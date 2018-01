Grupo D Euro 2018: un grupo de contrastes

Google Plus

Miguelín pugna por el balón entre dos jugadores azerbaiyános | Foto: LNFS

El grupo D podría considerarse el grupo de los contrastes. Por un lado, encontramos a España, vigente campeona de Europa en Serbia 2016, el que fue el séptimo título continental de la selección. Por otro, Francia, combinado que disputará su primer gran torneo de selecciones. Los galos nunca han participado ni en una Eurocopa de fútbol sala ni en un mundial, por lo que la cita supone una gran oportunidad para los de Pierre Jacky de mostrarse ante las mejores selecciones de Europa. En medio de ambas una selección de Azerbaiyán con ganas de igualar su mejor registro de hace 10 años, cuando lograron quedar cuartos en Hungría 2010.

La selección española de fútbol sala no tiene otro objetivo que no sea intentar proclamarse campeona por octava vez en su historia. El equipo de José Venancio López ha escrito en letras su paso por los europeos desde el año 1996, cuando ganó el primero en casa, en España. Desde entonces y excepto en tres ocasiones (dos veces tercer puesto y una segundo), siempre han subido a lo más alto del cajón al acabar el torneo. No sólo eso, sino que además en su última participación se apuntaron el pleno de victorias en la fase final.

Jugadores de sobra conocidos en nuestro país y con muchísima experiencia en el deporte son la principal razón para creer en las posibilidades del conjunto español. La calidad está asegurada en todas las líneas con los hombres que lleva el seleccionador. En la portería, tres porteros de garantías tanto en sus respectivos equipos como en la selección: Paco Sedano, Carlos Barrón y Jesús Herrero. La veteranía de Carlos Ortíz será fundamental como cierre y jugadores como Joselito, Miguelín o Rafa Usín, goleadores de sus equipos en la LNFS, tendrán mucho que decir. Y también que aportar, ya que en ellos recaerá sin duda la responsabilidad ofensiva de la selección.

Preresencia histórica de Francia en el Europeo 2018 | Foto: www.fff.fr

La clasificación para el europeo en la ronda principal de España no fue excesivamente difícil. Los primeros dos partidos se saldaron con sendas goleadas ante Moldavia y Serbia por 7-0 y 0-6, respectivamente. En el último partido los de José Venancio López empataron, algo que no puso en peligro la presencia en la fase final.

Francia, por su parte, fue la selección que más tuvo que pelear su clasificación. Los galos tuvieron que superar primero una ronda preliminar, en la que se midieron a Lituania y Andorra, para clasificarse como primeros y llegar a la ronda principal. A pesar de empezar perdiendo el primer partido ante Rusia, los franceses se recuperaron del golpe y doblegaron a Turquía y a Eslovaquia, firmando toda una gesta en la trayectoria deportiva de la selección.

La plantilla gala cuenta en gran parte con jugadores de notable poderío físico. Entre ellos destacan nombres como el de Abdessamad Mohammed, futbolista del Acces Futsal Club de Francia que ha disputado los siete partidos que ha jugado su selección. En ellos se consagró como máximo goleador con 7 goles. También Magana Landry N'Gala, del Gargoise ASC francés, es importante en la faceta goleadora del combinado de Pierre Jacky.

Azerbaiyán, la tercera selección que conforma el grupo C, llega a la cita pensando en superar la fase de grupos. Y es que en las tres últimas ediciones los azerbaiyanos no pudieron pasar de la primera ronda del europeo. Igualar el cuarto puesto de Hungría 2010 parece una empresa complicada, pero los de Militinho confían en poder realizar un buen papel y dar la sorpresa. El buen bagaje en la ronda principal de clasificación, con un pleno de victorias y puntos, otorga un plus de confianza al equipo. Thiago Bolinha es uno de los jugadores más destacados. Marcó cuatro tantos que sirvieron para acercar a su selección a la fase final del europeo. También la presencia del cierre Eduardo será importante para los azeríes.

Los partidos podrán verse en Eurosport 2 y en Discovery Max. Las primeras selecciones el grupo en entrar en competición serán España y Francia el 31 de enero. Los galos volverán a jugar dos días después frente a Azerbaiyán y el grupo quedará cerrado con el duelo entre azerbaiyanos y españoles el 4 de febrero.