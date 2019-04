Antonio Tapia: "Hay que mantener a los jugadores que nos dan un salto de calidad"

Los primeros síntomas del otoño llegan con retardo a la Costa del Sol. Pasados 60 minutos desde que el colegiado Iglesias Villanueva decretase el término del partido entre Málaga y Valladolid, uno de los hombres más ligados sentimentalmente al club blanquiazul, Antonio Tapia, abre las puertas de su domicilio para atender a VAVEL con suma amabilidad.

Distendida charla la mantenida en la que, con semblante sereno y total predisposición, nos mostró su punto de vista sobre los temas de actualidad malaguista, tanto a nivel deportivo como institucional, así como echó la vista atrás para recordar su etapa como técnico en la entidad costasoleña. También vertió su opinión sobre la situación actual del deporte rey.

Pregunta. Ahora vuelve a estar ligado al Málaga. ¿Cuál es su función en esta nueva etapa?

Respuesta. Estuve colaborando con ellos al principio, a finales de agosto, que tuve una propuesta y estuve colaborando de forma presencial unos 15 días. A raíz de ahí, ahora estamos en un periodo de punto muerto y tenemos pendiente una nueva reunión para definir cuál podría ser mi función.

En estos momentos soy asesor externo, sin ningún tipo de vínculo contractual. Estamos pendientes de tener esa reunión para delimitar cuál puede ser mi futuro dentro del club.

P. ¿Qué diferencias hay entre el Málaga anterior y el de ahora?

R. Estuve como jugador del filial en mi primera etapa, en la década de los 70. He hecho funciones de segundo, de entrenador, de preparador físico, entrenador del filial, coordinador de la cantera, etc. En mis últimas etapas he sido entrenador del primer equipo. En esta empecé de lleno de asesor deportivo, luego sigo de asesor externo, y las diferencias a lo largo del tiempo, pues hombre, se ha mejorado mucho a nivel deportivo. El Málaga en estos momentos se encuentra jugando Champions y con muy buenos resultados en Liga y Champions y haciendo muy buen juego. Esa es una diferencia notable, cuando hemos estado casi siempre luchando por la permanencia, por Europa, por lo que antes de llamaba UEFA o Europa League, y ahora estamos en Champions. Es como un sueño hecho realidad y que todos los malaguistas están viviendo con una gran ilusión, y que pienso que se merecían, porque se ha estado luchando por objetivos menores y con situaciones de precariedad, y verte en Europa, en Champions, luchando con el Milan, con equipos históricos…

También se ha aumentado el presupuesto del club. Las diferencias presupuestarias en relación con etapas anteriores son considerables. Gracias a ello y al trabajo de los profesionales que en estos momentos están en el club: cuerpo técnico, entrenador, jugadores y todos los de administración y gestión del club. Eso ha permitido que en estos momentos el equipo sea reconocido a nivel europeo y mundial como uno de los equipos más importantes en la actualidad.

P. ¿No tiene la sensación de que el salto a nivel deportivo no ha ido a la par en la parte institucional y de organización interna?

R. En estos momentos, económicamente el club se sustenta gracias al aporte económico que ha hecho la propiedad. Esa es la realidad. El club, con los ingresos que tiene, no cubre el presupuesto que ha tenido en las últimas temporadas. Ha habido una inyección por parte de la propiedad y que no puede faltar, porque si falta habrá un desfase considerable. Gracias al aporte económico el club en estos momentos tiene un presupuesto. Es cierto que ahora hay un déficit que hay que paliar y el deseo de todos es que la propiedad siga inyectando, porque si no, no podremos tener ese presupuesto.

P. ¿Se sabe algo del dinero que tiene paralizado la UEFA?

R. Yo llevo un mes y medio que no estoy trabajando a nivel interno, por lo que desconozco la situación interna en lo económico y deportivo. No puedo informar de en qué situación se encuentra el club ni lo que la UEFA podrá decidir en cuanto a esta problemática económica que parece ser que existe.

P. Hay aficionados que han visto contradictorio que cuando el equipo ha hecho historia al meterse en Champions, la directiva haya dado decidido intentar compensar ingresos y gastos. ¿Por qué llega ese cambio en ese momento histórico?

R. Desconozco exactamente lo que ha sucedido o los motivos. Sé que se quieren equilibrar las diferencias entre gastos e ingresos, y lo veo hasta cierto punto razonable, que si tienes que perder que no haya un desfase tan grande. Si se consigue equilibrar un poco, sin perder potencial deportivo, pues creo que tendríamos un modelo ideal. Que el equipo fuese capaz de mantener el rendimiento deportivo que actualmente tiene y que no haya una gran diferencia entre el presupuesto y los ingresos del club.

