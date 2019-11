Real Madrid - Manchester United, así lo vivimos

Muchas gracias por seguir el partido en VAVELcom, un placer. ¡Buenas noches!

Los mejores del partido de cada equipo: Cristiano Ronaldo por su gol en el Real Madrid y Welbeck por su presencia en campo contrario además de por su tanto que puso por delante al United durante el primer tramo del partido.

Partido entretenido el vivido en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid fue superior pero el Manchester United, con un David De Gea descomunal que paró todo a excepción del remate de Cristiano Ronaldo. El equipo de José Mourinho tendrá que marcar en Old Trafford, tarea que no será sencilla. Por su parte el equipo de Ferguson, a pesar de haber tenido varias opciones de adelantarse en el marcador tras el 1-1, se puede ir satisfecho, especialmente en el primer tiempo.

¡¡FINAL DEL PARTIDO!! Brych no deja sacar el córner del United. Se acaba un encuentro cargado de emociones.

90+2 ¡PARADÓN AHORA DE DIEGO LÓPEZ! Se quedó solo Van Persie en el costado derecho del área y su volea fue despejada por el guardameta merengue.

90+2 Falta de Arbeloa sobre Van Persie. Puede ser la última.

90+1 ¡La ha tenido Cristiano Ronaldo! No pudo empujar el centro de Modric.

90+1 Falta a Özil. Saca rápido el Real Madrid mientras que el Manchester está con los once jugadores encerrados en su campo.

90+1 Tres minutos de descuento. ¿Poco?

89' No llega Cristiano y atrapa De Gea. Va a sacar el cuarto árbitro la tablilla del descuento.

87' Tarjeta amarilla a Valencia por ir con el codo en el salto ante Sergio Ramos.

87' Toca y toca el Real Madrid basculando, pero no consigue encontrar el hueco. Mal Higuaín ahora en el control.

85' Cerquita ha estado de encontrar portería el libre directo de Cristiano Ronaldo. Se le acaban las opciones al Real Madrid.

84' También se retira Wayne Rooney. Entra en su lugar Anderson.

82' Perfecto Giggs en la entrada ante Özil, robando el esférico. Se efectúa el cambio. Se retira Xabi (tocado) y entra Pepe para los últimos minutos.

81' De Gea lleva ya ocho paradas. Meritoria hoy su actiación. Va a entrar Pepe.

80' ¡Se resbala Xabi Alonso en el área y ha estado muy cerca Giggs de aprovecharlo! ¡Cómo está el encuentro!

80' Mal Rooney en la ejecución de un pase en largo para Valencia. No está acertado el goleador inglés.

79' ¡PARADÓN DE DE GEA! A trancas y barrancas consiguió avanzar dentro del área y el balón quedó manso en las botas de Khedira que golpeó sin pensárselo. Atrapó De Gea coronando una gran noche.

78' Bien Khedira que se lleva el aplauso del público. Provocó otro córner más.

76' Se anima ligeramente la afición del Santiago Bernabéu. Menos de quince minutos.

74' La doble ocasión de Robin Van Persie





73' Va a entrar Modric. También lo hizo Valencia por Welbeck. En el Real Madrid se retira ovacionado Di María.

72' Se vuelve loco el partido. El neerlandés estuvo muy cerca de adelantar a los suyos tras un mal entendimiento entre Xabi y Diego López. En la segunda ocasión no disparó bien Van Persie y en la misma línea el mediocentro español despejó el cuero para alivio de los aficionados. Más tarde Higuaín y Khedira buscaron el gol sin éxito.

71' ¡¡¡¡SALVA XABI ALONSO BAJO PALOS!!!

71' ¡Disparo de Van Persie AL LARGUERO!

70' Bien Xabi Alonso yéndose al suelo para salvar el contraataque del Manchester United. Se va a efectuar el cambio del equipo visitante.

69' Impresionante el nivel que está mostrando Welbeck, presente en todas las zonas del campo, y eso que en un principio no partía como titular en las quinielas. Va a entrar Valencia por el delantero inglés muy probablemente.

67' Lo intentó el Real Madrid varias veces a base de centros pero en todos un defensa del United consiguió despejar. Después se tiene que detener el partido por un calambre que sufrido Welbeck.

65' Parece que Giggs se coloca en la banda izquierda. Ayudará a tapar a Özil.

63' El paradón de De Gea tras el disparo de Coentrao





61' ¡Y ahora casi marca Weeeelbeck! Increíble la galopada de Varane para evitar el disparo del delantero inglés.

61' Viendo la repetición parece que es De Gea y no el palo el que evita el gol de Coentrao que llegó muy forzado para rematar. Interesante el partido en ambas áreas.

60' ¡AL PALO COENTRAO!

