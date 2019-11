Real Madrid - Racing de Santander: Un paso más en Liga, con la mirada puesta en Champions

Cuando los resultados llegan, el equipo vive en un estado de bienestar difícilmente alterable. Esto se traduce en una constante, extrapolable a cualquier Club, pero que si se analiza el caso que hoy se nos pone por delate, observamos la verdadera magnitud de la frase que nos atañe. Desde el 22 de septiembre, cuando el Racing alteraba el biorritmo del madridismo haciendo pinchar al equipo blanco por segunda vez en apenas unos días, el Real Madrid ha firmado una vuelta completa excelsa. En 18 encuentros, tan solo un lunar, la derrota a manos del Barcelona de Guardiola en el mes de diciembre, que ensombrece unos datos de leyenda. Cinco meses después, el equipo cántabro se pone de nuevo delante del Real Madrid, pero esta vez, la bestia asusta más que aquel.

Parece una quimera siquiera el pensar en que el equipo del triunvirato de entrenadores (Juanjo González, Pinillos y Fede Castaños) podrá sacar algo del feudo madridista, y más después de observar el vendaval que desató el Levante el pasado domingo. Mourinho ha vuelto a darle la vuelta a la tortilla y, el equipo que hace un mes parecía ser un enfermo endémico, sin capacidad ante los blaugranas y con el técnico portugués buscando una salida en el horizonte; ahora es una máquina de jugar y golear. Lo cierto es que nunca ha dejado de serlo, los números están ahí, pero los culés ejercen una fuerza desestabilizadora hacia el proyecto blanco. Como vasos comunicantes, ahora los malos momentos rondan Barcelona y las sensaciones de triunfo inundan el Bernabéu. Ante el Racing, una nueva oportunidad de sestar un golpe de efecto al campeonato. De ganar, el Real Madrid envidaría de nuevo al Barcelona, y antes de saltar al campo para jugar mañana frente al Valencia, los culés estarían a trece puntos. Bordeando la línea que ningún barcelonista quiere cruzar.

Se ha venido hablando durante toda la semana del sustituto de Arbeloa y, en rueda de prensa, Mourinho ha arrojado luz al debate, solucionándolo. Sergio Ramos regresará, después de prácticamente una vuelta, a la posición de lateral derecho. Sus prestaciones ahí bajan. No es decisivo, no centra bien, no es contundente en defensa y sufre más amonestaciones. Ramos regresa al lateral derecho No es “el mejor del mundo” en esa posición, como sí lo es en la zona central, en palabras de Jorge Valdano. Sin embargo, el partido no envuelve mayor dificultad y por ello Mourinho ha creído oportuno no hacer experimentos raros (Albiol o Coentrao). Con el regreso de Ramos al flanco derecho, Carvalho oposita para ocupar la vacante de central. El portugués, en una temporada de altibajos, alterna la grada con la titularidad. El Racing espera enfrente para demostrar que puede recuperar el nivel de la pasada campaña.

Tras el Racing, el CSKA de Moscú espera en el horizonte más cercano. Un largo viaje y unas condiciones atmosféricas terribles aguardan tras el partido de esta tarde en el Bernabéu. Aunque se niegue desde el Club que se piense en ese enfrentamiento, es inevitable hacerlo. A buen seguro, Mourinho no sacará su once más habitual y aprovechará el choque frente al equipo santanderino para rotar. José Callejón tendrá su oportunidad en la banda derecha con el objetivo Nuri Sahin podría reaparecer de aprovechar cada segundo que el entrenador portugués le brinda y Kakà puede ser de la partida si Mourinho decide dar descanso a Özil, con la vista puesta en Europa. Asimismo, si el marcador se pusiese de cara, Nuri Sahin podría reaparecer y disfrutar del fútbol, empezando a coger ritmo. Mourinho y Karanka aseveran siempre que tienen oportunidad que el turco será importante en el transcurso de la temporada. Buena oportunidad para empezar a rodar al mejor jugador de la pasada Bundesliga.

El Racing de Santander no atraviesa su mejor época. No hace falta fijarse con detenimiento para alcanzar a entender la complejidad y la problemática que se ciñe sobre el equipo cántabro. Ni institucional, ni deportivamente, las cosas funcionan como sería de esperar y la visita al Bernabéu, en estas circunstancias, nunca llega en buen momento. Viendo la clasificación desde posiciones de descenso, con 23 puntos, los montañeses viven preocupados ya que el equipo no termina de arrancar.

Los tres últimos encuentros se han saldado con empate y tomando como ejemplo el último de ellos, frente al Atlético, las expectativas ante el partido de hoy, no son las mejores. El Racing, en El Sardinero, sufrió un acoso continuo por parte del Atlético de Simeone y solo una milagrosa actuación de Toño evitó la derrota. No en vano, el conjunto rojiblanco disparó a puerta en 12 ocasiones. Juanjo González, la cabeza más visible de las tres que componen el triunvirato de entrenadores racinguistas, no podrá contar con Colsa y Jairo, una de las revelaciones de la temporada del equipo racinguista. A estas dos bajas hay que sumar a Stuani, sancionado, y a Omar y Picón que no han entrado en la lista de convocados por decisión técnica.

Partido de ida:

Lejos queda el enfrentamiento de la ida de la jornada 5. El Real Madrid llegó a aquel choque tocado anímicamente tras perder el primer partido de la competición ante el Levante apenas tres días antes. En Santander, se atascó y, sobre todo en la primera parte, no jugó bien. En la segunda mitad los de Mourinho intentaron reaccionar, pero el gol no llegó. Triste bagaje en esa semana del equipo madridista, un punto de seis en juego. Las dudas arreciaron, pero desde el Madrid se pidió paciencia. Tras aquel encuentro, el Madrid encadenó nueve victorias (hasta el Barcelona) y desde ese día, hasta hoy, 17 partidos ganados y uno perdido en Liga.

Antecedentes en el Bernabéu:

El de esta tarde será el partido número 44 entre Racing y Real Madrid en el estadio del equipo madridista. El balance es de 33 victorias para los blancos, 5 empates y 5 victorias visitantes. El Real Madrid en esos 43 partidos disputados ha anotado un total de 115 goles (2,67 goles de media) y ha encajado apenas 40 (0,93 goles por partido).

En la última década, tomando como inicio el partido del mes de abril del año 2000, el Racing de Santander ha vencido en dos ocasiones (en ese año y en el 2005) de las once posibles. Los otros nueve resultados son victorias locales con el último precedente del 6-1 de la temporada pasada. Para encontrar el último empate entre el Real Madrid y el Racing de Santander tenemos que retroceder hasta el año 1998 con un 2-2 en el marcador (Fernando Hierro marcó por partida doble para el Madrid y Merino y Beschastnnykh, en el último minuto; por parte visitante).

Convocatorias:

Real Madrid: Casillas, Adán, Tomás Mejías, Carvalho, Varane, Albiol, Pepe, Coentrão, Marcelo, Ramos, Di María, Khedira, Xabi Alonso, Özil, Callejón, Sahin, Granero, Kaká, Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema.

Racing: Toño, Mario Fernández, Álvaro González, Francis, Torrejón, Bernardo, Christian, Cisma, Diop, Marcos Gullón, Edu Bedia, Adrián, Arana, Kennedy, Munitis, Julián Luque, Acosta, Babacar y Borja Docal.