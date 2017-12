Anuario VAVEL 2017: Gran Canaria FS, marcados por el cambio en la plantilla

Google Plus

Los jugadores del Gran Canaria escuchando a Suso Méndez en un tiempo muerto | Fotomontaje: Adrián Cobo García

Año difícil para el Gran Canaria Fútbol Sala, que consiguió la salvación en la última jornada tras derrotar a Palma Futsal por 2-1 en casa. Los amarillos no tuvieron una liga fácil. Durante varias jornadas coquetearon con el descenso, sobre todo en el tramo final del campeonato. Esto se produjo principalmente por su escasa eficacia lejos de su pista, dónde sólo lograron tres victorias como visitantes. Su regreso a primera división, por tanto, no ha sido nada fácil. La labor de Suso Méndez, que lleva en el equipo desde el año 1988 al frente del proyecto, resultó beneficiosa para un conjunto canario que sigue peleando la actual campaña por no descender de categoría.

A pesar de su irregular marcha en el campeonato doméstico, los amarillos hicieron un buen papel en Copa del Rey. En dieciseisavos superaron a su rival, también de las Islas Canarias, el Fononós de segunda división B. Ya en el enfrentamiento contra un primera, se midieron al Peñíscola, equipo que acabó la liga en puestos de play off. Al final consiguieron llevarse el triunfo por la mínima y plantarse en cuartos. Sin embargo, la buena marcha en el torneo del K.O acabó ahí ya que el Pescados Burela Rubén se encargó de frenarla. Los gallegos cuajaron una buena segunda parte en aquel encuentro y ganaron el choque por 2-4. Curiosamente, fue el conjunto lucense el que al final descendió a segunda división en detrimento del Gran Canaria al finalizar la liga.

Plantilla numerosa y cambiante

Suso Méndez contó a lo largo de la pasada campaña con buenos jugadores que ayudaron a conseguir la ansiada permanencia. La plantilla además era extensa, una de las más grandes en número de la primera división de la LNFS. Hasta 18 jugadores formaron parte del equipo durante el pasado curso. En la 2017-2018 el equipo ha sufrido una profunda reconversión y han llegado al club muchos futbolistas nuevos. El nivel ha bajado ligeramente con la marcha del goleador Bingyoba, pero los canarios siguen manteniendo un equipo joven y competitivo. Estos son los hombres que han pasado por el club a lo largo de este año 2017.

Análisis de los jugadores:

Porteros

Gustavo Pérez (Gus): Portero titular del equipo. Su experiencia ha ayudado al conjunto de Suso Méndez a permanecer en primera gracias a sus intervenciones. El toledano fue un valor seguro en los encuentros que disputó, pero tras dos temporadas en las islas fichó por el Aspil Vidal este verano.

Igor García: Portero suplente que disputó partidos de copa y liga, sumando un total de 12 apariciones durante la temporada. Esta temporada con la presencia de Thiago Soares ha jugado menos, concretamente dos partidos de copa y uno de liga.

Rolando Iván Sandoval: Tercer portero de la plantilla el pasado curso que apenas jugó. Al final sólo pudo hacer acto de presencia en dos encuentros.

Thiago Soares: Es el guardameta titular desde que llegó en verano del Jumilla. El brasileño cuenta con unos grandes reflejos que han servido al Gran Canaria para conseguir puntos el presente curso.

Yeray Guardia: Actualmente tercer portero del conjunto canario. El catalán, internacional sub-19 cuenta con mucha experiencia pese a su corta edad tras su paso por el filial del Fútbol Club Barcelona Lassa. Espera seguir acumulando minutos en primera este año.

Cierres

Saúl Jiménez: Capitán del equipo que actúa como cierre de garantías cuando juega. Entró desde el banquillo la mayoría de partidos en la 2016-2017 pero en la presente campaña está disponiendo de más titularidades.

Julio Manuel Delgado: Veterano jugador y habitual en los quintetos iniciales de Suso Méndez. Su experiencia en el fútbol sala ha sido de utilidad para el Gran canaria en numerosas ocasiones y partidos. Sin embargo, no ha hecho acto de presencia este curso aun.

Oriol Miquel: Otro futbolista que ha llegado del Barsa Lassa B y que también es internacional sub-18. No ha conseguido jugar esta temporada todavía.

Raúl Vidal Cantó: Cierre de proyección ofensiva, tal y como ha demostrado esta temporada, en la que lleva ya cuatro goles. Suele empezar los partidos de suplente, pero es importante dentro del equipo.

Yeray Hernández: Actúa también como cierre, lo que no le impide sumarse a posiciones de ataque durante los partidos. Tiene gol, ha registrado seis esta temporada, y estaba contribuyendo a la consecución de puntos en muchos partidos, además como titular. Sin embargo su ficha era una de las más altas y el Cogianco italiano ha llamado a su puerta este mercado invernal en el que ha confirmado su marcha.

