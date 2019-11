Sneijder y Altintop, de vuelta al Bernabéu

Wesley Sneijder, un reproche convertido en juego

Sneijder fue fichado por el Real Madrid en agosto de 2007 como el sucesor de David Beckham, heredando su dorsal número 23 con el que el inglés jugó durante cuatro temporadas. Su posición de mediocentro o mediapunta dio vida al conjunto madridista durante su etapa en el club.

Llegó a Chamartín tras firmar una espectacular temporada en el Ajax y muy pronto se convirtió en un jugador imprescindible en la plantilla donde rentabilizó los 27 millones de euros pagados al equipo de Amsterdam. Su debut con la camiseta blanca llegó el 19 de agosto en el partido de vuelta de la Supercopa de España ante el Sevilla F. C. en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se quedó sin título. Poco más tarde, en el primer encuentro de Liga, el neerlandés firmó el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid.

Su mejor partido fue ante el Villarreal donde el Real Madrid venció por 0-5. La conexión Guti-Sneijder enriqueció el encuentro e iluminó a los aficionados del equipo rival con una exhibición de pases y disparos. Anotó dos goles con sello de genio, dio un precioso pase a Raúl en el primer gol blanco y repartió fútbol durante todas sus intervenciones.

Durante su etapa como merengue logró una Liga y una Supercopa de España, ambos en 2008. Sin embargo, su salida del club no fue tan impecable como su llegada. En 2009 aterrizaron en Madrid figuras como Cristiano Ronaldo y Kaká. Pese a ello, el técnico chileno, Manuel Pellegrini, contaba con el holandés. Sin embargo, tras el desembolso por las nuevas figuras, el Real Madrid debía dar salida a algunos de sus jugadores, entre ellos Wesley Sneijder. Finalmente, en 2009 fichó por el Inter de Milan.

Sneijder sobre el Real Madrid: "El segundo año no fue fácil para mí,"

Poco antes del partido que enfrentará al Real Madrid con el Galatasaray, el jugador holandés ha hablado en los medios de su paso por el equipo blanco. "El club estaba teniendo algunos problemas financieros, por lo que querían cobrar por la venta de algunos jugadores valiosos. Además, querían comprar a Cristiano Ronaldo. Entonces, Arjen Robben y yo decidimos irnos”, dijo para Galatasaray Dergisi, revista oficial del club turco. Además, reconoció que su segunda temporada en el Real Madrid “fue muy dura" para él. Sin embargo, en su entrevista a Marca reconoce guardar buenos recuerdos de su pasado madridista: “Todavía tengo varios amigos allí y guardo recuerdos increíbles con el equipo y la gente del club. No tengo por qué tener un mal recuerdo de aquella etapa. Tuve una temporada muy buena, en la que ganamos la Liga y en la que disfruté mucho jugando al fútbol. Y otra temporada mala por mis problemas privados. El segundo año no fue fácil para mí, pero esto no quita para que tenga un buen recuerdo del Real Madrid. Lo malo está ahí, pero hay que pasar página.”

El jugador de talento intermitente, tuvo que abandonar el Inter de Milan para poder volver a jugar al fútbol. De nuevo con problemas en su club. Tras el culebrón que vivió en Italia al estar durante cuatro meses sin formar parte del equipo, Sneijder decidió fichar por el Galatasaray turco.

Hamit Altıntop, juego negado en el Bernabéu

El jugador turco llegó al Real Madrid convertido en la estrella de la Bundesliga. Siendo el dueño de la banda derecha del Bayern Munich que quedó libre en 2011 al no querer renovar con su club.

Su debut con la camiseta blanca llegaría el 27 de Septiembre del 2011 en el Estadio Santiago Bernabéu en un partido de Champions frente al Ajax, donde ganarían los blancos por tres goles a cero.

Pasaban los encuentros y el jugador turco no destacaba entre sus compañeros. En una plantilla llena de estrellas, con Di María y Callejón en su misma posición, cada día veía mas difícil un hueco en el once inicial. Además, la llegada de Altintop al Real Madrid destacó por una lesión de la que los blancos se hicieron cargo. En una entrevista al diario Marca habló sobre ella: "Cuando me dijeron que mi lesión de espalda era más grave de lo esperado, me sentí fatal. Entonces llamé al club y dije que si querían rescindir mi contrato lo entendía perfectamente. Y que si no, pues que no cobraría durante el tiempo que estuviera parado". Pero confesó que el club no lo abandonó en ningún momento: "El club me dijo: “Hamit, son cosas del fútbol. El contrato no lo vamos a tocar”. Un gesto de un club grande, lo que es el Real Madrid".

Finalmente, en 2012 fichó por su actual club, el Galatasaray. Club en el que está feliz por jugar en su tierra.

Ahora saltará al terreno de juego con otra camiseta, y lo único que desea es que el Real Madrid vea sus dotes con el balón: "Si marco en el Bernabéu, cómo para no celebrarlo. Así los aficionados del Madrid ven un gol mío", destacó en su entrevista. Además bromeó con la afición: "¿Mensaje a la afición? ¡Que disfruten de mi juego! No tuvo tiempo de conocerme, pero me sentí respetado y lo agradezco".