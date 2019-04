Bruno: "La renovación del entrenador debe de ser algo consensuado."

Un consternado Bruno Saltor ha comparecido en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Paterna porque la situación de su tobillo no mejora: "Estoy mal, el tobillo no mejora, sigo igual, eso a nivel de optimismo me cuesta tenerlo, estamos mucha gente lesionada en la parte de atrás e intentaremos parar en la medida que se pueda". Y es que el catalán está sacrificando su bienestar por las necesidades del equipo, que arrastra un buen número de lesionados en la parte de atrás: "El tema es que lo mejor para el tobillo sería descansar, pero las lesiones de la parte de atrás me han hecho jugar. Cuando se recuperen efectivos lo lógico sería que descansara".

Bruno ha dicho en la rueda de prensa: "Siempre digo lo mismo, se ha de renovar al entrenador cuando ambas partes estén seguras, club y entrenador, porque son decisiones importantes que se han de tomar con pleno convencimiento". El defensa, además, ha resaltado que no ve cambios en la actitud del técnico al demorarse su continuidad en el club de Mestalla. "Al entrenador lo veo centrado, no noto cambio". Ante la insistencia de los periodistas y sobre su posible inclinación a la renovación de Emery, el jugador ha destacado: "Yo no me he postulado al lado de nadie. Esa decisión hay que tomarla consensuada, ambas partes deben estar convencidas. Me postulo al lado del Valencia, que es el que debe salir beneficiado de esa decisión. Ahora estamos dentro de los objetivos del equipo y eso podría ser motivo suficiente para renovarlo, pero hay que estar convencidos, simplemente por un resultado no se puede tomar, sí o sí, esa decisión".

El jugador recordó que Emery es "el entrenador hasta que acabe la temporada y tiene la misma autoridad estando renovado o no". "La plantilla sabe el respeto que se le debe tener al técnico y está con él", afirmó el lateral derecho.

El defensa también ve positivas las visitas de Manuel Llorente a Paterna: "Que venga lo veo como algo positivo, una de las cosas que venimos diciendo desde el inicio de temporada no es solo que dentro del grupo estemos unidos sino que esa unión debe ser a todos los niveles, el presidente viene siempre para estar a nuestro lado y animarnos".

En cuanto a la trayectoria del equipo y el objetivo de afianzar la tercera plaza, el valencianista ha dicho: "No podemos confiarnos, llevamos una buena dinámica en casa y eso no tenemos que cogerlo como ejemplo, tenemos que ir partido a partido y afrontar todos los partidos con la misma intensidad". El sábado reciben al Deportivo con una cosa muy clara: "Poner la dinámica de casa, meterle muchísima intensidad al partido, no dejar nada para el final, no especular. Debemos mantener esa dinámica en casa y trasladarla fuera".