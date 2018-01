El Barça sentencia en la segunda parte a un buen O Parrulo

Google Plus

No hubo sorpresa, el Barcelona logró la victoria ante O Parrulo por seis goles a dos y se aseguró la segunda plaza de la tabla justo antes del parón por la Eurocopa. Los de Andreu Plaza tuvieron más dificultades de lo esperado, incluso llegaron a estar por detrás en el marcador, pero en la segunda mitad el equipo de Diego Ríos no pudo ante la pólvora azulgrana.

Los locales salieron a la pista con la intención de dominar de principio a fin el encuentro. Y es que las posibilidades del equipo gallego pasaban por aprovechar sus ocasiones y confiar en un gran partido de Illi y la defensa, pero el caso es que ni por esas. Pronto empezó el guardameta visitante a poner los cimientos para ello con una buena mano a un remate de Ferrao, mientras que en la parte delantera también llegaban los frutos. Balón largo para Íñigo y este se la da a Dani Montes para que en boca de gol hiciera el 0-1. Cuando más presionaba el Barça le llegaba el golpe.

A pesar de ello no le afectó mucho a los de Plaza que siguieron intentándolo hasta encontrar el premio. Leo Santana empataba tras hacer una pared con Ferrao, recortar ante Illi y disparar cruzado a puerta vacía; y tan solo tres minutos después consumarían los locales la remontada con una volea de Dyego en un córner que pasa entre las piernas del guardameta. O Parrulo no se amilanó e incluso buscó el empate antes del descanso pero no pudo ser.

Ya en la segunda mitad los de Diego Ríos salieron respondones a la pista. Los intercambios de posesión se hacían efectivos, pero mientras un equipo acababa las jugadas el otro lo tenía complicado para poner en apuros a Sedano. Ferrao abriría el melón de ocasiones de la segunda parte y Rubi respondía con un disparo tratando de sorprender al guardameta local. Cuando los ferrolanos se relajaron un poco y bajaron la intensidad, el Barça abrió hueco. Adolfo de disparo exterior hacía el 3-1 y Ferrao en un saque de esquina anotaba a placer el cuarto de los suyos.

Choque visto para sentencia hasta que Isma le puso algo de picante colocando el marcador en 4-2, una esperanza visitante que duraría bastante poco. No hizo falta que O Parrulo cometiera un error en el juego de 5, sino que fue en estático y acabó con Tolrà anotando el 5-2 que dejaba claro el símbolo del partido. Si algo tienen los gallegos es que luchan hasta el último aliento y por supuesto lo iban a hacer en el Palau, pero lo que llegó fue el sexto y definitivo tanto culé obra de Joao Batista.

El Barcelona que aprovecha la derrota de ElPozo para poner tres puntos de ventaja en la lucha por la segunda posición y de paso se mantienen a cinco de Movistar Inter. Por su parte O Parrulo continúa como penúltimo con siete puntos, solo tres menos que sus compatriotas de Santiago Futsal y uno más que el colista Gran Canaria. La vuelta a la competición en el mes de febrero depara la visita del equipo de Plaza al Palacio de los Deportes de Murcia y el recibimiento que deben hacerle los de Diego Ríos a Levante en A Malata.