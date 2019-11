Real Madrid - Granada: Pasillo con obstáculos al campeón

El fútbol tiene continuas idas y venidas en las que se modifica el destino de los equipos y la sensación que se tiene del devenir de los tiempos que están por llegar. Hace una semana, el Real Madrid era un equipo incapaz de ganar en el inicio de la campaña. Un conjunto que encadenaba tropiezos uniendo el empate en casa ante el Valencia y las derrotas fuera de casa ante Barcelona y Getafe. Esos mismos jugadores realizaron unos 30 minutos prodigiosos el pasado miércoles ante el Barcelona en la vuelta y sirvieron para levantar el primer trofeo de la temporada y, de paso, avisar a navegantes que el barco comienza a coger velocidad.

Xabi Alonso lo revelaba tras la dolorosa derrota ante el Getafe, “las sensaciones no son buenas”, sin embargo el fútbol da una oportunidad para resarcirse y recuperar el nivel perdido. Ante el Granada, el equipo de Mourinho parece más fiero y recuperando poco a poco su mirada depredadora que arrasó rivales a su paso en la temporada pasada.

Mourinho convoca a toda la plantilla disponible, salvo Carvalho

El partido llega tras el cierre del periodo de fichajes y con Lass volando dirección Rusia para juntarse con Roberto Carlos y Eto´o. Muchos no le echarán de menos, no ya por su quehacer futbolístico sino por su díscolo comportamiento que, a pesar de todo, acababa por no evitar que jugase más que compañeros que daban más en el ámbito profesional. El francés, de este modo, consigue lo que venía buscando desde el verano pasado, y abandona una disciplina en la que ingresó junto a Huntelaar. Su puesto en la plantilla lo cubrirá Essien, toda una incógnita en su posible rendimiento debido a unas lesiones que han lastrado una carrera abocada al estrellato. Su poderío físico sometía a sus rivales en la época en la que, su hoy técnico, Mourinho dirigía al Chelsea. Está por ver si el ghanés recupera ese nivel o al menos es capaz de sostenerlo durante una serie de partidos en los que su participación sea necesaria para dar aire a Khedira y Arbeloa.

El Granada ya hizo el pasillo al Madrid la temporada pasada

José Mourinho no podrá contar con Coentrao, sancionado, ni con Morata y Jesús Fernández, ambos jugadores viajaron con el filial a Almería para enfrentarse a los rojiblancos en el duelo de anoche. A ellos hay que sumar que Granero también partió buscando más oportunidades (QPR británico), Carvalho no cuenta, la incógnita de Essien, la situación especial de Kakà y lo corto de preparación que llega Luka Modric. Parece plausible que el equipo no sufra grandes cambios respecto a lo visto en los últimos encuentros en los que podría entrar algún jugador que no fue titular el miércoles para dotar de mayor frescura al equipo. De este modo, Callejón y Benzemá se postulan para entrar por Higuaín, Di María u Özil.

Los blancos deben empezar a sumar de tres en tres si no quieren complicarse la Liga demasiado pronto. Los cinco puntos de desventaja frente al Barcelona no son una distancia preocupante por todo lo que queda por delante, sin embargo es sabido que los blaugranas y los madridistas van a dejar escapar más bien pocos puntos por lo que al Real Madrid le conviene no fallar más para no dar un aire extra al equipo de Vilanova.

Anquela vuelve tras su "alcorconazo"

El Granada es un equipo que ha mostrado dos caras en ésta temporada. Con Anquela, exverdugo madridista a los mandos del Alcorcón, el equipo ha encontrado más seriedad defensiva y suma un empate (ante Sevilla, 1-1) y una derrota in extremis ante el Rayo (Trashorras marcó cuando acaba el partido, 1-0). La llegada de Iriney está siendo importante en el balance defensivo y la salida de balón, en la que la aportación de Mikel Rico se antoja esencial. El excanterano madridista, Fran Rico, se encuentra fuera por lesión y el trivote lo suele completar Lucena, pero en ésta ocasión no podrá ser de la partida al caer lesionado el jueves según informó la sección del Granada en VAVEL.

Lucena se lesionó el jueves

En la zona ofensiva, Anquela mantiene la seña de identidad de la temporada anterior con jugadores rápidos muy incómodos de defender para las defensas contrarias. La ofensiva la protagoniza Torje, Orellana, El-Arabi y Floro Flores, cuatro incorporaciones de ésta temporada que vienen a cubrir la sanción de Benitez (fue sancionado por 3 meses) y las bajas de Franco Jara (San Lorenzo), Uche (Villarreal), Carlos Martins (volvió a Benfica), Abel Gómez (Córdoba) y Geijo (Watford). La temporada pasada, el Granada fue un equipo muy fatigoso tanto en la ida como en la vuelta. Supo cómo complicar la salida del balón del Madrid y atacar poco, pero con criterio. El resultado de la ida resulta engañoso (5-1) ya que los nazaríes realizaron una buena primera parte en la que se recompusieron al tanto inicial de Benzemá (obra de M. Rico), pero en apenas 15 minutos (desde el 34 al 50) los blancos dinamitaron el partido y firmaron tres goles que descompusieron al rival andaluz.

Posibles alineaciones

