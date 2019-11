Entrevista. Aridane Santana: "Es un orgullo formar parte de este intento de devolver al club donde se merece"

Nos recibe Aridane Santana, máximo goleador del CD Tenerife en esta campaña 2012-2013. El grancanario, tras la marcha de Jorge Perona, se ha convertido en la referencia ofensiva de esta temporada, en la que está cuajando su mejor marca goleadora: 14 goles en 26 partidos. Con la mente puesta en lograr el primer puesto y el ascenso a categoría profesional, el artillero desglosó toda la actualidad que rodea al club tinerfeño.

Pregunta: ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol?

Respuesta: Me inicio como todo chaval, empezando en el equipo del colegio cuando puedes jugar, y después ya doy el salto a la UD Vecindario por cercanía, y porque dentro de la zona donde yo vivía es lo más cercano que me quedaba.

P: ¿Aficionado a la UD Las Palmas?

R: Aficionado a todo en general, a todos los equipos canarios; intento seguirlos a todos.

P: ¿En qué jugador se fijaba de pequeño?

R: De pequeño me gustaba mucho Del Piero, es un jugador que siempre me ha gustado. Todavía sigue jugando y me fijo en él.

P: ¿Qué pasa por su cabeza cuando el año pasado le llama el CD Tenerife?

R: Pues una alegría inmensa. La verdad que me hacía ilusión por la historia, y por todo en general, que un equipo como el Tenerife se interesara por mí, y la verdad que desde el momento que me llaman pienso que ojalá se haga oficial y así poder estar aquí.

P: ¿Cómo asimila la derrota frente a la SD Ponferradina el año pasado en el último partido de los 'playoffs'?

R: Me quedé muy 'jodido' por todo lo que había hecho el equipo, todo lo que habíamos trabajado y todo lo que había pasado, y llegar a ese último partido, y encima aquí en casa, y no poder dar esa alegría a la afición, sí que fue un 'palo'.

P: ¿Cuántas veces ha repasado mentalmente ese partido ante la Ponfe?

R: Bueno, alguna vez lo he repasado. Cuando terminó, intenté no pensar en ello, me fui de vacaciones intentando no pensar, y cuando volví a entrenar sí que se me vino mucho más a la cabeza.

P: ¿Qué siente un grancanario jugando en la isla de enfrente?

R: Pues para mí mucha alegría, siempre he seguido a los equipos canarios, y al Tenerife siempre lo he seguido porque ha estado en categoría profesional, y ahora ser parte de este intento de devolver al equipo donde se merece para mí supone un gran orgullo.

"La contratación de Álvaro Cervera ha sido todo un acierto"

P: ¿Siente que es un ídolo para la afición?

R: La verdad que el cariño que me ha dado la gente desde que llegué ha sido increíble, siempre lo he dicho, se me ha tratado muy bien y siempre estaré agradecido.

P: ¿Prefiere un derbi canario la próxima temporada o que suba la UD Las Palmas?

R: Yo prefiero que nosotros subamos, y si ellos suben perfecto, pero yo prefiero que nosotros subamos. Aquí hay un grupo increíble y lo que queremos es subir. Prefiero lo mío y lo que me rodea, a lo de otros.

P: ¿Aficionado a la UD Las Palmas?

R: Aficionado a todo en general, a todos los equipos canarios; intento seguirlos a todos.

P: ¿Qué piensa del entrenador Álvaro Cervera?

R: Ha sido un acierto total su contratación, tanto futbolísticamente, como en el trato humano, es muy bueno.

''Hay que tener tranquilidad, el equipo ha demostrado mucho, ha sido líder casi todas las jornadas''

P: Al igual que Cervera, ¿ha oído críticas sobre su estado de forma?

R: Sí las he oído, y me he sentido decepcionado por quienes las han dicho.

P: ¿Entiende las críticas de la afición sobre el juego del equipo fuera de casa?

R: La gente quiere que se ganen todos los partidos tanto como nosotros, pero sabemos que no es fácil. Hay que tener tranquilidad, y más cuando el equipo ha demostrado lo que ha demostrado, que ha sido líder todas las jornadas excepto una o dos.

P: ¿Qué piensa de Guillem Martí como delantero?

R: Es un buen jugador, como he dicho siempre. Si el club ha apostado por él, como ha apostado por otros, es porque son grandes futbolistas, y Guillem lo es. Es un jugador importante, y gracias a Dios que lo tenemos nosotros.

"Cualquier equipo sería complicado en playoffs, ahí estan el Olimpic, Alavés, Cartagena, Jaén..."

P: ¿Qué equipo puede ser el mayor rival del Tenerife si se clasifica como primero?

R: Si somos primeros cualquiera va a ser muy complicado, porque quiere decir que también ha quedado primero, y si así ha sido por algo será. Cualquier primero será muy complicado, como cualquier equipo que se clasifique entre los cuatro primeros. Por ahí está el Olimpic, que lleva una temporada bastante buena, el Alavés, que ha estado arriba toda la temporada, el Cartagena, el Jaén…Hay equipos muy fuertes.

P: ¿Se ve jugando con el Tenerife en segunda división?

R: Claro que sí, me veo ahí jugando.

P: ¿Se ve como entrenador en el futuro?

R: Pues ya tengo el primer y el segundo nivel y he entrenado a un equipo de prebenjamines en Las Palmas. Espero seguir ligado al fútbol en el futuro, si puede ser como entrenador mucho mejor.

P: ¿Qué opina de cómo se trata a la cantera en Tenerife?

R: Creo que por ahora, lo que yo veo y lo que vivo, se trata bastante bien. Hay varios compañeros de aquí, caso de Roberto, Yeray, Ayoze Pérez, Alberto…, que siempre entrenan con nosotros y que han jugado; eso quiere decir que el club apuesta por ellos y los tiene en cuenta. Solo basta con ver el ejemplo de lo bien que lo han hecho en la Copa Federación. Han hecho partidos muy buenos, han pasado las eliminatorias contra equipos de gran nivel. Hay jugadores para rato.

P: De no ser futbolista, ¿qué sería Aridane Santana?

R: Aridane sería algo relacionado con el fútbol, aunque también me gustaría retomar la idea de ser bombero; habría que estudiarlo y prepararse, pero el tema de bombero me gustaba.

P: ¿Qué mensaje le daría al aficionado del Tenerife y a los lectores de VAVEL?

R: Pues les diría que hay que seguir al club, al Tenerife, y apoyarnos, que nosotros queremos dar una alegría y la gente tiene que estar con el equipo para lograrlo.