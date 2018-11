Coentrao no viaja con el Benfica

La plantilla del Benfica partía esta mañana a las 11.30 con rumbo a Nyon (Suiza), donde durante 13 días realizará el stage de pretemporada. La gran duda era si Fabio Coentrao les acompañaría. La tensa relación existente con el club desde que el futbolista hiciese público su deseo de recalar en el Real Madrid hacían dudar sobre la presencia del jugador, que finalmente no ha viajado.



Según apunta el diario portugués Record, Coentrao se muestra esperanzado con poder viajar el próximo día 11 de julio a Los Ángeles con el resto de jugadores del equipo blanco.



La situación de Fabio Coentrao no es fácil, pues el club no acaba de ceder en sus pretensiones y el acuerdo con el Madrid se está prolongando más de lo previsto. Sin embargo el todavía jugador del Benfica ha recibido algunas muestras de apoyo, como la del alcalde de Vila do Conde, su localidad natal. Íntimo amigo suyo, Mário Almeida declaraba: "Él siempre demostró tener el valor para ir más lejos. Es una persona extraordinariamente simple no tiene nada de vedetismo. Tiene algo que atrae a todo el mundo, esa determinación y voluntad para ganar".