Real Madrid - Galatasaray: goles como antídoto contra el 'Infierno turco'

Tras el empate obtenido frente al Zaragoza en el duelo liguero del sábado, el Real Madrid vuelve a su competición por excelencia, la Champions League. Los cuartos de final contra el Galatasaray turco son el siguiente escollo en su ansiado camino hacia la final de Wembley. El equipo de Fatih Terim partía como el rival más débil en el sorteo de esta ronda, aunque con futbolistas de la talla de Drogba, Sneijder o Yilmaz, los jugadores merengues no deben esperar una eliminatoria sencilla.

La importancia que tiene este primer duelo en el Santiago Bernabéu es vital, ya que en el partido de vuelta, disputado en el Türk Telecom, probablemente los blancos se encontrarán con el llamado “Infierno turco”, por lo que no es recomendable que el Real Madrid vaya allí con un resultado medianamente igualado y tenga que “jugársela”.

Enfrentamientos previos

A lo largo de la historia, los conjuntos español y turco se han enfrentado en muy pocas ocasiones. En partidos oficiales lo hicieron únicamente en la Supercopa de Europa en el 2000 y en los cuartos de final de Champions League en 2001.

La Supercopa de Europa, disputada en el Louis II de Mónaco, terminó con la victoria del equipo otomano. Un gol “de Oro” del brasileño Mario Jardel en la prórroga, supuso el título para el Galatasaray. El equipo plagado de estrellas, como Raúl, Roberto Carlos, Figo o Makelele, que tenía el Real Madrid no pudo superar el empuje e ilusión de los jugadores del equipo de la capital turca.

En cuanto a la eliminatoria de Champions League, se saldó con la clasificación del Real Madrid para las semifinales, a pesar de haber perdido el primer encuentro en Turquía por 3-2. En el choque de vuelta, los tantos de Raúl (2) e Iván Helguera supusieron la remontada madridista. Finalmente el conjunto blanco caería en semifinales frente al Bayern de Munich, campeón final de la competición europea.

Fecha Liga Fase Casa Resultado Fuera 18/04/2001 Champions League Cuartos de final Real Madrid 3-0 Galatasaray 03/04/2001 Champions League Cuartos de final Galatasaray 3-2 Real Madrid 25/08/2000 Supercopa Europa Final Real Madrid 1-2 (pro) Galatasaray

Cómo llegan: trayectorias paralelas

Las trayectorias que han seguido ambos equipos en la Champions League hasta llegar a esta fase de cuartos de final, han sido bastante similares. Los dos clubes quedaron clasificados en segunda posición en la fase de grupos, por detrás de Borussia Dortmund y Manchester United. Tras superar esta liguilla quedaron emparejados con Manchester United (Real Madrid) y Schalke 04 (Galatasaray). Ambos equipos empataron el primer partido, disputado en casa, por 1-1, por lo que necesitaban remontar en la vuelta. Y, en este encuentro en territorio hostil volvieron a repetir resultado, ambos ganaron por diferencia de un tanto, con la única diferencia que el Real Madrid venció 1-2, mientras que el equipo otomano lo hizo por 2-3.

Por tanto, los dos equipos llegan a esta ronda tras haber superado dos fases bastante complicadas y en las que tuvieron que luchar hasta el último momento por mantenerse vivos en esta competición.

Fase de grupos

- Grupo D (Real Madrid)

Total Clubes J G E P GF GC DG pts 1 Borussia Dortmund 6 4 2 0 11 5 6 14 2 Real Madrid 6 3 2 1 15 9 6 11 3 Ajax 6 1 1 4 8 16 -8 4 4 Manchester City 6 0 3 3 7 11 -4 3

- Grupo H (Galatasaray)

Total Clubes J G E P GF GC DG pts 1 Manchester United 6 4 0 2 9 6 3 12 2 Galatasaray 6 3 1 2 7 6 1 10 3 Cluj 6 3 1 2 9 7 2 10 4 Braga 6 1 0 5 7 13 -6 3

