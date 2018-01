Iago Rodríguez cambia Aspil por Peñíscola

Google Plus

Iago Rodríguez posa junto a Rabisco | Foto: peniscolafs.com

Peñíscola Rehabmedic ha sido uno de los equipos que más pronto ha empezado a moverse en este periodo invernal, fruto de la necesidad de mejorar la temporada que llevan hasta el momento. Para ello ha incorporado al ala de 25 años, Iago Rodríguez que hasta ahora formaba parte de la disciplina de Aspil Vidal Ribera Navarra. El club de Tudela anunció hace unos días la desvinculación con el jugador nacido en Lugo y poco después se anunciaba su llegada a tierras valencianas.

El jugador gallego inició su etapa como profesional en Azkar Lugo para finalmente fichar por Burela Pescados Rubén, equipo en el que realmente comenzó a despuntar y crecer. Tras el descenso del equipo a la Categoría de Plata la pasada temporada, Ribera Navarra llamó a su puerta en verano. En estos meses no ha conseguido hacerse con un hueco titular para Pato, pero sí que ha disputado prácticamente todos los partidos anotando además seis tantos. Ahora será a Cani al que tendrá que demostrarle su valía y ayudar a un conjunto que ni mucho menos ha cumplido con las expectativas en esta primera vuelta de la temporada, y que por el momento no está luchando por otra cosa que no se alejarse del descenso.

No ha sido el único movimiento peñiscolano

Iago Rodríguez se convierte en el segundo fichaje tras el anuncio de la llegada de Pedro Henrique da Silva Santos, conocido popularmente como “Rabisco”. El ala diestro brasileño de 24 años llegó procedente del Joçaba de la liga brasileña. Una buena incorporación de futuro para aportar agilidad, desborde y, sobre todo goles, al conjunto castellonense.

Además, dentro de la estructura técnica del equipo, el preparador Miguel Ledesma también ha dicho adiós al club mediante la resolución de su contrato. Por tanto, en los próximos días Albert Canillas tendrá que elegir al que será su nuevo asesor en la parcela física.