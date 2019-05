La Real alza el telón en Gijón

Una vez desconvocada la huelga, Sporting de Gijón y Real Sociedad son los encargados de abrir el fuego de la temporada 2011/12. Dos equipos que pelearon por no descender el año pasado afrontan este nuevo curso con ánimos renovados y toda la ilusión del mundo.

La Real llega al Molinón con bajas, puesto que Montanier no podrá contar con Mariga y Llorente, ambos lesionados, ni con Griezmann, que se incorporó el jueves a los entrenamientos después de haber participado en el Mundial Sub20 de Colombia. El francés sólo ha podido entrenar dos días con sus compañeros, por lo que su compatriota ha considerado oportuno no incluirlo todavía en la convocatoria, algo que hubiera sido a todas luces injusto ante unos compañeros que llevan semanas trabajando. Mariga ha sido la incorporación estrella hasta el momento, pero la semana pasada sufrió un golpe en la parte baja de la rodilla y todavía no se ha recuperado de sus molestias.

El tema Llorente es mucho más complicado. El delantero hondarribitarra aseguró la semana pasada que se encuentra al 100%, pero no es así, ya que de lo contrario Montanier le hubiera incluido en la convocatoria. El jugador sufrió una hernía a principios de año -una lesión similar a la de Higuaín- de la cual está restablecido, pero por lo visto se le duerme la pierna derecha después de hacer esfuerzos, lo que provoca que la dirección deportiva del club se esté planteando fichar un '9' de garantías. En plenitud de condiciones Llorente es el delantero titular del equipo, pero ante semejante problema, la Real Sociedad considera fundamental reforzar esa posición, aunque puede que ya sea demasiado tarde porque el mercado está a punto de cerrarse.

El equipo que alineará Montanier ilusiona muchísimo a la afición, con siete canteranos en el once. Pese a las bajas, el técnico galo alineará un equipo de garantías, aunque su rendimiento es todavía una incógnita. Al ser el primer partido de la temporada servirá de puesta de largo de jugadores como Iñigo Martínez, prometedor central que apunta buenas maneras, y de Asier Illarramendi, a quien Montanier ha dado todos los galones del centro del campo. Éste último disputó el año pasado tres encuentros en la máxima categoría, sobresaliendo en todos, pero Lasarte no se atrevió a darle la importancia que parece que sí va a tener con Montanier. Se trata de dos jugadores con gran futuro que ya han sido citados para debutar con la Sub21. La otra perla de Zubieta es Rubén Pardo, flamante campeón de Europa Sub19 y que acaba de prolongar su contrato con la Real Sociedad hasta 2015. Salvo sorpresa, comenzará el partido desde el banquillo.

La gran novedad del once de Montanier será la disposición de los jugadores sobre el césped. Del 4-2-3-1 inamovible de Lasarte hemos pasado al 4-3-3 de Montanier en el que prima el toque y la salida jugada del balón, ante el pelotazo al que nos tenía acostumbrados el charrúa. Como no podía ser de otra forma, Bravo estará bajo palos. En la zaga Carlos Martínez, Demidov, Iñigo Martínez y De la Bella. La gran novedad es que la defensa ya no defiende a escasos metros del portero, si no que lo hace muy adelantada achicando espacios y presionando la salida de balón del rival, por lo que Bravo deberá jugar adelantado para evitar los balones a la espalda de la zaga.

El centro del campo, ante la baja de Mariga será 'made in Zubieta' ya que jugarán Illarramendi, Aranburu y Zurutuza, aunque tampoco sería de extrañar que Elustondo saliera de inicio. La gran sorpresa sería que Pardo fuera titular. Calidad no le falta, pero parece pronto para que Montanier le dé semejante responsabilidad. Parece ser que Vela debutará arriba ante la baja de Griezmann. Agirretxe, que ha realizado una gran pretemporada, ejercerá de punta de lanza, con el genial Xabi Prieto en la banda derecha. Ifrán, que querría dejar el equipo si llega otro nueve, estará en el banco, aunque también podría salir de inicio en banda izquierda, puesto en el que no le gusta jugar.