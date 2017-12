Un Jaén efectivo se aprovecha del mal momento de Catgas

Google Plus

El Jaén Paraíso Interior se hizo con una importante victoria ante un Catgas Energía Santa Coloma que falló ocasiones claras a lo largo del partido. Algo que no hizo su rival y que acabó condicionando el choque. Los de Daniel Rodríguez se fueron al descanso con un 2-4 a su favor y supieron aguantar el empuje final de los locales para llevarse los tres puntos.

Empezó mejor el partido Jaén, que supo aprovechar su primera opción clara y marcar en el minuto tres de partido. Fue en un saque de falta frontal, en la que Mauricio apuntó y ajustó su disparo para anotar el 0-1. El tanto hizo que los catalanes manejaran mejor el balón. Algo que se vio en los siguientes minutos, cuando el Catgas domino la posesión. El resultado no pudo ser mejor: un minuto después llegó el empate. En esta ocasión Ximbinha batió a Dídac en una contra.

Curiosamente, el 1-1 repercutió negativamente en los de Jorge Cobo. Y es que la pelota fue a parar, al igual que al inicio del partido, al equipo visitante. Los jienenses tuvieron sus opciones, pero las jugadas de contragolpe acabaron definiendo la primera parte. Precisamente así, a la contra, Pol subía al marcador el segundo gol y ponía por delante a los suyos.

Ningún conjunto bajaba la intensidad y de los dos el que menos lo hizo fue el Jaén. No habían transcurrido ni 30 segundos cuando Brandi restableció la igualada. De nuevo, el balón para hacía mucho daño a Catgas, al que las ventajas en el marcador le duraban muy poco. El tiempo muerto solicitado por el entrenador local pareció renovar las ideas de su equipo, que en los últimos minutos de la primera parte mejoró su juego.

David la tuvo en un lanzamiento lateral que sacó Dídac con la pierna, frustrando la opción. Controlaban la posesión los catalanes, aunque no conseguían crear peligro. Ximbinha lo intentó con algún disparo exterior pero no acertó a definir. No le facilitó tampoco la buena defensa de Jaén, que se cerró atrás esperando alguna jugada al contragolpe.

Ximbinha y Corso festejan uno de los goles del brasileño | Foto: LNFS

También Pol Pacheco dispuso de una buena oportunidad para marcar. Tras una jugada individual por banda, el ala intentó regatear al meta visitante sin suerte. De igual forma, los andaluces aprovecharon la quinta falta de Catgas para irse arriba. En los instantes finales de la primera mitad se pudieron ver algunas llegadas visitantes que no fructificaron. En la más clara, Mauricio se topó con el poste.

Asimismo, el encuentro entró en un ida y vuelta, que finalmente benefició al Jaén. A dos del intermedio, David Ruíz remató en el segundo palo sólo después de una acción por banda. No obstante, quedaba todavía de ver un último gol. Y es que un error defensivo –en una cesión a Cristian- acabó con el 2-4 tras el lanzamiento de falta al borde del área de Boyis.

En la reanudación, la pelota fue más de Catgas. Pese a ello, la primera opción clara la tuvo el Jaén por medio de Javi Rodríguez, quien vio como Dídac sacaba una mano prodigiosa y la mandaba a córner. No se vieron tantas oportunidades de gol como en el primer tiempo. Principalmente, por la buena organización defensiva de los visitantes y las posesiones demasiado largas de los catalanes, que, además no generaban llegadas claras.

El tiempo corría a favor de Jaén que parecía que controlaba el partido. Con el marcador a favor, los de Daniel Rodríguez optaron por aguantar atrás. A pesar de esta circunstancia, los amarillos seguían acerándose a la portería rival de forma intermitente. Boyis estuvo a punto de cerrar el choque con un lanzamiento que taponó Cristian. El que no pudo hacer nada ante Ximbinha fue el meta visitante. El brasileño usó la estrategia para meter a su equipo con el 3-4 en el partido y dar emoción a los últimos minutos.

El Jaén sumó su quinta falta cuando quedaban todavía siete minutos. Algo, que finalmente, casi condicionó al conjunto visitante. Sin embargo, Ximbinha falló el doble penalti. Una falta anterior de Mauricio había acercado al gol al Catgas, que no supo transformar la ocasión. A partir de ahí los locales jugaron con portero jugador con Juan Carlos. Precisamente, el pívot mandó el balón al poste en una oportunidad manifiesta a poco del final. Ni el tiempo muerto, ni los intentos finales de los de Jorge cobo surgieron efecto. Jaén resistió las acometidas para sumar tres puntos y ponerse a tiro de la cuarta plaza.