte Palma se mantiene en la séptima plaza aunque la brecha con el sexto podría abrirse hasta los 5 puntos, mientras que por detrás el noveno acecha a solo 4 puntos. Semana de descanso y el fin de semana de reyes volverá la liga con una dura visita de Palma a Levante (sábado 6, 12:00) y con el Barcelona recibiendo en el derbi catalán a Catgas (viernes 6, 19:00).