59' Efectivamente se retira Karim Benzema y entra Pipa Higuaín. Primer balón que toca.

58' Quiso Di María sorprender a toda la defensa rival con un pase elevado a Cristiano Ronaldo al espacio. Demasiado fuerte. El balón ya lo tiene el United.

58' Va a entrar Higuaín... ¿por Benzema?

57' ¿Hay falta de Varane sobre Evra? Ferguson protestó al árbitro tras la acción no pitada





55' Muy cerca ha estado Ferdinand de causarle un disgusto a su equipo. A punto estuvo de perder siendo el último hombre.

53' Pedían falta los jugadores del Manchester United sobre Evra. Brych dejó seguir y Varane acabó imponiéndose sobre Welbeck.

52' ¡Fueeeeeeeeeeeera Di María! Dos toques y volea del argentino que se marcha ligeramente fuera. Parece que ha vuelto a tomar las riendas del partido el conjunto de José Mourinho.

51' Disparo de Di María que recoge De Gea ahora sí de forma segura.

49' Algo desafortunado ha estado Mesut Özil en las dos jugadas que ha liderado. Importante para el Real Madrid que el alemán esté fino e imponga su estilo.

48' Calientan Pepe y Modric.

47' Primera jugada del Real Madrid que hilvana varios pases seguidos hasta que encontró el hueco. Acabó la jugada Cristiano Ronaldo con un disparo centrado que atrapó De Gea en dos tiempos.

46' ¡Saque de esquina! Ha salido el Manchester United en tromba mientras que el Madrid aún no ha despertado. A punto de encontrar remate Welbeck.

45' No hay cambios en ninguno de los dos equipos. En el del United: Giggs, Valencia, Nani, Chicharito... Ferguson tiene artillería.

45' ¡Se reanuda el partido!

21:45 Cristiano Ronaldo recibió el balón por todo el campo rival. Se movió por todas las zonas de 3/4. Buen despliegue físico sin todo el éxito que hubiese deseado

21:44 Ya estamos otra vez aquí. En unos minutos se reanudará el partido. El Real Madrid buscará un resultado con el que afrontar la eliminatoria en Old Trafford de forma positiva. ¿Lo conseguirá?

21:35 El posible penalti a Di María





21:33 Gran primera mitad la vivida en el Santiago Bernabéu. A pesar de empezar siendo superior, el Real Madrid vio como su rival se adelantaba en el marcador con un gol de cabeza de Welbeck en los primeros minutos tras un error de Diego López en la salida y de Sergio Ramos en la marca. Por momentos parecía que el equipo blanco se iba a ver afectado pero un remate excelso de Cristiano Ronaldo -que supera a Gento como goleador en la historia del Real Madrid- puso las tablas. Más tarde ambos equipos pudieron aumentar su renta, pero ambos porteros lo evitaron. ¡Volvemos en unos minutos!

¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD! Se retiran los jugadores de ambos equipos a los vestuarios.

Cristiano Ronaldo celebrando el gol

45' ¡A punto de marcar Cristiano Ronaldo el segundo! En una jugada similar -esta vez fue Coentrao el que colgó el balón- el delantero portugués se elevó superando a Evans pero no consiguió rematar de forma que el balón acabase dentro de la portería. Descanso en el Santiago Bernabéu.

44' Habrá otro córner para el Manchester United. En él disparó Rafael muy alto desde la frontal. Sacará Diego López.

43' Cristiano Ronaldo ha marcado su primer gol de cabeza con el Real Madrid en Champions (vía @OptaJose).

42' Latigazo de Cristiano Ronaldo que se marcha ligeramente por encima del marco de De Gea. Se enfada el que fuera portero del Atlético de Madrid con sus defensas.

40' Cae Di María en el área pero Brych dice que se levante. Protesta el Bernabéu. Últimos minutos de la primera parte con tensión pero sin goles.

39' Desperdicia ahora el Real Madrid una ocasión propicia para adelantarse en el marcador. Özil tenía todo a favor pero quiso adornar la jugada para que Cristiano anotase. No fue así, aunque en la siguiente jugada provocó falta ante Rafael y la tarjeta amarilla para el brasileño.

37' ¡¡De Gea a córner!! Espectacular pase de Xabi Alonso de 30 metros que deja solo a Özil. El alemán tiene que controlar con la derecha y se quedó sin ángulo para sorprender al guardameta español.

36' Hasta el momento le cuesta entrar en juego a Di María en la banda derecha. Gran trabajo defensivo el de Evra pero en general el de todo el bloque defensivo del Manchester United.

34' Falla Cristiano Ronaldo en el pase y en la carrera entre Welbeck y Varane ganó el francés pero tuvo que desviar el balón a córner. Minutos de leve dominio del equipo visitante.

