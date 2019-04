Sergio Ramos: “Le daría el Balón de Oro a Casillas y a Cristiano Ronaldo”

El defensa de Camas defendió doblemente la candidatura de dos de sus compañeros para el Balón de Oro. Sobre Casillas, Ramos dijo que no ve imposible otorgarle el galardón al portero madridista y se lo daría “porque es una garantía tenerlo como portero y capitán”. Para evitar cualquier tipo de polémica Sergio se formuló él mismo la pregunta para defender la posibilidad de ver a Cristiano con otro Balón de Oro: “¿cómo no se lo voy a dar a Cristiano? Es un jugador que marca las diferencias y no hay ninguno como él. No sé qué criterios se siguen, por lo tanto no soy nadie para decidir por el Balón de Oro.”

Cuestionado por la continuidad de Mourinho que viene a romper la tendencia de cambio de entrenadores año a año que llevaba el equipo desde 2003 y el hambre de títulos que puede mantener el grupo, Sergio Ramos ha comentado que “el futbolista debe ser siempre ambicioso. Debe querer ganar cosas todos los años. Se hizo un trabajo muy bueno ganando la pasada Liga. El objetivo es seguir manteniéndonos como campeones. Para eso hay que trabajar con humildad y desde cero. Y lo mejor que nos podía pasar era tener a este entrenador. Mourinho va exprimiendo a los jugadores al máximo y conoce a la perfección al equipo”. Asimismo, ha afirmado que el equipo ha mejorado con el técnico portugués, “el entrenador nos ha inculcado una filosofía y nosotros cada vez nos conocemos más. El equipo ha mejorado en muchos aspectos y cada vez tenemos más confianza. A la contra hay pocos equipos que lo puedan hacer como el Real Madrid, igual sucede a nivel táctico, defensivo y ofensivo. Hemos mejorado a nivel de equipo y se ve en cada partido”.

Sergio Ramos afronta ésta temporada con la Champions entre ceja y ceja: “es algo que me queda por ganar. Afortunadamente me siento muy bien personal y profesionalmente. Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida. Tengo muchas ganas de seguir ganando cosas y tengo ganas de seguir creciendo. En el fútbol no puedes vivir del pasado. La Champions al no haberla ganado es una espinita que tienes ahí clavada. Hay que hacerlo muy bien para llegar a una final de la Champions. Para mí ganar la Champions es un sueño”.

El central no ha querido eludir la pregunta sobre si volvería a jugar de lateral tras asentarse en el centro de la zaga. “Nunca sabes si el equipo va a tener la necesidad de utilizarme en esa posición. La vida son ciclos y estos dos últimos años me he visto más determinante como central, ya lo he hecho con la Selección en la Eurocopa. Estoy muy a gusto. El míster no me ha comentado que haya posibilidad de volver al lateral, pero si lo tengo que hacer en algún momento puntual no tengo ningún problema porque es una posición que me trae muy buenos recuerdos” ha asegurado el andaluz.

Sobre las salidas y entradas del equipo, Ramos comentó que Kakà sigue como siempre y que “no he notado ninguna actitud rara en Ricardo. Es un futbolista que lleva bastantes años con nosotros. Es un grandísimo jugador y demuestra su profesionalidad todos los días Tiene el cariño de toda la plantilla en los momentos buenos y en los malos”. Cuestionado sobre Modric, Sergio ha asegurado que le “gusta el fútbol y me gustan los buenos jugadores. Modric es uno de ellos. Nos enfrentamos a él en la Eurocopa. No forma parte del Real Madrid y no te puedo decir nada más. Si viene, seguro que puede aportar cosas”.

Tuvo tiempo para responder preguntas sobre el eterno rival y sobre el estilo de juego con el nuevo entrenador, aunque aseguró que “quizás es pronto para empezar a hablar del Barça. Han sido los aspirantes a luchar en varias competiciones con nosotros durante estos años. Ahora me preocupo por mi equipo. Ahora tenemos la Supercopa y luego tenemos la Liga. Ya tendremos tiempo de hablar del Barça....”. Además, no quiso entrar en polémicas con el presidente culé y sobre sus declaraciones afirmó que “si hay que definir con alguna palabra la Liga pasada es como espectacular o increíble. El Madrid fue justo campeón. No creo que lo diga con una doble intención porque sería una actitud impropia del presidente del Barcelona”.