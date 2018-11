Germán Dévora, el símbolo de la UD. Reconocimiento a toda una vida: Germán Dévora presidente de honor de la UD

Germán Dévora, probablemente una de las personas más ilustres que han caracterizado la historia del club insular, será presentado como nuevo presidente de honor de la entidad amarilla dentro de dos semanas, cuando el ex jugador, ex entrenador y ex secretario técnico regrese de su retiro vacacional.