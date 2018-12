FC Barcelona - Rayo Vallecano: puntuaciones FC Barcelona, jornada 28 de Liga

En un resbaladizo terreno de juego, se han medido el Fútbol Club Barcelona y el Rayo Vallecano. Partido sencillo para el conjunto azulgrana que se presentaba ante su afición tras la épica remontada ante el Milan el pasado martes. Los de Jordi Roura, pletóricos y repletos de moral tras tamaña gesta, han doblegado a un Rayo Vallecano sin ideas, adormecido y contemplativo en el tramo medio de partido cuyo entramado táctico se ha desmonorado como si de un castillo de naipes se tratara. No obstante, al comienzo del partido, los de Paco Jémez presionaron muy arriba intentando recuperar la pelota en zona comprometida culé, algo que aprovechó el Barcelona. Los rayistas acusaron el desgaste físico y se desconectaron del partido.

Por otra parte, el equipo madrileño presionó arriba con todo el equipo desde el primer momento, algo que dejó huecos atrás. Esto, unido a la defensa adelantada planteada por Jémez, ha causado que hayan llegado tres goles a la contra. El primer gol de la noche llegó precisamente con una contra iniciada por Andrés Iniesta. El manchego le entregaría el balón a Messi que se zafaría de un adversario por medio de un elegante autopase. Ante el portero, el argentino le cedió el balón a David Villa que fusiló a Rubén Martínez en el minuto 24.

En el segundo gol de la noche, Messi y Villa se intercambiarían los roles de asistente y goleador. En esta ocasión David Villa encontró a Leo Messi por medio de un pase entre líneas al más puro estilo Xavi, ausente hoy por lesión, para batir por bajo a Rubén Martínez. Era el minuto 39 de juego. Tras un dominio claro del Barcelona, el dato más esperanzador para la afición ha sido la recuperación de la presión asfixiante que era tan habitual con Guardiola. El Rayo se dedicó a esperar al Barça por detrás del balón y así nació el tercer gol de la noche, de nuevo a la contra. Con la defensa del Rayo adelantada, Villa consigue controlar un balón de espaldas en el centro del campo. Allí, espera a Messi y le cede un pase de tacón. La Pulga emprende un frenético cambio de ritmo en diagonal y anota tras una estética vaselina al guardameta.

En la recta final de partido entró Raúl Tamudo en el terreno de juego. Fuertemente silbado por la afición culé, no pasaría ni un minuto desde su incorporación cuando recortó distancias en el luminoso tras un pase de Lass ejecutado por medio de una bonita jugada individual del jugador guineano. A fin de revivir los fantasmas de 2007, el delantero de Santa Coloma de Gramanet aportó frescura y, de hecho, pudo anotar el segundo gol de los franjirrojos. Ha sido uno de los grandes partidos de Messi en toda la temporada y la consagración de David Villa como peso pesado en la delantera. La nota negativa del partido ha sido la oportunista lesión de Adriano en el minuto 22 que estará de baja entre 4 y 6 semanas a causa de una rotura muscular.

(0: Muy mal/ 1: Mal/ 2: Regular/ 3: Bien/ 4: Muy bien/ 5: Excelente/ S.C: Sin clasificar)

Jordi Roura

2| Ha alineado una formación que buscaba una victoria sin complicaciones ante el Rayo Vallecano. El equipo en líneas generales ha rendido bien, por lo que tampoco ha tenido la necesidad de hacer un cambio o darle la vuelta al esquema táctico. La única decisión negativa, sin duda, ha sido la sustitución de Andrés Iniesta por Thiago Alcántara cuando el cambio correcto hubiera sido por Cesc Fábregas, quien estaba firmando un gris encuentro. Otro error del técnico provisional ha sido no sustituir a Busquets por Song cuando el de Badía no estaba protagonizando su mejor partido.

José Manuel Pinto

3| El portero del Puerto de Santa María ha intervenido poco, debido a las tímidas ocasiones del Rayo Vallecano. No ha sido en absoluto el protagonista indiscutible de la noche, puesto que las jugadas de más peligro del Rayo han sido solventadas por Piqué y Mascherano en defensa. A larga distancia, ha tenido buenas actuaciones individuales al blocar dos potentes disparos de Piti.

Javier Mascherano

3| Es un jugador que comete pocos fallos porque siempre elige la opción sencilla. Pese al posible penalti no pitado a Chori Domínguez, Mascherano se ha mostrado seguro atrás, expeditivo en la marca y contundente pero sin llegar a ser agresivo. Líder desde atrás del equipo, ha sido fundamental en el juego defensivo, llegando a ser inconmensurable en la marca y en el uno contra uno. Ha recuperado balones y ha estado en su nivel habitual.

Gerard Piqué

3| Hoy ha recordado por momentos al mejor Piqué de las dos primeras temporadas con Pep Guardiola. Se ha mostrado también muy seguro, firme con el balón y ha sido clave en la salida del balón desde atrás. Se ha sumado al ataque, saliendo con el balón controlado en el centro del campo como si de un líbero se tratara y ha cumplido con creces. No ha cometido errores y ha mantenido su nivel en todos los momentos del partido.

Jordi Alba

3| El carrilero catalán ha dado muy buenas sensaciones. Ha jugado en la delantera sobre todo, ha aportado mucho ofensivamente y en el primer tiempo se erigió como si de un cuarto delantero se tratara. Con su velocidad y desborde ha abierto el terreno de juego para permitir a Messi entrar por el centro. En el segundo tiempo acusó el cansancio y apareció menos, reculando su posición y sumándose menos al ataque. Es un lateral de un perfil prototípicamente brasileño de los que cuentan con un gran repertorio técnico, se incorporan al ataque y defienden al mismo tiempo. Jordi Alba, al presionar tan arriba (una seña de identidad que ha recuperado el equipo tras el partido ante el Milan) obliga a los defensores rivales a retroceder, con lo que su aportación defensiva también se ha hecho notar. No ha decepcionado.