Octavos de final

Real Madrid 1-1 Man. United

Man. United 1-2 Real Madrid

Galatasaray 1-1 Schalke 04

Schalke 04 2-3 Galatasaray

El Madrid, con todos salvo Casillas

Para el duelo de esta noche, José Mourinho podrá contar con todos sus efectivos, a excepción del guardameta y capitán del equipo, Iker Casillas. El de Móstoles dispone ya del alta médica y en las últimas sesiones ha entrenado con normalidad. A pesar de ello, el cuerpo técnico del conjunto madridista considera que aún ha de trabajar más para alcanzar un rendimiento que le permita, también, obtener el 'alta competitiva', algo que expresaba el segundo entrenador del Real Madrid, Aitor Karanka en rueda de prensa hace algunos días: "Iker está entrenando bien, pero aunque tiene el alta médica, no tiene aún la competitiva, no tiene ritmo de competición".



Quienes sí se han recuperado totalmente de sus dolencias son Raphäel Varane y Fabio Coentrao, que ya han trabajado con el grupo en la última sesión preparatoria. El francés regresaba tras las dos jornadas internacionales con su selección con algunas molestias en la zona lumbar, mientras que el portugués arrastraba también dolencias muscualares, que finalmente no les impedirán, ni a uno ni a otro, ser de la partida en el duelo ante el Galatasaray, ambos además, con altas probabilidades de ocupar plaza en el 'once' titular. También estará en el centro del campo, con toda seguridad, Xabi Alonso; el tolosarra estuvo aquejado de algunas molestias durante la concentración con España en los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil 2014, causando baja en el primero de ellos ante Finlandia y regresando al 'once' en el decisivo duelo ante Francia. Recuperado de sus dolencias, a priori, su presencia parece indiscutible.

Morata, Carvalho, Albiol, Callejón y Nacho Fernández también se quedan fuera por decisión técnica

Tan solo el canterano Álvaro Morata y el central portugués Ricardo Carvalho se ha entrenado al margen del grupo en la última sesión, llevada a cabo el martes por la mañana. Los dos se ejercitaron en el gimnasio y los dos forman, junto a Raúl Albiol, José Callejón y el otro canterano, Nacho Fernández parte de la lista de descartes de Mourinho por decisión técnica.

Sneijder y Altintop vuelven al Bernabéu

El Galatasaray llega a Madrid tranquilo, sereno y confiado. El conjunto turco es una de las grandes sorpresas en estos cuartos de final de la Liga de Campeones, hasta donde pocos esperaban que llegase. Tildado con el apelativo de 'perita en dulce' en el último sorteo de la presente fase, los de Fatih Terim llegan exentos de toda presión. Pocos podrán reprocharles una posible caída en esta fase tan avanzada de la competición y muchos serán los que varíen su consideración hacia ellos si logran tumbar al Real Madrid. Altintop: "Vamos a jugar con el deseo y la creencia de que podemos ganar" Aceptando esta tesitura hablaba Hamit Altintop: "Nuestro principal objetivo es pasar los cuartos. Aunque el favorito es el Madrid, este tipo de partidos son una buena oportunidad para nosotros. Pero bajo ningún concepto nos sentimos presionados". "Nosotros somos un equipo que tiene valentía. Y también tenemos un técnico que quiere que seamos valientes. Vamos a jugar con el deseo y la creencia de que podemos ganar".



