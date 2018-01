Jaén liquida la buena racha de ElPozo

Jaén Paraíso Interior rompió el maleficio y logró vencer a ElPozo Murcia en La Salobreja por 3 goles a 0 en un partido muy intenso. Los de Daniel Rodríguez estuvieron mejor en el primer tiempo, pero Fabio se encargó de cerrar su meta a cal y canto. En la segunda el choque se abrió para los dos pero la falta de puntería murciana jugó un papel clave. Las bajas (Álex, Miguelín, Fernando y Elías) y el buen partido de los locales perjudicaron al equipo de Duda, que corta su buena racha y da un paso atrás.

Dominaron porteros y defensas

Los precedentes ya avisaban de que los duelos entre Jaén y ElPozo suelen deparar mucha igualdad y sobre todo pocos goles, incluso en pretemporada firmaron un empate a cero con ambos aún sin rodaje. Y durante muchos minutos La Salobreja pensó que ese sería el resultado porque los dos equipos se plantaron muy bien en defensa y se concentraron en no cometer errores. La lucha por el control del cuero en la media pista fue titánica y dio paso a un juego atropellado y poco vistoso. Tanto Fabio como Dídac veían como sus metas apenas recibían disparos, pero cuando era así su reacción fue extraordinaria. Xuxa tenía la primera para los visitantes con un remate alto y Campoy inauguraba el recital de Fabio en el primer tiempo.

Y es que el guardameta madrileño tuvo mucho trabajo pasados los primeros diez minutos, ya que Jaén dio un paso adelante y se hizo dominador del partido. Alan Brandi, Chino, Boyis… Todos obligaron al arquero visitante a sacar la pierna para despejar sus disparos, incluso a veces por doble partida. La proyección ofensiva murciana se limitó a alguna jugada individual de Marinovic sin mucha convicción y que ayudó a que el marcador se fuera 0-0 al descanso.

Más puntería local

En la segunda parte, los de Duda salieron con una mentalidad algo distinta. Parecían tener la intención de arriesgar un poco más en ataque pero siempre sin descuidar la parte defensiva. Los dos sabían que el que marcara el primer tanto podía decantar el partido y eso se notó en el juego, que se volvió tosco, muy intenso y con los árbitros tratando de controlarlo a base de amarillas. La Salobreja se encendió a base de protestas, el encuentro estaba bonito y con un ambiente inmejorable; el de las grandes ocasiones. Ocasiones como las que desaprovecharon Drasler y Matteus al contragolpe en el uno para uno con Dídac y que acabarían pagando.

Los locales trabajaron, mejoraron y encontraron el premio. Contragolpe bien llevado por Campoy y su pase lo define en el segundo palo Burrito para hacer el 1-0. Fabio intentó tapar como pudo, pero la pelota pegó en el larguero antes de entrar en la meta visitante. Pero el delirio jienense no iba a terminar ahí, porque tan solo un minuto después Mauricio definía al segundo palo una buena jugada de estrategia, para poner dos de ventaja a los suyos en el marcador. Saca Campoy el córner, dispara Boyis y al poste largo aparece el 2 local para poner en jaque a ElPozo.

Acción del choque con Campoy en posesión de la pelota y Pito y Fabio tratando de robársela | Foto: jaenfs.com

Antes de que Duda apostara por juego de cinco Andresito tuvo dos buenas oportunidades que salvó Dídac, mientras que Bingyoba la mandaba al larguero en la otra área. Finalmente Xuxa fue el encargado de ejercer como quinto hombre, además lo hizo bien moviendo de primeras e incluso llegando a estrellar un balón en el palo. Fue la más clara de los murcianos que bombardearon la meta de Dídac pero no hubo manera. No entró. El que si entró fue el remate de Mauricio a puerta vacía después de que Chino derribara a Pito y los colegiados no indicaran falta. Polémica para acabar el choque aunque ya no tenía mucha incidencia en el marcador.

Con los tres puntos Jaén sigue instaurado en la quinta plaza con 39 puntos, cuatro por debajo de Osasuna Magna pero con 7 de ventaja sobre el séptimo clasificado que es Zaragoza. Por su parte ElPozo continúa tercero con 45 puntos, pero ahora con el aliento en el cogote de Magna a tan solo dos de diferencia, siete de desventaja sobre Movistar y pueden ser 3 con el Barça. Mal resultado para irse al parón internacional y partido grande el que le espera a la vuelta frente al Barcelona en el Palacio de los Deportes de Murcia (16-17 de febrero). Misma fecha en la que Jaén tendrá que visitar la cancha de Ríos Renovables Zaragoza en lo que será un verdadero partidazo.