Adriano Correia

SC| Sólo ha podido disputar 20 escasos minutos de partido al lesionarse y fue sustituido por Dani Alves. Aunque generó ocasiones de peligro, no ha tenido una actuación para poder puntuar objetivamente. Estará de baja de cuatro a seis semanas debido a una rotura muscular.

Sergio Busquets

2| Siempre es un jugador que pasa muy inadvertido pero su papel en fundamental para el equipo. No obstante, hoy no ha estado del todo brillante y ha perdido algunos balones en zona comprometidas. Se ha situado más retrasado, entre los dos centrales y, aunque ha sacado el balón jugado bien, ha tenido mejores partidos. Además, el choque en el área con un jugador rival desceleró su rendimiento y velocidad. No debería haber jugado los 90 minutos y tendría que haber sido sustituido por Song. De este modo, se le da también minutos al camerunés.

Andrés Iniesta

4| Sublime es la palabra idónea para puntuar la actuación de Andrés Iniesta esta noche. Si Mascherano es el líder del equipo en la zaga, el de Fuentealbilla es el comandante de la nave azulgrana en las líneas creativas del centro del campo y la delantera. Se ha desempeñado en su posición correcta, la del centro del campo escorado en banda y actuando como cuarto hombre en el ataque. Se comprueba que Iniesta rinde mejor cuando se desenvuelve en dicha posición y no de extremo. Pese a sus incuestionables desbordes y cambios de ritmo, el manchego no es precisamente un jugador rápido, por tanto, la capacidad ofensiva del Barça a la contra con Iniesta en banda se mitiga considerablemente. En este partido, el Barça ha marcado los tres goles a la contra e Iniesta ha brillado con luz propia en el centro del campo, algo más retrasado que Fábregas. Ha abierto espacios, ha desbordado y ha conectado a la perfección con Messi y Villa. Sensacional, de cine.

Cesc Fábregas

1| Ha recordado a una película protagonizada por Chuck Norris, pero no ha sido precisamente por las altas dosis de violencia ni por disparos. Fábregas ha estado esta noche desaparecido en combate, desconectado del juego, en un estado de forma para olvidar y muy lejos de la imagen de aquel jugador que maravillaba en el Arsenal. No ha dado la imagen ni el rendimiento que se espera a un jugador del Barça. Prácticamente, no ha intervenido en el juego, se ha mostrado abúlico y manifiestamente prescindible. Necesita recuperar su mejor forma. Fue sustituido por Song en el minuto 86.

Alexis Sánchez

1| No ha sorprendido a nadie. Ha tenido una actuación similar a la de Fábregas durante todo el partido. A pesar de algún tímido y escurridizo disparo, el chileno ha vuelto a decepcionar, mostrándose pasivo y en un estado de forma y anímico cuestionable. Aunque hoy todo delantero del Barça hubiera sido eclipsado por el magnífico papel de Messi y Villa, el ex del Udinese ha estado inseguro con el balón en su poder y enviando al limbo las ocasiones de las que disponía. Necesita mejorar bastante porque se trata de un jugador francamente interesante.

David Villa

4| Partidazo de David Villa. Ha estrenado el marcador esta noche, ha atorado la salida de balón del rival y de sus botas han salido los dos pases con los que Messi ha podido materializar los siguientes goles. Ha recuperado su estado de forma, ha encarado sin complejos y se ha mostrado más seguro en el juego del equipo. Análogamente al partido del Milan, suya ha sido la tarea de fijar a los centrales para poder permitir a Leo Messi entrar cómodamente por el centro de la defensa. Ha recordado al Villa de las grandes noches y ha formado un tándem demoledor junto a Leo Messi, intercambiándose el papel de asistente y realizador, respectivamente. Mantuvo su nivel durante los 90 minutos del encuentro y no ha decepcionado. Gran partido del Guaje.

Leo Messi

4| El crack del partido, sin duda. Uno de los mejores partidos del argentino en la presente temporada. En una nube tras el partido ante el Milan, ha tenido una actuación aún mejor y no ha dejado indiferente a nadie con sus dos goles. El segundo de ellos sólo está a la altura de los cracks. A tal velocidad, ejecutar una vaselina tan estética ante el portero sólo está reservado para los maestros. Ha encarado más que en las últimas ocasiones y ha vuelto a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo. No ha bajado el nivel en los 90 minutos de partido y su presencia ha sido aterradora para la zaga y portería rayistas.

Dani Alves

3| Con su atrevido look, el lateral brasileño entró en el minuto 22 tras la lesión de Adriano. Jugó practicamente todo el encuentro y estuvo aceptable en líneas generales. Fundamental en el apartado ofensivo sirviéndose de paredes y pantallas con Messi, la faceta defensiva la ha descuidado un poco. Seguro, dinámico y versátil. Por otra parte, su capacidad a la hora de centrar sigue siendo su talón de Aquiles.

Thiago Alcántara

SC| Entró en sustitución de Andrés Iniesta y no ha tenido ninguna actuación en particular reseñable. No obstante, se encuentra en un buen momento y necesita ganar en madurez para explotar al jugador que lleva dentro.

Álex Song

SC| Ingresó en el campo por Cesc Fábregas y disfrutó de algunos minutos. Está firmando una temporada en la que ha combinado actuaciones irregulares con la suplencia. Necesitaba minutos urgentemente pero ha disputado pocos minutos de partidos, por lo que su papel no ha sido muy destacable.