Suso Méndez da órdenes a sus jugadores durante un encuentro| Foto: LNFS

Alas

Anás El Ayyane: Determinante a lo largo de la 2016-2017, el de Villarreal se convirtió en uno de los mejores jugadores del conjunto canario. Rápido y habilidoso, marcó 13 goles en 28 partidos de titular, llegando a ser el jugador que más veces formo parte del quinteto inicial del equipo.

José Manuel Díaz: Tomó parte en muchos partidos, aunque en la mayoría entrando desde el banquillo. Aun así, alcanzó la cifra de cinco goles y ayudó al club en lo que pudo. El verano pasado puso rumbo al Manzanares F.S

Jonathan Cámara: Veterano trotamundos que llegó al Gran Canaria en 2016 desde Inglaterra. Su experiencia en la división de plata no le sirvió para tener minutos, ya que finalmente sólo disputó seis encuentros y todos como suplente. Por ello decidió fichar al acabar la temporada por el Sporting París.

Zeus Jiménez: Futbolista canario que ha pasado toda su carrera deportiva en equipos de las islas. No contó excesivamente para Suso Méndez la temporada pasada con un bagaje de 10 partidos jugados y tres goles.

Pablo Salado: El jugador gaditano disputó 19 encuentros y ayudó a conseguir la salvación gracias a sus nueve tantos. Llevaba desde 2014 en el club, pero decidió cambiar de equipo en verano y acabó yéndose a Italia, donde juega en el Imola C5 de la serie A.

Juan Puertas: Fue el futbolista más veterano del Gran Canaria la pasada temporada. El ala ayudó con su experiencia al conjunto amarillo y aprovechó las oportunidades que tuvo. Al final jugó 13 partidos y anotó tres goles.

Alberto Yáñez (Pichi): Uno de los revulsivos de Suso Méndez a lo largo de la 2016-2017. El madrileño entró desde el banquillo hasta en 27 ocasiones siendo uno de los cambios habituales durante los partidos. Acabó con 5 tantos en su cuenta particular.

Víctor Montero: Vino del UMA Antequera en verano de 2016 para probar suerte en primera. Al final no pudo disputar demasiados encuentros y cerró el curso con nueve partidos jugados.

Fernando Dos Santos: Tras sólo jugar un partido la pasada campaña y no contar para Suso Méndez, el leonés cambió de destino y se fue al Puertollano el verano pasado.

Aythami Torrado: No ha tenido apenas minutos esta liga. Sólo acumula dos partidos desde que llegó al club proveniente del Tenerife Iberia Toscal con el que consiguió el ascenso a segunda división en 2016.

Aycamo Martín: Volvió en verano al Gran Canaria tras una temporada en el Futsal Isola italiano. Su paso por el país transalpino le ha servido para ganar experiencia, pero no ha conseguido asentarse como titular. Pese a ello, ha jugado 15 partidos en lo que llevamos de campaña.

Ignacio Gil: Llegó proveniente del Talavera y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes. Cuenta con la confianza de Suso Méndez y es habitual en los quintetos iniciales del entrenador canario. Hasta ahora ha jugado todos los partidos y ha marcado cuatro goles.

Ayose Suarez: Ha combinado partidos empezando de titular con partidos empezando desde el banquillo, lo que no le impide ayudar al conjunto amarillo siempre que puede. Jugador rápido y polivalente que lleva toda su carrera deportiva jugando en las Islas Canarias a excepción de un año que formó parte de las filas del Grupo Fassina, equipo italiano.

David Barbero: A pesar de ser su primera temporada en la élite (llegó en verano del Zierbena F.S de segunda B), se ha adaptado muy bien a la máxima categoría de nuestro fútbol sala. Ha jugado 11 partidos entrando desde el banquillo en los que ha demostrado sus habilidades y ha marcado dos goles.

Harnisch Ákos: El ala húngaro había tenido presencia en el equipo durante la primera vuelta, jugando un total de 12 encuentros. Pese a ello, ha decidido irse a su país, donde juega en el Bony-Szavill Consulting.

Pívots

Juan Bolaños: Fue el segundo máximo goleador la temporada pasada con 17 goles y una de las piezas claves del conjunto canario. En este nuevo curso no ha cambiado de rol y continúa siendo titular indiscutible.

Ángel Bingyoba: Referente en ataque de los amarillos en la 2016 2017. A pesar de no empezar como titular en muchos partidos, marcó 20 goles y acabó como máximo goleador del equipo. Su buena temporada le valió para fichar en verano por el Jaén Paraíso.

Iván Martín Gonfaus: Al igual que Oriol y Yeray, llegó proveniente del Barsa B Lassa y actualmente cuenta con gran importancia en el club. Es utilizado por Suso Méndez como revulsivo, pero esto no le ha impedido anotar siete goles y ser por el momento el pichichi del equipo.