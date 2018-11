Guardiola: ''La Liga es la competición más importante''

Pep Guardiola atendió a los medios en la rueda de prensa anterior al partido frente el Real Betis el próximo domingo. Aunque el partido contra el Madrid el próximo miércoles llamaba la atención, primero elogió al rival liguero: "El Betis es un equipo de Primera, aunque circunstancialmente ha estado en Segunda. Juega muy bien al fútbol y es ambicioso. Intuyo que será un partidazo". Intuyo que será un partidazo",

Al ser preguntado por la importancia de la Liga y la Copa, Pep responde contundente: ''Siempre he dicho que la liga es la competición más importante. Es la que te mide día a día''. Y sobre las lesiones, la austeridad es el lema: ''Lo más económico y efectivo es quedarse con la cantera. Si supiera que fichando arreglaríamos cosas, pues sí, lo haría, pero no es el caso. Juegan once y en el banquillo se quedan siete que no juegan. Con los que tenemos llegaremos donde llegaremos", comenta Guardiola.

''Cuando estén cansados descansarán y jugarán otros, los pequeños. Iremos hasta que las piernas y la cabeza aguanten. Siempre hemos tenido esta exigencia, y siempre juegan miércoles-sábado miércoles-sábado''añade a su discurso el técnico de Santpedor.

Sobre como podria ser el ''palo'' en una hipotética derrota en Copa, Guardiola dice que: ''Si no reaccionan bien, nos quedamos fuera de la liga. Con un rival como el Madrid, si nos dejamos puntos, no le cogeremos ''.

Volviendo al Betis, Pep vuelve a subrayar la importancia contínua de ganar: "En el fútbol si no ganas pasa algo. Hay que intentar ganar al Betis, no porque el Madrid esté por delante. Aquí si no ganas en el Barça tienes problemas.El Betis es un equipo agresivo, en el sentido que viene a buscar arriba. Tiene juego más combinativa que Osasuna, tiene extremos desequilibrantes, mucha gente juega por dentro... ", enumera Guardiola.

Preguntado por el Clásico, el Míster blaugrana lo deja claro: "Un jugador del Madrid cuando juega contra el Barça va a tope, y al revés también. Si pensamos que el Madrid no le da importancia al partido ante el Barça nos equivocamos. Uno se quedará fuera, pero los sorteos son así. Ahora ha tocado en cuartos. Influirá porque el que haya ganado saldrá más animado y el que no tendrá que recuperarse. No hay tiempo para lamentarse. Son jugadores que se han levantado siempre".

También es preguntado por los 100 partidos de Busquets en Liga: "Busquets es el mejor mediocentro del mundo. Tiene cosas a mejorar pero el Barça tiene a un jugador impagable. Pienso como VIcente del Bosque, me gustaría reencarnarme en el como jugador. Me gusta su humildad, su silencio, su tranquilidad con la que lleva no ser tan protagonista. Pero sus compañeros saben que sin él muchas cosas no podrían ser. No importa si juega un rato, siempre suma. Gracias a él tenemos muchas cosas que él nos da", acaba alabando las cualidades de Sergio.