No es de extrañar la elevada motivación del jugador turco, que llegaba al Real Madrid en 2011 para disputar apenas cinco partidos y marcar un solitario tanto. El centrocampista llegaba lesionado al club de Chamartín y su entrada tardía en el equipo le dificultó enormemente las cosas; eso, unido a una complicada adaptación acabó derivando en la pronta marcha del jugador hasta su actual equipo, el Galatasaray en la siguiente temporada. Con los turcos ha disputado, de momento, ocho encuentros y ha anotado un gol. En similar tesitura se encuentra Wesley Sneijder; el neerlandés tampoco tuvo fortuna en el equipo blanco, donde sin embargo militó durante dos campañas, concretamente desde la 2007/08 hasta la 2008/09, disputando un total de 87 partidos y marcando un total de 24 goles. Su marcha del club blanco le llevaría hasta un Inter de Milan donde coincidió con el actual técnico del Real Madrid, del que declaraba: "Mou es increíble pero me encantará jugar contra él". Máxima motivación, por tanto, para dos exmadridistas con ganas de demostrar su valía.

La única baja del Galatasaray será la de Ujfalusi

Estarán Altintop y Sneijder; también Drogba y Yilmaz, dos hombres peligrosos en la faceta ofensiva -el turco es, junto a Cristiano Ronaldo y Leo Messi, el máximo goleador de la competición-. Estará, pues, todo el equipo a disposición de su técnico, Fatih Terim, salvo la única baja del conjunto otomano, que es la de Ujfalusi.

Cautela en el Real Madrid

El conjunto de José Mourinho sabe muy bien que a los cuartos de final de una competicion como la Liga de Campeones no llega cualquiera; por esa razón y pese a los excesos de confianza que se perciben en el entorno madridista, en el seno de la plantilla la actitud claudica ante la petición de Fatih Terim: máximo respeto, algo que dejaba patente José Mourinho en la rueda de prensa del día previo al encuentro: "En esta fase no existen favoritos. Somos ocho equipos que ya tenemos una trayectoria en la competición, que ya hemos superado una eliminatoria. Será un partido complicado. El Galatasaray tiene un entrenador con experiencia en partidos de este nivel. Organizará a su equipo para defender, para trabajar, para conseguir un resultado bueno para ellos. Tiene jugadores que han estado en los mejores equipos del mundo: Arsenal, Chelsea, Inter de Milán, Juventus, Real Madrid... Están preparados para jugar un partido de cuartos de Champions. Arriba tienen tres jugadores que no necesitan ni comentarios".

Mourinho: "En esta fase no existen favoritos"

En idénticos términos se expresaba el segundo entrenador madridista, Aitor Karanka: "Todos sabemos que tienen jugadores de mucho potencial, sus contras y la capacidad arriba, y como nos confiemos van a ser peligrosos. Si se caracterizan por algo es por la intensidad que meten. Y tú tienes que salir como mínimo con la misma intensidad".

No obstante, la cautela no va reñida con la ambición por alcanzar la anhelada Décima. Raphäel Varane comparecía en rueda de prensa junto a su entrenador, José Mourinho para dejar clara esa idea: "Tenemos el objetivo de ganar la Champions y no pasar la eliminatoria ante el Galatasaray sería una decepción. Vamos a luchar por el mejor resultado posible y, claro está, a por la victoria en el Santiago Bernabéu".

Y en cuanto a lo que ambición se refiere, no podía faltar la figura de Cristiano Ronaldo, una de las grandes bazas madridistas de cara a la eliminatoria. El luso se expresaba en una de las tradicionales entrevistas que los jugadores de la plantilla blanca conceden para el portal bwin.com: “Sabemos que aquí en Madrid todos quieren la Décima y es un objetivo del club. Y nosotros, los jugadores, sabemos la importancia que tiene ganar la Champions, pero siempre he dicho que hay que pensar paso a paso” sentenciaba el luso.

Y optimismo en el Galatasaray

La condición de favorito está muy clara en la presente eliminatoria y este rol es algo que ambos aceptan con naturalidad y sin mayor alarde. El Madrid se sabe centro de unas exigencias que le sitúan en las semifinales de antemano, mientras que los otomanos aceptan su papel secundario, también sin arrugarse ni renunciar a sus posibilidades. Precisamente esta situación confiere al equipo dirigido por Fatih Terim un arma que los turcos piensan utilizar en su favor: la ausencia de presión: "No hay miedo al Bernabéu" aseguraba el técnico."El Madrid es el mejor equipo del mundo y le mostramos respeto, pero nosotros hemos hecho cosas que también merecen ser respetadas".



