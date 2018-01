Grupo C Euro 2018: Una candidata al título y dos selecciones con algo que decir

Google Plus

Ricardinho y Djo celebran un gol en la pasada Eurocopa | Foto: LNFS

El grupo C de la Eurocopa, tendrá a priori, dos candidatos claros a ocupar las dos plazas que dan acceso a la siguiente ronda. Portugal, Ucrania y Rumania han quedado encuadradas y pugnarán por clasificarse para cuartos de final con las dos primeras como grandes favoritas. Y es que el bagaje tanto de la selección lusa como el de la ucraniana ha sido bueno en los últimos europeos, circunstancia que invita a pensar que seguirá esa dinámica en esta nueva edición de 2018. La igualdad entre lusos y ucranianos está servida, si bien el país de la península ibérica parte con una mínima ventaja.

El conjunto dirigido por Jorge Braz encarará la cita con el objetivo de mejorar su último resultado. En Serbia 2016, Portugal se vio apeada por España -que a la postre fue la campeona del torneo- en un partido vibrante de octavos de final. Rumanía, por su parte, ha conseguido clasificarse tras no haber podido estar presente en el último europeo. Por último, Ucrania intentará mejorar sus registros en la cita continental y llegar de nuevo a una final, como en los años 2001 y 2003, cuando firmó sendos subcampeonatos.

La selección de Portugal se clasificó tras imponerse a los rivales de su grupo en la ronda principal de clasificación. Los lusos ganaron todos los partidos, haciendo un pleno de nueve puntos y con goleadas incluidas. Precisamente una de ellas la consiguieron ante Rumanía, anfitriona de la ronda preliminar y su rival en el grupo C de esta fase final.

El argumento principal del equipo de Jorge Braz para optar al título será sin duda su gran estrella Ricardinho. El portugués, mejor jugador del mundo 2017, asumirá la responsabilidad de liderar a Portugal. Junto a él estará Cardinal, viejo conocido de la LNFS ahora en el Sporting de Portugal de fútbol sala. El pívot compartió vestuario con Ricardinho en Inter Movistar desde 2013 hasta 2016, por lo que el entendimiento en pista entre ambos puede ser una de las grandes bazas de los lusos.

Uno de las fortalezas de la selección portuguesa será la mayor experiencia de sus futbolistas. Algunos juegan en ligas de mayor nivel, algo que, en principio, supondrá una ventaja para los de Jorge Braz.

Los jugadores de Ucrania festejan un tanto durante un partido | Foto: LNFS

El objetivo de Ucrania pasará por pelear y estar a la altura de los europeos de 2001 y 2003, en los que enlazaron dos subcampeonatos seguidos. La selección dirigida por Oleksander Kosenko también se clasificó haciendo pleno de puntos en la ronda de preliminar. Destacada fue la actuación de jugadores como Petro Shoruma o Serhiy Zurba. A pesar de la presencia de estos jóvenes, la media de edad del conjunto ucraniano es elevada. La veteranía y experiencia de muchos de sus jugadores en el mundo del futbol sala será por tanto clave para realizar un buen papel en el torneo. Se trata, además, de un equipo que no se rinde fácilmente y que tiende a pelear sus partidos hasta el final, tal y como ha demostrado en los últimos partidos.

No tendrá fácil la selección de Rumania el pase a los cuartos de final, pero los hombres de Nelu Stancea llegan con ilusión. Y es que desde hace cuatro años que no disputan una fase de grupos. En 2016 no lograron clasificarse para la fase final de europeo y en 2014 su andadura en el torneo continental finalizó en la fase de grupos. Algo que, sin embargo, si han conseguido este año. Al conjunto rumano le bastó igualar a cuatro puntos con Finlandia en la ronda preliminar. El enfrentamiento entre ambas selecciones acabó con empate a 5 que benefició a Rumanía. De esta forma se agenciaron ante su afición (fue la anfitriona del grupo en la fase de clasificación) un billete como segundos por detrás de Portugal.

Sus jugadores, al igual que la selección ucraniana, son veteranos y atesoran una gran experiencia. Los cierres Emil Răducu y Florin Matei, así como el pívot de origen brasileño Savio Valadares Pereira De Mendoca son los hombres a tener en cuenta. Entre los tres ayudaron a su equipo a llegar de nuevo a una fase final del europeo.

Todos los encuentros podrán verse en Eurosport 2 o Discovery Max. Las primeras selecciones del grupo en disputar un partido serán Portugal y Rumanía el miércoles 31 de enero. Dos días después entrará en escena Ucrania, que jugará contra Rumanía. El último partido lo protagonizarán Ucrania y Portugal el 4 de febrero.