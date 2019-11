El silbato de Pérez Lima: la jornada de los 'posibles'

Esta jornada se ha convertido en la de los 'posibles', en todos los estadios de Primera División se ha visto rondando en las áreas posibles penaltis no señalados por el árbitro. Un colegiado no puede tener dudas a la hora de tomar decisiones y menos en señalar infracciones en el área. Muchos comentaristas deportivos, jugadores, incluso entrenadores suelen utilizar la palabra "posible", cuando no tienen claro que existe infracción a las reglas de juego, se curan en salud; pudo ser, pudo existir, pudo cometer, pudo haberse pitado penalti.

Pero ante la duda no se puede señalar el punto fatídico. Si fuese claro nunca se expresarían con: ''Hay un posible penalti no señalado''. Dirían, ha habido un penalti claro que el árbitro se lo comió. Por ese motivo me gustaría ver que cuando se valore la actuación del equipo mediador, se intente ver la botella medio llena y no medio vacía como está sucediendo, para desprestigiar a unos profesionales que se merecen un trato similar al de los jugadores.

Vamos a analizar las actuaciones de los “posibles” de esta jornada. Esta sección fue creada con la firme intención de acercar el arbitraje y las reglas de juego a los aficionados a este deporte y, aunque sea sólo por unos instantes, se metan en la piel de un árbitro.

Partidos con polémica

ATLÉTICO DE MADRID – VALENCIA

Diego Simeone tuvo sus más y menos con el cuarto árbitro, son cosas del fútbol y deben quedar ahí, sobre el terreno de juego, siempre que no se ofenda a nadie se pueden tener diferentes formas de entender una situación, pero desde el respeto.

En las declaraciones de Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro cuando le preguntaron por sus diferencias con el cuarto árbitro, mantuvo su "criterio" de "no opinar" sobre el colegiado y no desveló sus conversaciones a lo largo del encuentro con el cuarto árbitro: ''No comment', decía un entrenador amigo nuestro en Argentina". Tenía todo a su favor para echar balones fuera y echar la culpa al árbitro del empate ante el Valencia. La categoría de un entrenador se demuestra en estos momentos y Cholo una vez más se vistió por los pies, un señor.

''El Cholo Simeone demostró, una vez más, ser un señor''

Arbitrar un Atlético de Madrid - Valencia siempre es complicado, Estrada, junto a sus árbitros asistentes, realizó un buen trabajo, controló el encuentro durante los 90 minutos, aplicando correctamente la ventaja, amonestando sólo un jugador en la primera parte y cinco en la segunda cuando el encuentro entro en su fase más dura, con pocas cartulinas sacó adelante un partido difícil.

Se le reclamó unas manos de Jonas en el área del Valencia que él interpretó como involuntarias, y que a mi parecer, con el reglamento en la mano, no se equivocó al ser totalmente involuntaria. Mi opinión sobre las manos la puedes ver en mi articulo: la locura de las manos.





ESPANYOL – REAL SOCIEDAD

Una de las mejores cualidades que tiene que tener un árbitro es intentar pasar lo más desapercibido posible cuando no se requiere de un especialista en reglas de juego, pero cuando hay que tomar decisiones y dar la cara, que no le tiemble el pulso a la hora de tomar las medidas pertinentes, esa condición indespensable para ser un buen colegiado la tiene Pérez Montero, esta en un buen momento de forma, en Cornellá El Prat controló un encuentro difícil, dejando que el peso del encuentro lo llevasen los jugadores, estando cerca del juego sin molestar al mismo ni a los jugadores.

Se le reclamó un posible penalti en el área del Espanyol, un manoseo entre jugadores nunca puede ser señalado como penalti, acertó en no señalar el “posible” penalti.





ZARAGOZA – REAL MADRID

Dirigió el encuentro Undiano Mallenco junto a sus asistentes, uno de los mejores árbitros sin lugar a dudas. Controló un partido fácil, manteniendo la concentración durante los 90 minutos de juego, pero como en todos los encuentros de esta jornada hay un posible penalti, Essien agarra del hombro a Postiga y este cae en el área del Madrid, el jugador del Zaragoza, si hubiese empleado el mismo esfuerzo en seguir que en caerse posiblemente hubiese conseguido algo positivo para su equipo, ¿cuando los jugadores dejarán de exagerar tanto en las áreas?

''Si Postiga se hubiese esforzado en seguir en vez de en dejarse caer, habría conseguido algo positivo para su equipo''

El pamplonés Alberto Uniano Mallenco ha sido invitado junto al madrileño Carlos Velasco Carballo al segundo seminario de preparación para la Copa Mundial de la FIFA de 2014, celebrada en Brasil. Todos los seleccionados ya asistieron, en septiembre de 2012 en Zúrich, a un primer seminario. Para los árbitros europeos, pertenecientes a la UEFA, este segundo seminario se celebrará entre los días 13 y 16 de abril de 2013 en Zúrich.

El pamplonés Undiano Mallenco -cumplirá 40 años en octubre-, que ya acudió al Mundial de Sudáfrica en 2010, estará acompañado por los asistentes Raúl Cabañero Martínez y Roberto Díaz Pérez del Palomar.





CELTA – BARCELONA

Mateu Lahoz tuvo un encuentro tranquilo en Balaídos, se le reclamó un “posible” penalti sobre Messi en los primeros minutos de partido, hay cosas que me cuesta entender, ¿qué necesidad tiene Messi de dejarse caer o buscar la pierna del defensa para pedir penalti?, ese tipo de acciones deben ser castigadas con amonestación.





RAYO – MÁLAGA

Partido cómodo para Iglesias Villanueva y sus asistentes en Vallecas, el Málaga jugó mejor y fue muy superior al Rayo, los jugadores del Málaga protestaron mucho el penalti señalado en su área, Caballero en su salida no mide bien la fuerza con la que va a por el balón y arrolla al jugador del Rayo. Penalti y amarilla correcto.