No es fácil porque hemos pasado de ingresar unos 35 millones de euros y tener un presupuesto que puede rondar los 100 millones, entonces hay una diferencia notable. Lo razonable es intentar compensarlo para que el club no entre en una situación delicada económicamente.

P. ¿No piensa que quizá se echó en falta más transparencia en la comunicación del club hacia el exterior?

R. Sé que ha habido comentarios de todo tipo, pero la realidad en estos momentos es que el Málaga está a un altísimo nivel deportivo, que los propietarios hicieron un esfuerzo importante y que si queremos tener fútbol de élite con este rendimiento se va a tener que inyectar dinero. Si lo hacen los propietarios hay que agradecérselo, pero si yo fuese propietario intentaría perder lo menos posible. En cuanto a declaraciones, comunicados y demás me pierdo un poco porque no he estado de lleno en el tema ni sé lo que ha sucedido realmente.

P. A nivel deportivo, se ha visto el gran salto del Málaga. ¿Lo ve con posibilidades de mantener el ritmo y que vuelva a situarse en Europa?

R. Si se mantiene el bloque yo pienso que sí, pero hay que mantener a los jugadores que nos dan un salto de calidad. Entonces, si económicamente se cubre el presupuesto y la propiedad sigue aportando pues probablemente se pueda mantener el bloque. Si se mantiene y se da continuidad al proyecto, creo que los niveles de rendimiento pueden ser muy parecidos a los de la temporada anterior y a lo que se está viendo en esta. Si actualmente en Champions estamos invictos y jugando a un altísimo nivel, y en Liga también estamos en las posiciones altas de la tabla, a nada que a ese bloque humano se le dé continuidad, entiendo que los resultados van a ser similares a los que se tuvieron la pasada temporada.

P. También hay jugadores muy jóvenes que están siendo clave, como Isco o Camacho. ¿Cree que Pellegrini ha sabido combinar bien la juventud con jugadores expertos y dar continuidad al proyecto?

R. Creo que la continuidad del cuerpo técnico es clave en un club para que el juego del equipo siga creciendo. Pellegrini ha tenido el buen hacer y la posibilidad de ir corrigiendo de una temporada a otra. Estuvo media temporada, y la temporada siguiente pudo corregir, y en esta también ha podido ajustar aspectos del juego que eran mejorables, como el defensivo, en el que están mucho más equilibrados que la temporada anterior, lo que permite que te hagan menos goles. En el ataque siempre se han mostrado ambiciosos, ofensivos, con capacidad goleadora, y ese equilibrio defensa-ataque permite que el equipo en Champions y Liga esté a un altísimo nivel.

P. ¿A qué malaguistas destacaría en lo que llevamos de temporada?

R. En estos momentos, a Isco, evidentemente en una temporada ha explotado. Es de Arroyo de la Miel y aunque se ha formado en la cantera del Valencia es talento autóctono y el Málaga apostó por él. Luego también hay chavales como Fabrice que para la edad que tiene ha demostrado una madurez a resaltar. Hay un bloque que, si tienen continuidad y no se nos van, explotarán y será bueno para el Málaga en lo deportivo y en lo económico.

P. Parece que Pellegrini está manejando bien eso.

R. Sí, lo ha demostrado con Recio, Portillo, Juanmi.... Ahora con Fabrice, en su día con Isco… Él ha demostrado que apuesta también por los chavales jóvenes y entiendo que es una línea de actuación interesante.

P. En cuanto a la Champions, ¿cree que el Málaga puede llegar lejos en esta edición?

R. Yo pienso que si el Málaga defiende como lo está haciendo puede llegar lejos y competir con cualquier equipo si mantiene ese equilibrio defensivo. La Rosaleda va a ser un estadio dificilísimo para cualquier rival. Si continúa ese equilibrio y nivel de juego creo que se puede hacer un papel muy bueno en Champions. También habría que tener suerte en los cruces, una vez superada la primera ronda.

P. En la competición doméstica, ¿cuáles son los equipos a tener en cuenta para los costasoleños dentro de su liga?

R. De momento, Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla. Creo que junto al Málaga serán los equipos que pugnen por entrar en esas dos plazas para la Liga de Campeones, una de ellas directa. El Atlético va a ser un rival muy duro.

P. El gran rendimiento de los jugadores está teniendo su recompensa en convocatorias con las Selecciones, tanto absoluta como en categorías inferiores. ¿Considera importante para el Málaga el hecho de que el club tenga presencia en la Selección?

