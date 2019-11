¿Quién dijo miedo?

El Atlético de Madrid visitará el Bernabeu como vigente campeón de la Europa League y Supercampeoón de Europa. Pese a ello, la lógica apunta a una clara victoria del Real Madrid en el derbi por muchos motivos, el primero es que el conjunto dirigido por Mourinho no conoce aún la derrota en casa, el segundo es que el club colchonero lleva once años sin ganar al Real Madrid, el tercero es el altísimo presupuesto del Real Madrid frente a un equipo mucho más humilde en ese aspecto, el cuarto es la posición en liga, y así podríamos tirarnos un rato enumerando motivos por los cuales el Real Madrid llega al derbi como auténtico favorito. De hecho, las casas de apuestas solo aumentan unos céntimos al euro apostado por el Real Madrid, mientras que si se apuesta por el Atlético, el euro invertido se multiplica por diez. Pero las estadísticas, la lógica y los títulos no sirven para nada cuando los veintidós elegidos para el encuentro hagan rodar el balón en un partido que no es uno más, es uno de los partidos que muchos tachan en el calendario al comenzar la temporada.

Ambos equipos podrán contar con prácticamente la totalidad de los jugadores con los que sus respectivos entrenadores han ido contando en esta temporada. Reyes, de Gea y Domínguez, todos ellos tocados, serán finalmente titulares en el campo de Concha Espina. Por su parte, el Real Madrid también sacará a su once de gala. Perea, por sanción, no podrá disputar el choque, pero eso no tiene por que ser una mala noticia para los rojiblancos, pues el colombiano es muy dado a liarla cuando se enfrenta al Madrid. La mayor duda será a quien pondrá Quique en el lateral derecho, pues Ufjalusi y Domínguez serán centrales debido a las bajas del ya mencionado Perea y la de Godín por su apendicitis, el lateral izquierdo será para Filipe Luis, y el puesto de la discordia estará entre Antonio López o Valera.

La rivalidad entre los dos grandes conjuntos de la capital se verá plasmada, una vez más, en el Santiago Bernabeu. El Atlético de Madrid jugará contra Mourinho, y contra la lógica. Parece difícil pensar en una victoria visitante, pero sabiendo que este es el Atleti, pude pasar absolutamente todo. El conjunto de Quique deberá plantar cara a un Real Madrid motivadísimo que, aunque viene de empatar en Champions, está haciendo uno de los mejores arranques de su historia.

Las claves del partido

La bonita rivalidad sana entre muchos jugadores de ambos conjuntos, dará pie a un partido en el que todos y cada uno de los jugadores tienen algo de demostrar, ya que no son sólo tres puntos como nos quieren hacer pensar, se trata de un encuentro diferente, un partido que hace de la semana en la que se juegue, una semana distinta a las demás, un partido que marca el humor con el que el lunes van a entrar al trabajo muchos aficionados al fútbol, un partido en el que el Real Madrid, mal que le pese, tiene mucho más que perder que el conjunto rojiblanco.

Las porterías estarán cubiertas por el presente y por el futuro. Iker Casillas deberá demostrar a de Gea que aún le quedan unos años para ser el portero de la selección, mientras que David debe demostrar al portero blanco que no hace falta esperar tanto. Domínguez, que estuvo en la cantera blanca, deberá demostrar, una vez más, que el Real Madrid no sabe explotar su cantera, al igual que Filipe Luis. El duelo en el centro del campo será duro, Xabi Alonso deberá desempeñar su función ante un "stopper" como Assunçao, que seguro que no le pondrá las cosas fáciles. Reyes, que dio una liga al Real Madrid, vuelve al Bernabeu con la rojiblanca, para demostrar que no hace falta irse a argentina a buscar un extremo izquierdo, que el producto nacional, también puede dar mucho de si. CR7 frente a Agüero, duelo joven y ambicioso, duelo de goles, duelo de regates, las dos grandes referencias de ambos conjuntos, el fútbol elevado a arte, el goleador nato, ante el gambeteo y el peligro constante. Y, por último, el duelo del gol, Forlán - Higuaín, veteranía frente a efectividad, dos botas de oro frente a un argentino que aún tiene mucho que demostar.

Los primeros minutos serán claves. El Real Madrid es todo un experto en atravesar la portería rojiblanca cuando el público apenas ha abierto las pipas, y eso es una cosa que, seguro, preocupa, y mucho, a Quique Sánchez Flores. En los últimos años, los del Manzanares han salido descolocados, nerviosos e imprecisos ante sus archirivales. El técnico madrileño tendrá que emplearse a fondo en el tema psicológico, pues una actitud ganadora desde el primer minuto, facilitaría, y mucho, lograr la sorpresa en Chamartín.

Finalmente, el duelo de técnicos, la seguridad de Mourinho, frente a la tranquilidad y la precariedad del técnico español, la prepotencia y el convencimiento del luso, frente a la humildad y el "saber estar" de Quique, la necesidad de crear espectáculo del técnico madridista, ante la necesidad de puntuar del entrenador atlético. Los atléticos se volverán a levantar una temporada más con esa extraña sensación de que "esta vez sí", y, aunque hay cosas muy difíciles en esta vida, la lucha y el esfuerzo siempre traen consigo una recompensa, una lucha y un esfuerzo que el Atlético de Madrid no ha demostrado en todos los derbis. Tenemos ante nosotros, un clásico de la liga, un partido del que nunca saldrán todos satisfechos, un partido en el que las esperanzas atléticas quieren destrozar la seguridad merengue del único modo que lo puede hacer, ganando. Pero, ¿Quién dijo miedo?