Serial Finales de Copa Barcelona - Athletic: 1941/42 Martín decidió en la prórroga de un partido titánico

Difuminada ya la controversia por el emplazamiento de la gran final copera, la memoria histórica lleva a una situación idéntica a la par que opuesta. Chamartín, el estadio del Real Madrid acogía sin discusión ni debate alguno la final entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao (por aquel entonces, CF Barcelona y Atlético de Bilbao) en la primera Copa del Generalísimo.

El 21 de junio de 1942, el coliseo madridista se llenaba hasta la bandera para vivir una final cuyas expectativas se cumplieron sobradamente en el tapiz de Chamartín. Llegaban los dos conjuntos en situaciones nada similares en el campeonato nacional. El Athletic había concluído su participación en la séptima posición, justo el centro de una tabla conformada por 14 equipos. Quedaban lejos los 'leones' de la pugna por el título en la que tanta guerra habían dado años atrás pero también muy lejos de una zozobra que sí experimentaba el Barcelona. En la decimosegunda posición, tan solo por encima de Alicante CF y Real Sociedad, los azulgrana se veían obligados a disputar una promoción por evitar el descenso a Segunda, algo que lograrían tras ver finiquitada la final de Copa pero con cuya incógnita deberían afrontar el duelo ante los vascos.

Duelo de escuelas futbolísticas con ventaja para el Barcelona

El partido dio inicio con un juego alejado de lo que se espera en una gran final; no por falta de vistosidad, sino de nervios e imprecisiones típicas de una gran cita. Empezaron los dos conjuntos tanteándose sobre el terreno de juego y valorando sus posibilidades con un fútbol calmado y sereno, que no tardó en hacerse propiedad del Barcelona. Apenas habían podido desarrollarse las primeras jugadas del encuentro cuando la llegada de Franco al estadio, detenía momentáneamente el choque para dispensarle al caudillo el recibimiento de protocolo. La atención, volvía a centrarse rápidamente en el objeto de interés de los allí presentes: el fútbol. No tardaba el Barcelona en estampar su sello de identidad en el juego: transiciones constantes y pases cortos basados en el colectivo, que sirvieron a los culés para protagonizar las primeras ocasiones del partido. El fútbol de Athletic, basado en la velocidad de sus jugaodres y las transiciones rápidas de balón, contrastaban con el de su rival. El partido dio inicio con un juego alejado de lo que se espera en una gran final; no por falta de vistosidad, sino de nervios e imprecisiones típicas de una gran cita. Empezaron los dos conjuntos tanteándose sobre el terreno de juego y valorando sus posibilidades con un fútbol calmado y sereno, que no tardó en hacerse propiedad del. Apenas habían podido desarrollarse las primeras jugadas del encuentro cuando la llegada deal estadio, detenía momentáneamente el choque para dispensarle al caudillo el recibimiento de protocolo. La atención, volvía a centrarse rápidamente en el objeto de interés de los allí presentes: el fútbol. No tardaba elen estampar su sello de identidad en el juego: transiciones constantes y pases cortos basados en el colectivo, que sirvieron a los culés para protagonizar las primeras ocasiones del partido. El fútbol de, basado en la velocidad de sus jugaodres y las transiciones rápidas de balón, contrastaban con el de su rival.

En el primer cuarto de hora, el Barcelona había logrado enredar al Athletic en su maraña y asestarle también el primer zarpazo. El muro de contención que había alzado el centro del campo barcelonisa, con Raich y Rosalench, era el punto a partir del cual los vascos se estrellaban y la delantera culé, apoyada especialmente en Balmanya, Escolà y Martí se impulsaba. El primer tanto llegaría cumplido, apenas el minuto 20. Escolà-pletórico el delantero barcelonista durante todo el partido-recibía de Balmanya un pase raso para que este burlase las entradas de Urra y Mieza; dos regates soberbios y un zurdazo para establecer el 1-0 en el marcador de Chamartín. El Barcelona, que había estado jugando más y mejor, continuaba en volandas de su fútbol pero el Ahtletic, consciente de todo el tiempo que aún tenía por delante, no se achantó y dio inicio a sus arremetidas, de botas, especialmente de Gárate y Panizo.

El Athletic equilibra la balanza

Tampoco cedió el conjunto catalán, que pese a la superioridad exhibida recibía un severo correctivo. Iriondo cambiaba el juego con un 'centro-chut' que Miró llegó a alcanzar pero de nuevo se le escapó. No desaprovecharía el fallo Elices, que llegaba como una embestida para rematar y establecer así el empate poco antes del descanso. Jarro de agua fría para el Barça, cuyo juego empezó a resentirse. Lo hizo también Miró, cuyos fallos tratarían de explotar los delanteros vascos. Zabala tuvo que lanzarse en más de una ocasión al rescate de su guardameta hasta que, superado ya el trago del empate, el Barcelona volvió a reencontrarse y a plantear de nuevo un partido " de tú a tú". Pese al ímpetu y el fútbol de uno y otro, el marcador no volvió a moverse y el tiempo mandó a los dos conjuntos al descanso.