R. Lo que sí es importante para la selección es tener a un Málaga a este nivel de juego que está demostrando, ya que puede tirar de jugadores de un altísimo nivel. Entonces, para las selecciones, que nuestras ligas tengan un alto nivel competitivo y que nuestros jugadores puedan competir en Champions y salgan fuera ha sido un salto de calidad que nos ha permitido que el autoestima de nuestros jugadores y de nuestra selección esté muy alto. Algo que a la hora de competir no ha supuesto complejos como en otras etapas, a la hora de enfrentarnos a nuestras bestias. Ahora somos nosotros los favoritos. Gracias a los Torres, Silva y compañía han salido fuera y se han sentido importantes. Eso nos ha dado un salto de calidad

P. También ocurre con técnicos, como el mencionado Rafa Benítez u otros que se marchan a liderar equipos europeos, como Valverde, Juande Ramos, Emery… ¿Cree que es positivo para España?

R. Es positivo en todos los sentidos. En lo futbolístico y en la imagen que damos al exterior. Que no sea solo por la prima de riesgo. Exportamos mano de obra cualificada en todos los ámbitos. También en lo futbolístico. Técnicos, jugadores, médicos, arquitectos, ingenieros… Lo ideal es que se marchasen por otras cuestiones, pero es nuestra triste realidad. Es preferible salir con una cualificación que salir como lo hacían nuestros abuelos.

P. Hablemos de su etapa como entrenador en el Málaga. ¿Qué recuerdos guarda?

R. Tengo muy buenos recuerdos de todas las etapas, de cuando las cosas han salido bien y de cuando no han ido tan bien. De la última etapa estoy muy satisfecho porque el equipo hizo muy buena clasificación y muy buen juego. La afición disfrutó con el equipo.

La etapa con el filial fue muy gratificante, porque a nivel personal me sentí muy a gusto y disfruté mucho. Y mis etapas como jugador del filial y demás también fueron bonitas. También me cesaron en el segundo año que estuve en el primer equipo.

Como jugador, llegó un momento en el que me dijeron que me tenían que ceder porque no me veían para el primer equipo. Pero en líneas generales me quedo con las cosas positivas, que han sido muchas, y con el buen sabor de boca de haber elegido, al menos en esta última etapa, el momento de continuar o no, porque no siempre los entrenadores tienen esa oportunidad; pude, creo que decidí bien, porque no es fácil para los entrenadores decir que no, pero creo que era el momento de cambiar e iniciar otro proyecto y no me arrepiento.

En un futuro no sabemos lo que sucederá. Yo le deseo lo mejor al Málaga y personalmente espero volver a entrenar, ojalá sea pronto y si no puede ser en Andalucía o España, pues en el extranjero, que es un objetivo que tengo desde hace tiempo, el conocer otras culturas futbolísticas. Ese es mi objetivo a corto-medio plazo: volver a entrenar, a poder ser, fuera, en un país con una cultura futbolística importante o que tuviese algún atractivo, como África o Asia, que son culturas distintas.

Antes de retirarme me gustaría poder cumplir ese objetivo. Si no, tampoco pasa nada. Seguiremos haciendo otras cosas.

P. ¿Volvería entrenar al club costasoleño?

R. Depende, igual que me marché y podía haber continuado, entiendo que se tienen que dar una serie de circunstancias en las que al menos yo me encuentre cómodo y tenga claro que pueda ayudar dentro del proyecto. Si no lo tengo claro, ni al Málaga ni a otro equipo, prefiero no vincularme. No me gustaría estar en un sitio sintiéndome incómodo. Si me siento cómodo y con la posibilidad de ayudar y realizarme, evidentemente, entrenaría al Málaga o a cualquier otro equipo.

P. Otro de los clubes al que más se vincula su nombre es el Polideportivo Ejido. Allí tuvo varias etapas como técnico, ¿qué recuerdos le trae?

R. La verdad es que sí, en el Poli estuve cuatro años y eso da para mucho. En lo deportivo hicimos cosas interesantes y en lo personal viví una experiencia muy bonita. El Poli me dio la oportunidad de ponerme en el escaparate del fútbol profesional como entrenador, por lo tanto siempre les estaré muy agradecido.

Es una pena todo lo que sucedió. Ahora está resurgiendo con otro nombre y ojalá crezca y vuelva a tener fútbol profesional en breve, porque hay una afición muy fiel, son gente muy trabajadora que se merece tener un equipo, como poco, en Segunda División.

