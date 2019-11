El gol como problema redentor

No hay espacio para las excusas, ni razón lógica para entender la desmotivación. No es el momento de comprender un mal momento de forma, ni de pataletas fuera de lugar. En una semana, el Real Madrid se juega algo más que dos partidos a vida o muerte. Se juega seguir vivo en Champions y la posibilidad de jugar una nueva final de Copa. Sin duda, el Camp Nou y Old Trafford no son plazas asequibles, el reto no es baladí y para ello Mourinho llega con dudas, muchas dudas.

El equipo no termina de arrancar, una vez que marzo está a la espera de coger el testigo de febrero. No está siendo una temporada para rememorar, al menos no hasta la fecha, y buena parte de culpa de ello la tienen sus dos delanteros. Tanto Higuaín, como Benzema, muestran niveles alejados de los que debieran ser propios de los delanteros de un equipo puntero que aspira a levantar trofeos en primavera.

Kakà o Essien surgen como alternativas

El equipo sufre cuando los goles de Cristiano Ronaldo no son suficientes para atorar al rival. En ésta temporada, los tantos de Higuaín y Benzema no están siendo todo lo decisivos que fueron en temporadas precedentes. El equipo se resiente cuando tiene la imperiosa necesidad de hacer goles, como fue el caso de la ida de Champions. Con Benzema entre algodones y con Higuaín que no termina de coger el ritmo, Mourinho está ante una disyuntiva justo cuando esas dudas debieran estar disipadas.

Ante Barcelona y Manchester, Morata no entrará en la terna de posibles titulares. Con el Rayo enfrente, el canterano fue usado para lanzar un mensaje a navegantes. Los dos delanteros del equipo no son decisivos cuando más deben serlo y el entrenador se encuentra ante la situación que ningún entrenador quiere estar: ¿cuál de los dos está menos mal?

A pesar de que la respuesta lógica sería uno de los dos, en la mente del entrenador portugués subyace la posibilidad de alinear un once sin referencia clara. Kakà o Essien podrían ocupar el puesto en la alineación señalada para el delantero, alterando la posición de Cristiano Ronaldo. Ésta posibilidad le restaría capacidad de sorpresa a las acciones de Cristiano, que cuando es referencia ofensiva pierde muchas de sus características más desequilibrantes.

Higuaín, 17 partidos y 3 goles

El argentino Gonzalo Higuaín siempre ha sido cuestionado en el Real Madrid. La inestimable lucha y coraje que imprime a sus acciones ha sido blandida por sus defensores. Sus goles acallaban las críticas que le señalaban como potencial suplente de su competencia. Lo cierto es que el argentino, frente al Barcelona, ha cargado de razones a sus detractores.

En 17 partidos, Higuaín ha anotado tres goles al conjunto culé y hay que remontarse a la Liga del 2008 para ver el primero y a la del 2009 para localizar el último en competición liguera. En aquella aciaga noche para el Madrid, con resultado final de 2-6 a favor de los de Guardiola, Higuaín anotaba y cerraba de éste modo su particular duelo con el Barcelona hasta la Supercopa del 2012, cuando marcó en la vuelta. El ex de River siempre que ha marcado al Barcelona lo ha hecho en territorio local, sin haberse estrenado en el Camp Nou. Con éstas estadísticas, sumadas al estado de forma del Pipita, las esperanzas blancas no son nada halagüeñas.

Benzema, 14 partidos y 3 goles

Los datos del francés contra el Barcelona tampoco son concluyentes. Los diez goles de Cristiano contrastan con la eficacia del argentino y del francés que se reparten minutos y partidos sin encontrar con ello el gol. Karim Benzema sólo ha visto puerta contra el Barcelona en los enfrentamientos del año 2011-2012 cuando marcó en la Supercopa, en la Liga y en la Copa del Rey.

Benzema marcó sus tres goles la temporada pasada

Su forma de ver el fútbol, de entender la presión y el sacrificio le ponen en tela de juicio cuando los goles no acompañan su terrible calidad. En ocasiones, el estiloso fútbol del francés no resulta efectivo si no acompaña esto con la garra que debe mostrar un delantero que tiene que vivir estos duelos como los más importantes del año. En ésta temporada, ni en la Supercopa, ni en Liga, ni en la ida de la Copa ha sido capaz de marcar al equipo de Vilanova y Jordi Roura. Asimismo, el francés ha estado realizando trabajo específico en el gimnasio durante toda la semana precedente al choque ante el Deportivo, por lo que no llega en su mejor momento al enfrentamiento copero.

Ésta temporada, no destacan

A todo esto, la temporada 2012-2013 no está siendo buena para ninguno de los dos jugadores, que ven como sus números están alejados de los que debieran ser. El francés lleva 13 goles repartidos los 6 de Liga, 4 en Copa y 3 en Champions. Por su parte, el argentino ha anotado 10, siendo 9 de ellos en Liga más el de la Supercopa. Viendo los números, cuando apenas quedan algo más de tres meses de competición, no hay que descartar que Mourinho realice un movimiento similar al que realizó en la final de Copa frente al Barcelona en Mestalla. En aquella noche, Cristiano fue el delantero titular, alineando un trivote, dejando en el banquillo a Higuaín, Benzema y Adebayor. Con el paso de los minutos, el ahora jugador del Tottenham fue el único de ellos que disputó el encuentro.