No varió el rumbo del encuentro en su reanudación. Consciente de lo positivo que había sido para el Barcelona su fútbol ante un gran equipo como el Athletic, el conjunto catalán trató de darle continuidad al mismo y los frutos no tardaron en llegar, esta vez incluso, más deprisa que en la primera mitad. Seis minutos habían transcurrido sólo cuando Escolá recogía un balón en el centro del campo para enviársela al hueco a Martín, que a 3 metros escasamente de la portería vasca, batía a Echevarría con un disparo cruzado. La puntilla para el Athletic, no obstante, aún estaba por llegar y lo haría en el minuto 14 sin tiempo siquiera para que el conjunto vasco hubiera podido digerir el desnivel en el marcador. Balmanya enviaba un centro-chut excesivamente bombeado que, Echevarría acertaría a despejar con los puños pero que acabaría cayéndole demasiado cerca. Martín trataba de rematar de cabeza, cuando Arqueta llegaba en auxilio de su guardameta para intentar despejar de igual manera; ni uno ni otro lograron hacerse con el balón pero sí lo conseguía Escolà-para rematar, también de cabeza y establecer así el 3-1 en el marcador de Chamartín.

El corazón igualó fuerzas con la calidad

El gol había dado alas a un Barcelona que no las necesitaba pero que hizo buen uso de ellas. Continuó arrollando el conjunto culé ante un Athletic desinflado. A medida que transucurrían los minutos e impulsado por la comodidad reflejada en el marcador, los culés se arreplegaron y cedieron el control de los vascos, que se encontraban súbita e inesperadamente con la sorpresa. No la desaprovecharían los 'leones', que se lanzaron adelante con todo. La rapidez de Iriondo, custodiado por la soberbia actuación de Gárate, Panizo y Zarra impulsaron la reacción de los 'leones' y en el minuto 34 la perseverancia vasca halló su recompensa. Miró había despejado el enésimo balón bombeado que los rojiblancos mandaban al corazón de su área para que Iriondo lograse controlarla y centrar a Elices, que de nuevo no perdonó. Faltaban apenas 10 minutos para la conclusión del choque pero el recorte de distancias hizo aflorar la tensión en el conjunto azulgranan para el que, sin embargo, parecía demasiado tarde. La reacción del Athletic estaba ya activada y sin posibilidad de vuelta atrás. Esto se confirmaba 2 minutos después del 3-2 cuando Iriondo volvía a lanzar un nuevo centro para que esta vez Zarra mandase, de cabeza, el balón al fondo de la malla azulgrana.

Prórroga y corona para uno de los titanes

El arranque de orgullo de los barcelonistas no se hizo esperar más y de nuevo, los culés retomaron el juego que les había servido la victoria prácticamente en bandeja de plata. Pero ya no habría tiempo para más, al menos no en los 90 minutos reglamentarios, que llegaban con el 3-3 en el marcador. Extenuados, los jugadores quedaban tendidos en la hierba tratando de recuperar lo antes posible una frescura que se haría totalmente necesaria para afrontar la prórroga. Algo más frescos parecían los jugadores del Athletic en contraste, por ejemplo, con Escolà, totalmente exhausto tras el despliegue realizado durante los 90 minutos.

Dispuestos a afrontar lo que restaba para hacerse con la corona dio inicio una prórroga que no tardó en decantarse. Once minutos de la primera parte habían transcurrido cuando Escolà recibe de Rosalench, que avanza y se la envía a Martín. Este, a su vez, se la manda a Sospedra, que se la devuelve para que este remate a gol el 4-3 definitivo.

Llegados a este punto el juego había perdido mucha vistosidad; agotados, los jugadores del Athletic, que habían nadado para morir en la orilla, bajaron los brazos y se resignaron a la derrota; los barcelonistas, se arreplegaron y cambiaron radicalmente la estrategia para dedicarse a fortificar la muralla del medio campo con el retraso, sobre el terreno de juego, de sus delanteros, que se unieron a los centrocampistas en labores de contención. No varió un ápice la segunda parte de la prórroga en un partido ya sentenciado y carente del vigor inicial por parte de 2 equipos que lo habían dado todo en pos de la Copa. El pitido final del colegiado abrió la veda a la invasión de un campo en el que los barcelonistas sacaron a hombros a sus jugadores, mientras el capitán, Raich, recogía la Copa de manos de Franco.



por