P. Es otra de las diferencias entre equipos de Primera y modestos. Equipos históricos con graves problemas para subsistir, como el propio Poli Ejido u otros casos similares como el del Oviedo, Logroñés, Extremadura…

R. Eso es consecuencia de que el actual modelo de nuestra Liga y del fútbol no funciona. Al igual que no funciona el sistema en otros ámbitos laborales y sociales. Estamos viviendo una situación caótica, de crisis económica en España y en Europa. Países capitalistas donde no funciona el modelo que se ha seguido y hay que cambiar cosas. Nosotros hacemos presupuestos que no se ajustan a la realidad, ya sea en fútbol de élite como en otras categorías. Yo entiendo que los presupuestos hay que avalarlos de alguna manera. Y los que dirigen las ligas o el fútbol deberían velar porque así sea. Esos estamentos deberían tener la certeza de que cuando se presenta un presupuesto es real, y que no van a haber grandes desfases, como ya hacen en Francia. Hay que intentar establecer unas reglas que impidan que los clubes se hipotequen por encima de sus posibilidades. No es tan complejo, otra cuestión es que se quieran tomar las decisiones oportunas.

P. ¿Ha vivido usted de cerca alguna situación de impagos a jugadores o empleados?, ¿cómo se vive ese tipo de experiencia en equipos humildes?

R. Pues igual que en equipos de primer nivel: con incertidumbre, preocupación… Se viven situaciones en muchos casos dramáticas, como la que están viviendo hoy día la mayoría de los trabajadores españoles. Casi seis millones de parados, el 50% de los jóvenes parados, con una formación… Se vive con cierto dramatismo. He vivido situaciones complicadas en lo económico, en clubes de 2ªB. Nos hemos puesto en huelga, nos hemos encerrado, los clubes han desparecido… Es, desgraciadamente, nuestro pan de cada día. He vivido bastantes situaciones complicadas en este sentido.

P. Esto puede ocurrir también en Primera, como ya se ha dado el caso. ¿Cuáles son las diferencias entre entrenar a un equipo de 1ª o a uno de 2ªB o 2ª?

R. Básicamente es lo mismo. El modelo de funcionamiento es el mismo a nivel administrativo. Luego, en lo futbolístico, la diferencia de dirigir a un equipo u otro está en el seguimiento mediático y lo que esa variable conlleva. También en las cantidades que cobran. Realmente, en ese aspecto no he notado grandes diferencias en cuanto al funcionamiento de grupo por el hecho de que los jugadores cobren más o menos. Las respuestas son muy parecidas. Yo cuando he entrenado gratis o cobrando mi sentimiento y mi forma de actuar es muy similar. Sí es cierto que el entorno mediático influye de alguna manera en el desarrollo deportivo del equipo.

P. ¿Ese entorno mediático cree que es bueno o es malo tal y como se está llevando ahora?

R. Yo pienso que en muchos casos, no en todos, no es el ideal o el adecuado. Es un entorno tirando más a “salsa rosa”. Se está buscando captar la atención a través de temas extradeportivos en lugar de analizar lo que está sucediendo en lo puramente futbolístico. Se queda en los aspectos en los que más interés pueda tener el seguidor. Yo creo que estamos haciendo un periodismo deportivo de un nivel amarillo.

P. El ejemplo lo tenemos en el último clásico. Quizá uno de los mejores en los últimos años a nivel de espectáculo y, sin embargo, se ha hablado más del famoso vídeo de Pepe…

R. Efectivamente. Programas de dos horas sobre el vídeo de una patada, o de un escupitajo y entrenadores que serán siempre el foco de atención.

También es cierto que hay otro tipo de periodismo muy interesante, que ven aspectos no futbolísticos, pero sí interesantes para el espectador, no tan superfluos.

P. De entradores en activo, ¿a cuáles admira o cree que llegarán lejos?

R. Vicente Del Bosque es un referente. También Luis Aragonés, aunque no está en activo. Rafa Benítez me parece un técnico buenísimo, que sabe estar y no entra en polémicas como otros. Emery también, por lo que le conozco me parece un gran entrenador, al igual que Guardiola. Son técnicos nacionales referentes, que nos están ayudando a que el entrenador español se valore fuera del país

P. Parece que últimamente se ha cambiado el chip a la hora de escoger a un míster nacional antes que a uno extranjero.

R. La verdad es que los técnicos nacionales han ido demostrando, al igual que los jugadores, que tienen capacidad suficiente para cubrir los objetivos y las expectativas que los clubes se van marcando.

P. ¿Qué opinión le merece Pellegrini como técnico?

R. Pellegrini cree en su modelo de juego y es fiel a él, independientemente de los resultados. Y sobre todo destaco esa confianza en lo que hace. No le gusta dar titulares, trabaja, hace su trabajo y los resultados lo avalan. Me parece un entrenador serio, un buen profesional y que está realizando un magnífico trabajo en competiciones de un alto nivel.