33' ¡Cerquita el 1-2 de WELBECK! Salvó Diego López con la pierna. Avisa el equipo de Ferguson.

32' El gol de Cristiano Ronaldo de cabeza





30' Cristiano Ronaldo se elevó en el aire recordando al gol que marcó con el propio United en la final de la Champions ante el Chelsea para ganar en la marca a Evra y colocar el esférico en las redes de De Gea. Pide perdón al banquillo 'red devil' y a la afición inglesa. Empata el partido el ex del Manchester United. El Bernabéu ovaciona su nombre.

29' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!!! ¡Golazo!

27' La ha tenido Cristiano Ronaldo. Disparo de libre directo que se topó con Van Persie, uno de los integrantes de la barrera. El rechace volvió a caer a los pies del portugués que buscó fortuna con la zurda. Se fue al lateral de la red.

25' Error de De Gea en la salida que no aprovecha ningún jugador del Real Madrid. No consigue crear peligro el conjunto de José Mourinho.

23' Brych señala mano de Van Persie y se lleva la pitada del estadio merengue por no dejar sacar rápido la falta.

22' El gol de Welbeck en el córner. Fallo de Diego López en la salida y de Sergio Ramos en la marca.





21' Muy complicado se le ha puesto el partido al Real Madrid que ha visto como su rival se adelanta en el Santiago Bernabéu. Mucho tiempo por delante.

19' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE WELBECK!!! Marcó el delantero inglés de cabeza en un córner. ¡Se adelanta el Manchester United!

18' Pide Cristiano Ronaldo falta de Rafael en la esquina del córner por una carga ilegal. No lo vio así el árbitro, que dejó seguir.

17' Hasta el momento Özil es el jugador blanco que menos ha entrado en cotacto con el balón.

16' Quiso revolverse Varane dentro del área contraria pero reaccionó bien Rafael. Domina el Real Madrid.

14' No consiguió Cristiano Ronaldo centrar pero finalmente Evans despejó involuntariamente a córner. Sin consecuencias transcurre la jugada.

12' Primer disparo del Manchester United. Fue Rooney, pero el esférico se topó con la espalda de Welbeck, reduciendo el nivel de peligro.

10' Gran pase de Rooney que despejó Varane de cabeza. Sobrio en el corte el francés.

9' Owen en Twitter: "Unbelievable save by De Gea. I know I'm right when I say he is top class. You wait to see how good he is in 5 years"

7' Varane apareció para robar el balón y el Real Madrid montó el contraataque. El disparo de Cristiano Ronaldo no fue bueno. Juegan los visitantes. A punto de causar un disgusto a la afición entre Varane y Diego López. No se entendieron y al final habrá saque de esquina.

5 'AL PALO COENTRAO! Se la encontró en el área y disparó con la pierna derecha. Tocó levemente De Gea evitando el primero del Real Madrid.

4' Cartulina amarilla a Van Persie por una acción con Sergio Ramos en el salto. Primera tarjeta del partido.

3' ¡Ahora el que lo intentó fue DI María! Ha comenzado revolucionado el partido.

2' Fuera de juego de Kagawa. Hizo tarde la pared con Van Persie.

1' ¡Primera ocasión para el Real Madrid! Bien Cristiano que cedió a Coentrao y este a Benzema que, con un gran envío a media vuelta dejó solo a Khedira. El alemán no pudo controlar bien y su disparo se fue demasiado cruzado.

1' Primera jugada y Rooney se coloca en la derecha. Welbeck en la izquierda.

20:45 ¡EMPIEZA EL PARTIDO EN EL SANTIAGO BERNABÉU!

20:42 Se saludan los jugadores en el terreno de juego. Recordemos que Sergio Ramos y Xabi Alonso están apercibidos de sanción (si viesen una cartulina amarilla se perderían el duelo en Old Trafford).

20:41 ¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!! Suena el himno de la Champions. Espectacular imagen en la capital de España.

20:39 Impresionante el ambiente en el Santiago Bernabéu. Los jugadores ya se encuentran en el túnel de vestuarios. Se respira ambiente de Copa de Europa.

20:34 A falta de algo más de 10 minutos la duda es, ¿dónde se situará Welbeck? ¿Y Kagawa? El japonés podría dejar la media punta para Rooney y él desempeñar el papel de interior zurdo.

20:30 Los jugadores calientan en el terreno de juego. En unos minutos se meterán en el vestuario para recibir las últimas instrucciones. En directo en Canal+Liga de Campeones.

20:27 El Bernabéu minutos antes de empezar el partido (vía @Tosepower)

20:27 ¿Quién ganará el duelo, Van Persie o Cristiano Ronaldo?, ¿Diego López o De Gea?, ¿Rooney u Özil?

