Volvemos a "El Sadar"

Otra jornada más que se nos va entre los dedos, casi sin darnos cuenta. Esta diseminación de partidos es un fastidio, pero a nadie parece importarle. A nadie de los que mandan, claro. Cuando escribo esto aún queda un partido, pero es que con este sistema que nos han impuesto de jornadas, no se sabe muy bien si lo que falta es lo que sobra o lo que sobra es lo que aún no ha llegado. ¿Queda un partido de esta jornada o ya es la primera función de la siguiente? Esta locura de calendario me recuerda a la del balonmano, que nunca sabes ni dónde estás, ni para qué estás, ni por qué estás sentado en la cancha, viendo partidos sin perspectiva alguna. Un partido en medio de un desierto. ¿En qué jornada estás? Qué más da... y dio tanto igual, que al final se ha desinflado como un globo. El fútbol tiene una potencia increíble y será más difícil vaciar el globo, pese a que se están empeñando con una saña fuera de lo común.

Confesemos cosas, hoy que es lunes y aún tengo el jet lag del cambio horario del fin de semana. Soy un extraño aficionado de fútbol, casi contradictorio... o sin casi. Me gusta este juego muchísimo pero no pongo ningún interés en entender los mecanismos tácticos. Prefiero dejarme llevar por la armonía, la fluidez, la precisión, el disfrute puro, como cuando de niño disfrutas de un truco de magia, en vez de intentar racionalizarlo en esquemas, diagramas y flechas de dirección cambiante. Nunca he querido levantar las telas para verle el armazón, tan necesario, pero tan poco estético. Digamos que sí, soy un esteta del fútbol y no necesito saber ni cómo fueron sus pinceladas ni los miles de ensayos que llevan a un equipo a confeccionar una obra maestra dinámica y tan efímera como el gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 86 o la bolea de Zidane en la final de la Champions. Esta carencia, entre otras, hizo de mí un mediocre jugador y es lo que hace que mi capacidad para entrenar un equipo sea nula, pero me convierte en otra de las patas que sustentan este tinglado que nos apasiona: el espectador. Soy un espectador de lo más agradecido. Me lo creo todo y con la boca abierta. Sin espectadores que se queden boquiabiertos nada tendría sentido. Quizás habría que respetar más, por si acaso, a los espectadores de los estadios.

En ésas estaba. Reflexionando, mientras paseaba por El Sadar vacío, estadio en el que ayer se llevó un liderato y quizás un sueño. El drama de los sueños es que siempre se despierta uno de ellos y al Levante ya le iba tocando el tiempo de los amaneceres. Que le quiten lo bailado, claro, y quién pillara la saca de puntos que se trae de vuelta al mundo mortal.

Osasuna, con los tres puntos de ayer, consigue seguir haciendo camino, sin volverse loco, sobrio, sin demasiados alardes. Lo de siempre. Y entonces, haciendo números, los eternos números, me he dado cuenta de que vivo pegado a la clasificación y a las matemáticas que en ella hay desde hace muchos años. El arte y la matemática, buscando como un desesperado la proporción áurea: Osasuna tiene ya catorce puntos, nos quedan veintiocho. Dos veces catorce, para los mágicos cuarenta y dos. Un tercio. Treinta y tres coma tres periódico puro por ciento. La tierra prometida de todo aquel que no aspira a nada que no sea la mera existencia: la permanencia un año más en la élite de la primera división del fútbol español. ¿En qué jornada estamos, cuántas quedan para el final?, y como de memoria no me acuerdo, he continuado el paseo, soñando con objetivos futuros, como el próximo partido contra el Real Madrid.

Ahora que caigo... ¿y si el domingo que viene la liamos en el Bernabéu y quitamos el liderato a dos equipos en dos partidos consecutivos? Sería una victoria de lo más curiosa. Sí. Y seguro que también romperíamos algún record de esos que no sirven para nada. En eso los de Osasuna somos únicos. En lo onírico, digo. Ojito a nuestro histórico surrealismo. Ahí va un pronóstico: gol del aún atlético Raúl García en el último minuto...¿Alguien cubre mi apuesta?