P. En cuanto al uso de la cantera, ¿cree que los equipos están recurriendo a ella para cuadrar presupuestos o por alguna otra circunstancia?

R. Yo pienso que la cantera es la solución. No solo a temas económicos, sino también a los deportivos. Si analizamos el once inicial del Barcelona, aunque sean jugadores extranjeros, se han formado dentro de un modelo propio de cantera. Si analizamos el potencial y el rendimiento de su equipo viene a consecuencia de un trabajo muy bien realizado durante mucho tiempo desde la base. En cambio, hay otros equipos que fichan y fichan y al tener jugadores tan buenos alguna vez se acierta. Pero el Barcelona lleva tiempo con una política de cantera, y eso es rentable en lo deportivo, en lo económico y en lo social.

P. De La Academia ¿hay algún jugador que vea con grandes opciones de triunfar en el primer equipo?

R. No voy a dar nombres porque no lo considero oportuno. Pero en estos momentos hay un grupo numeroso de jugadores de base, 8 o 10, que en un futuro pueden jugar en el primer equipo, desde benjamines al primer filial, de un talento formidable que seguro van a jugar en Primera.

P. ¿Qué destacaría de la cantera del Málaga?

R. Habría que destacar el trabajo que siempre han hecho los entrenadores y asesores con muy pocos medios a nivel de instalaciones, ya que nunca hemos tenido instalaciones propias y medios que sí tienen otros clubes que compiten al mismo nivel. Luego, el talento natural que existe. Nosotros tenemos calidad. A la vista está. Jugadores formados aquí que triunfan dentro y fuera del club. Por eso pienso que en estos momentos faltan unas instalaciones acordes con la calidad del jugador autóctono, sobre todo, y con la calidad humana y profesional de sus técnicos.

P. ¿Es quizá el Barcelona el referente en ese aspecto?

R. Hoy día, a nivel mundial, evidentemente. De hecho, en países subdesarrollados o emergentes la camiseta del Barça es la que prima. Y es porque su juego encandila y satisface las expectativas del espectador. Es un modelo a seguir en todo.

P. Tanto Málaga como Atleti han comenzado muy bien la temporada, ¿ve en ellos una alternativa a Barcelona y Real Madrid?

R. No, Barcelona y Real Madrid no tienen alternativa a nivel nacional. A nivel internacional, muy pocas: el City, el Bayern, el United… y ni siquiera. Esos equipos pueden hacerte frente en una eliminatoria a doble partido en la que tengas un poco de mala suerte, como sucedió el año pasado, pero en una liga regular no tendrían rival. De hecho, vemos cómo compiten nuestros equipos, no Madrid y Barcelona, sino Atlético, Málaga y demás, y nuestra Liga, desde mi punto de vista, es la más competitiva, y Madrid y Barcelona son los equipos más importantes a nivel mundial.

P. Aparte del escalón presupuestario de esos grandes, ¿no cree que también ha coincidido con el mejor momento histórico de ambos equipos?

R. Son dos equipos con grandísimas plantillas. Tienen los mejores jugadores en la actualidad. El Barcelona tiene un equipo muy bien ensamblado, con un estilo de juego muy bien definido. Los dos han hecho una inversión muy grande en lo económico. Quizá al Madrid le falte la continuidad que ha tenido el Barcelona en cuanto al modelo de juego.

Las inversiones son muy altas y eso se traduce en el terreno de juego en poder contar con un equipo muy competitivo.

P. ¿Cree que juegan en ventaja con respecto a los demás, en el sentido de que un jugador siempre va a preferir estar en el Madrid o el Barcelona antes que en cualquier otro equipo?

R. Eso siempre ha sucedido, dado el modelo de liga que tenemos. En Estados Unidos parece que hay un ranking y allí hay una política que permite que los equipos se equilibren un poco más. Hay topes salariales y los equipos tienen opciones sobre los mejores jugadores que van apareciendo. En Europa, el que más poderío tiene arranca con ventaja a la hora de hacerse con los mejores jugadores. Mientras el modelo sea ese, esto no lo vamos a cambiar.

P. También está el famoso debate por los derechos televisivos. ¿Piensa que con un reparto más equitativo los equipos tendrían más opciones de mantener a sus estrellas o tener más poder adquisitivo?

R. Claro, pero las televisiones son empresas privadas que invierten intentando tener los mejores dividendos. Reparten en función de aquellos equipos que más ganancias les pueden dar. El enfoque de la televisión en un sistema capitalista como el que tenemos es el de mirar por sus intereses y repartir sabiendo que Madrid y Barcelona son los equipos que más beneficios les van a generar.