20:24 Cristiano Ronaldo, donando 100.000 euros (el premio que recibió de la UEFA) a un programa de rehabilitación física que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene en Afganistán.

20:20 También estamos en directo en Ucrania, en el Shakhtar Donetsk - Borussia Dortmund. Comenta Borja Cabrera.

20:19 25 minutos para que comience el gran duelo. Hoy se augura lleno absoluto en el Santiago Bernabéu, donde se ha colgado el cartel de "no hay billetes".

20:14 Essien y Mesut Özil llegando al Santiago Bernabéu. Finalmente el ex del Chelsea no saldrá de inicio. Sí lo hará el alemán, el cual podría tener un papel importante esta noche ante el Manchester United.

20:11 En el otro bando finalmente Mourinho ha optado por decantarse por Varane. Ante el Barcelona realizó el partido de su vida. Hoy vuelve a disputar un encuentro trascendental. Pepe no estaba al 100% y el técnico portugués ha decidido darle galones. Junto a Sergio Ramos tendrán la complicada tarea de frenar a Van Persie y a Rooney.

20:06 Welbeck probablemente caerá a una banda, a la derecha. Ayudará en tareas defensivas a Rafael para evitar que Cristiano Ronaldo prolifere en la ofensiva. ¿Será suficiente? La otra novedad es Kagawa. Si algo se le puede reprochar al jugador japonés es la falta de físico, especialmente en la Premier League. Hoy tendrá que tapar la salida de Xabi Alonso.

20:00 El famoso gol con la genialidad de Fernando Redondo:

19:59 Raul González Blanco celebrando aquel gol que llegó tras el famoso tazonazo de Fernando Redondo. Un gol que dio la vuelta al mundo y es recordado como uno de los mejores anotados por el Real Madrid en competiciones europeas.

19:55 Descartes de José Mourinho: Callejón, Albiol, Marcelo y Jesús. Banquillo: Adán, Pepe, Kaká, Carvalho, Essien, Modric, Higuaín.

19:46 Alineación del Manchester United: De Gea; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Kagawa, Carrick, Phil Jones, Welbeck; Rooney, Van Persie. Se caen del teórico once Cleverley y Valencia o Nani. Juegan Kagawa y Welbeck.

19:45 Alineación del Real Madrid: Diego López; Arbeloa, Varane, Ramos, Coentrão; Khedira, Xabi Alonso; Di María, Özil, Cristiano y Benzema. No hay sorpresas.

19:45 En la imagen, Bobby Charlton y Francisco Gento, capitanes del encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu en 1968 (@RealMadridVAVEL).

19:45 En breves conoceremos las alineaciones de ambos equipos. Las principales dudas: Xabi Alonso y Pepe en el Real Madrid (podría entrar Varane ya que el portugués aún no está lo suficientemente en forma tras la lesión) y en el Manchester United Jones, tocado tras salir renqueante del duelo ante el Everton.

19:45 El Manchester United, un rival que se sostiene a base de los goles de Robin Van Persie y de Wayne Rooney. Le cuesta dominar los partidos pero le sirve para sacar doce puntos al segundo clasificado, el Manchester City. Con la Premier League prácticamente ganada, los de Ferguson quieren dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu y viajar a las islas con un resultado favorecedor. A priori el Real Madrid, por plantilla tanto a nivel colectivo como individualmente es superior, pero el ansia del equipo blanco -y la necesidad- de hacer un buen papel en la Champions y levantar la Décima podría servir como arma de fuego para el United.

19:45 En VAVEL.com se ha realizado un despliegue espectacular para cubrir un duelo de semejante relevancia. Desde la carrera de Ferguson hasta el análisis táctico del Manchester United, pasando por un serial de enfrentamientos entre el Manchester United y el Real Madrid.

19:45 Los jugadores de ambos equipos ya se encuentran en el Santiago Bernabéu. En los aledaños del estadio se escuchan gritos de aficionados ingleses coreando el nombre de Cristiano Ronaldo. Jugador que vivirá hoy uno de los días más importantes de su carrera. Se enfrentará contra su exequipo, con el cual ganó su única Champions League y el Balón de Oro que posee. Alicientes también existen en el banquillo. El duelo Mourinho-Ferguson deparará un encuentro cargado de sensaciones. Ya se enfrentaron en Inglaterra.

19:45 ¡Buenas noches a todos! Ya estamos en directo en VAVEL.com para retransmitir el Real Madrid - Manchester United (20:45). El duelo de la semana, incluso se podría decir que del mes, lo podrás vivir aquí, en VAVEL. También en Twitter, en @RealMadridVAVEL. ¡Comenzamos!