Entrevista a José Campaña: “Quiero devolverle al Sevilla toda la confianza puesta en mí”

El Sol, radiante y sofocante actúa como protagonista una mañana más en la ciudad deportiva sevillista José Ramón Cisneros Palacios. La prensa capta instantes del entrenamiento dirigido por Marcelino García Toral, a quien toda la plantilla le presta atención. Entre ellos, un chico de 18 años, José Gómez Campaña, quien amablemente y tras una reconfortante ducha acudió gentilmente a su cita con VAVEL.

Pregunta: ¿Por qué decidiste jugar al fútbol?

Respuesta: Principalmente por mi padre, que fue jugador del Betis durante 11 años en los escalafones inferiores –jugó de lateral diestro- y ahora es segundo entrenador y delegado en infantiles de primer año del Sevilla – También por mi hermano, que desde pequeño le gustaba mucho el fútbol, y a raíz de ahí empecé a practicar este deporte

P: ¿Qué pasó cuando te aliaste al “bando contrario”?

R: Mi padre lo que quería es que en ese momento disfrutara del fútbol. Él no me exigió nada, yo fui el que decidí. Antes de venir al Sevilla hice las pruebas en el Betis, pero me decanté por el Sevilla, lo vi así y mi padre aceptó mi decisión.

P: Tu primer equipo fue el Alcosa, ¿Qué recuerdos te trae esa etapa?

R: La verdad es que hace mucho tiempo de aquello. Entré con 5 años y estuve hasta los 10-11 años que fiché por el Sevilla. Antes solía visitar a mis ex compañeros, pero con el tiempo cada uno va tomando su camino. Eso sí, me llevo buenos recuerdos de allí, como las fiestas que hacíamos a final de temporada…

P: Desde hace unos años se ha rumoreado mucho sobre el Interés de grandes equipos como Liverpool o Real Madrid entre otros por ficharte, ¿Qué hay de cierto?

R. Sí, es cierto que desde chico una serie de clubes empezaron a seguirme, pero bueno, yo quería y quiero seguir en el Sevilla, porque es el club que ha tenido confianza en mí, por lo que yo espero responder y devolvérsela.

P: ¿Quiénes han sido las personas que más te han ayudado hasta el momento en tu carrera?

R: Mi hermano me ha ayudado bastante, es mayor que yo, me ha dado muchos consejos y yo intento acatarlos al igual que acato los de mi padre. Luego, a raíz de que tuve mi representante también. Él ha sido jugador profesional, me ha aconsejado mucho y me ha llevado por el buen camino

P: Das un enorme salto desde el equipo cadete hasta el filial sevillista, en 2ºB, ¿cómo lo encajas?

R: La verdad es que me sorprendió porque es un salto muy grande, son casi 3 o 4 años los que te saltas y la verdad es que me pareció enorme. Para mí era bueno relacionarme con gente mayor porque así aprendes más y vas cogiendo experiencia. Al final todo salió bien y gracias a la confianza que el club ha depositado en mí aquí estoy…

P: ¿Cómo definirías tu paso por el Sevilla Atlético?

R. En el Sevilla Atlético estuve 2 años. La temporada pasada fue un gran año tras conseguir esos puestos de play-off por los que tanto peleamos, aunque al final no pudimos lograr el ascenso...

Creo que fue una temporada muy buena y me quedo con eso. Fue un gran año e hicimos un gran grupo entre todos.

P: Esa ascendente trayectoria que has tenido te ha permitido formar parte de la selección española en categorías inferiores, ¿cómo te sientes cuando juegas con la selección?

R: Es una ilusión para mí y para todos los que van. Cuando voy es como un premio al trabajo que haces en tu club y siento la misma ilusión que todos los chicos que van y la misma que tienen los que no van.

P: ¿Qué sientes cuando conoces la noticia de que vas a formar parte del primer equipo esta temporada?

R: Pues mucha alegría de formar parte del primer equipo y poder ayudarles en todo lo que me sea posible.

P: Además, parece que el técnico Marcelino cuenta contigo y te está dando la oportunidad de disfrutar de minutos ¿Eres optimista?

R: Bueno sí, estoy viendo que el míster está confiando en mí y espero devolverle la confianza que me está dando.

P: Cuando saltas al campo, portas en tu espalda el emblemático dorsal 16 de Antonio Puerta, ¿Qué significa eso para Campaña?

R: Yo creo que tanto para mí como para todo el sevillismo es una cosa muy grande, que significa mucho por lo sucedido en su día. Me dio mucha alegría que el equipo me diera ese dorsal.

P: ¿Crees que al Sevilla le hace falta un delantero?

R: Nosotros tenemos 3 delantero muy buenos como son Negredo, Kanouté y Manu del Moral, que además están haciendo goles. También hay delanteros en el filial con los que se puede contar. Yo por el momento me quedaría con los tres que tenemos.

P: Esta temporada el Sevilla ha realizado una renovación de plantilla, sobre todo en el centro del campo con la salida de hombres como Romaric o Renato y la llegada de Trochowski así como el asentamiento de Medel y Rakitic… ¿La considerabas necesaria?

R: Bueno yo soy un jugador más, no soy el que opina sobre las incorporaciones y las salidas del club, eso está en boca del presidente, de monchi…

P: Se habla mucho del concepto de liga de dos, ¿qué opinas al respecto?

R: La verdad es que en este principio de temporada no se está viendo reflejado eso de lo que se habla. Nosotros durante el año vamos a luchar por lo que queremos y si finalmente se refleja eso que se dice pues nada...

P: ¿Crees que el Sevilla estará entre los 4 primeros?

R: Yo creo que sí, tenemos un gran grupo y estamos muy unidos. Espero y creo que así será.

P: ¿Tu ídolo?

R: Xavi, siempre lo he dicho y siempre me he fijado en su juego. Además, me siento identificado en la forma de jugar.

P: Tu mejor compañero dentro del vestuario

R: De la cantera Luis Alberto y Luna, fuera de ella Coke.

P: Observamos que cada vez que marcas un gol señalas al cielo, ¿a quién va dirigido?

R: Los goles se los dedico a mis abuelos, desde que fallecieron siempre me acuerdo mucho de ellos y se los dedico cada vez que marco.

P: ¿Algún sueño fuera del fútbol?

R: De momento no, sólo pienso en el fútbol y más adelante en seguir estudiando para ir formándome también como persona.