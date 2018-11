Xabi Alonso: "Zidane es la esencia de lo que tiene que ser un futbolista"

Ricardo Kaká y Xabi Alonso acudieron conjutamente a un acto promocional de Audi. Allí los dos jugadores del Real Madrid repasaron, de manera distendida, la actualidad del equipo y no escatimaron elogios entre ellos y sus propios compañeros de equipo.

El futbolista brasileño señaba como uno de los puntos fuertes en el equipo la unidad de un grupo que se reflejaba después dobre el terreno de juego: "Tenemos un vestuario muy unido” señalaba. Dentro de ese propio vestuario, Kaká destacaba en la fitura de su compañero, Xabi Alonso, a una de las figuras de más peso: "Xabi es un líder en el vestuario. Él siempre habla, siempre nos dice las cosas".

Tampoco faltaron los elogios en la otra dirección. El tolosarra hablaba sobre la influencia positiva del optimismo de Kaká: "Ricardo es un tío que cae bien, siempre con su sonrisa abierta, siempre alegre...".

Finalmente, al ser preguntados sobre el compañero ideal-de entre los futbolistas de todos los tiempos-sobre un terreno de juego, ambos lo tuvieron claro. Mientras que Kaká se decantaba por su compatriota, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, Pelé, Xabi Alonso hacía lo propio con quienes para otro nutrido grupo de aficionados al fútbol es también el mejor jugador de todos los tiempos, Zinedine Zidane: "No me voy a ir tan atrás en el tiempo. Yo he jugado contra, pero no he jugado con y me hubiera gustado jugar con Zidane. Para mí es la esencia de lo que tiene que ser un futbolista. Siempre lo he admirado mucho" aseguraba el de Tolosa.