Sneijder: "Hemos venido a ganar"

Ambición en el banquillo y ambición también en el terreno de juego. En él, la voz autorizada de Sneijder dejaba patente el sentir turco: “Es importantísimo marcar, pero más no encajar. Venimos a ganar, no a ver qué pasa. No es una sorpresa que el Galatasaray esté en cuartos de final. Estamos muy seguros porque tenemos un gran equipo y nos sentimos bien. Está claro que será difícil, pero hemos venido a ganar. El resultado ideal dependerá de cómo vaya el partido. Nosotros pensamos en los dos encuentros”.

Jugadores a seguir

Como es habitual en las grandes noches europeas, el Santiago Bernabéu se engalanará para acoger sobre el césped a las estrellas más rutilantes del panorama futbolístico internacional. En duelos de semejante calibre, cualquier nombre propio puede decantar la balanza; sin embargo, algunos de ellos están llamados, no sólo al poder, sino al deber.

Cristiano Ronaldo

El jugador portugués está cuajando una de sus mejores campañas en la Champions League, por lo menos en cuanto a registros goleadores se refiere. El astro luso lleva anotados 8 tantos y es el máximo artillero de la competición junto al turco Yilmaz y el argentino del FC Barcelona, Leo Messi. Además, la racha goleadora se mantiene en la competición nacional. Con 28 goles es, por detrás del '10' azulgrana, el segundo en la clasificación de goleadores. Pero, hay que destacar la facilidad con la que está encontrando puerta en este año 2013, algo que le faltase en ocasiones en la primera mitad de la temporada.

En el partido frente al Galatasaray, el delantero portugués tendrá una tarea complicada para deshacerse de la defensa, ya que tendrá delante al experimentado lateral marfileño Eboué, además de las ayudas que le brindará el centrocampista, y ex del Real Madrid, Hamit Altintop. Parece que las subidas del lateral izquierdo, previsiblemente Coentrao, serán imprescindibles para que el rendimiento de Cristiano sea el máximo.

Burak Yilmaz

Es, seguramente, la gran revelación de la Champions League en esta temporada. Con 8 goles es, junto a Cristiano y Messi, el máximo goleador de la competición. En la Superliga turca lleva también una interesante cifra de tantos, con 18 dianas en 23 partidos. Parece que esta temporada ha sido la definitiva para que el delantero turco demuestre el nivel de juego al que puede llegar, provocando el interés de numerosos clubes a nivel mundial. Uno de ellos podría ser el Atlético de Madrid, que estaría interesado en el delantero para sustituir a Falcao, en el caso de que el colombiano abandonara la disciplina colchonera.

En este encuentro tendrá delante a una de las mejores y más prometedoras parejas de centrales del momento, formada por Varane y Sergio Ramos. Sin embargo, la potencia, velocidad y astucia del ariete turco podría ser un constante peligro para la zaga merengue. Además, la expectación que levanta su compañero en el ataque, Didier Drogba, podría permitirle tener más espacios y con ello, más ocasiones de gol.

Convocatorias:

Real Madrid:

Diego López, Adán, Jesús, Arbeloa, Varane, Sergio Ramos, Pepe, Coentrao, Marcelo, Essien, Khedira, Xabi Alonso, Modric, Özil, Kaká, Di María, Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema.

Bajas Real Madrid: Todos disponibles.

Apercibidos: Sergio Ramos y Xabi Alonso

Galatasaray:

A la espera

Bajas Galatasaray: Todos disponibles salvo Ujfalusi, lesionado.

Apercibidos: Selçuk Inan, Riera, Nounkeu, Burak Yilmaz y Amrabat

Alineaciones posibles





