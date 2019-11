Entrevista. Josu Hernáez: "A día de hoy la única meta que tengo es mantener al River en la categoría"

Josu Hernáez Lopetegui (Éibar, 1985) cumple en la actualidad su cuarta temporada como jugador del Sestao River. Con amplia experiencia en la categoría de bronce – siete temporadas con ésta le avalan, el futbolista de Amaña salió de las categorías inferiores de la SD Éibar para jugar en la Cultural de Durango (2004). Dos años después regresa al club armero para jugar con el primer equipo la temporada 2006-2007. Tras un efímero paso por Lezama, en enero de 2008 cambia el filial del Athletic por el del Zaragoza. En la capital maña, a inicios de la temporada 2008-2009, el jugador guipuzcoano sufrirá una grave lesión que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego hasta final de liga. Tras no renovar con el equipo aragonés, Hernáez ficha en 2009 por el Sestao –su actual club -, club en el que, tras superar el calvario de otra lesión similar, ha encontrado por fin la estabilidad necesaria para, como él mismo dice, “hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol”.

PREGUNTA. Nace y se cría en el eibarrés barrio de Amaña, famoso entre otras cosas por sus empinadas cuestas. ¿Cree usted que ello le ayudó a afrontar las vicisitudes de su trayectoria deportiva, que tantas veces se le ha puesto cuesta arriba?

RESPUESTA. (Entre risas). ¿Quién sabe?, no se me había ocurrido. ¡Igual sí! (risas). La verdad es que es un gran barrio al que me siento muy orgulloso de pertenecer.

P. Tras formar parte durante seis años de las categorías inferiores del Éibar, discrepancias personales con algun entrenador le hacen abandonar el club armero con 17 años, y dedicarse a jugar a fútbol 7 con los amigos de su cuadrilla. Echando la vista atrás, ¿cómo valora esa decisión? ¿Se arrepiente o lo considera un simple impulso de juventud?

R. Con 17 años lo que más quieres es jugar y divertirte y ese primer año de juvenil en el Éibar no lo estaba consiguiendo a causa del entrenador y de mi rebeldía, algo normal, en un chaval de esa edad. Al año siguiente jugué en el Eibartarrak, en segunda juvenil, con mis amigos, disfrutando y ganando casi todo lo que jugábamos. La temporada siguiente sí que dejé el fútbol. Hicimos un equipo de fútbol sala con la cuadrilla. Me encanta el futbol-sala y más si juegas con tus amigos. Con esto quiero decir que no me arrepiento de la decisión que tomé, fueron dos años que disfruté al máximo.

P. Dos años después la Cultural de Durango se fija en usted y lo “rescata” para el fútbol de competición. Pasa la prueba, convence al entrenador y se hace un fijo en las alineaciones de Txintxurreta, contribuyendo al ascenso del club de Tabira. Supongo que esa época sólo le traerá buenos recuerdos.

"Pasé de jugar con mis amigos de la cuadrilla a formar parte de un equipo de Tercera"

P. Tuve la suerte de poder hacer una prueba en la “Cultu” después de que me vieran jugando un campeonato de futbol-7. No me lo podía creer. Pasé de jugar con mis amigos de la cuadrilla a formar parte de un equipo de Tercera. Fue un año perfecto, con gente que también destacó como Íker Bilbao, Asier Etxebarría, Jon Zubero, Íker Imaz…. Jugué casi todo y conseguimos el ascenso a Segunda B.

P. Tras dos exitosas campañas en Durango, una con el referido ascenso y otra con su debut en la categoría de bronce, varios equipos, - entre ellos el Éibar - se fija en usted. Aunque es consciente de la competencia que había en una plantilla confeccionada con el objetivo de luchar por el ascenso a 2ª División acepta el reto. ¿Le pudo más el hecho de sentirse el hijo pródigo que regresa con la ambición de triunfar en casa?

R. En el momento que el Éibar me llamó para firmar, no lo pensé en ningún momento. ¿Quién no iba a querer con 21 años jugar en el Eibar y más si eres de allí? Además, como dije alguna vez, quería enseñar a la gente de la cantera que luchando se podía llegar al primer equipo.

P. El balance de su temporada en el Éibar no colma sus aspiraciones a nivel personal. No debutó hasta la jornada 10, pero una fractura en el metacarpiano le deja cinco jornadas en el dique seco. Tras la jornada 29 dejó de contar para Mánix Mandiola, quien le excluyó de las convocatorias hasta el final. Nueve partidos de liga con la elástica azulgrana – cinco de titular - en los que disputó 389 minutos. ¿Hasta qué punto se marcha decepcionado por no poder ser profeta en su tierra?

R. La verdad que guardo un sabor agridulce de esa época. Nunca es bonito estar sin jugar. La competencia era enorme, muchos jugadores eran de Segunda División, como por ejemplo Lluis Codina, que jugaba en mi misma posición. Me quedo con que hubo un momento en que me hice con el puesto de titular hasta que me rompí el metacarpiano. A la vuelta de la lesión fueron escasos los minutos que tuve para disfrutar pero fue una temporada en la que aprendí mucho de muchos jugadores y de lo que es el fútbol en esta categoría. Además, conseguimos el ascenso a Segunda, aunque no lo disfruté tanto como podía haberlo hecho.

P. Así las cosas, en el verano de 2007 ficha por el Bilbao Athletic, desestimando otras ofertas de clubs de Segunda División B. Decía usted en su momento que los métodos de trabajo en Lezama y el hecho de firmar junto a otro compañero y paisano suyo, Íñigo Retegui, le ayudaron a tomar esa decisión. Pero en el fondo, ¿no partió usted con otra ambición mayor?

R. Claro que sí. Partí con la ilusión de aprovechar el escaparate que supone jugar en el filial rojiblanco. ¿Quién no lo haría?

P. En Lezama se encuentra a las órdenes de Kike Liñero, que ya le debía conocer de su etapa en la Cultural de Durango, y compartiendo vestuario con varios jugadores eibarreses como los primos Susaeta, Néstor y Markel, y el citado Retegui. Aunque comienza la temporada de titular, sin embargo en enero, con sólo cuatro partidos jugados, se vuelve a plantear cambiar de aires. ¿Le llegó a aportar algo su efímero paso por Lezama?

R. Empecé la temporada con mucha ilusión y jugando hasta tres partidos de titular. Pero no encontré mi sitio y no me hallé cómodo a las órdenes del entrenador. Por supuesto que te aporta algo estar con gente nueva y en sitios nuevos, siempre que estés dispuesto a aprender. Quiero recordar que incluso realicé algún entrenamiento con el primer equipo, con Caparrós como míster.

P. Apenas dos semanas después de rescindir su contrato con el Athletic, ficha por otro filial, el Real Zaragoza B de Tercera División; su primera y única experiencia fuera de Euskadi. Con el filial maño juega lo que resta de la temporada 2007-2008 quedándose sin conseguir la clasificación para los playoffs de ascenso. ¿Cómo le fue viviendo lejos de casa, y jugando en otra categoría territorial diferente?

R. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. El salir de casa me hizo madurar mucho como persona. Futbolísticamente hablando tengo muy buen recuerdo. Cuando llegué en navidades el equipo estaba lejos del playoff, y al final no conseguimos meternos por poco, pero me acuerdo de que disfruté mucho jugando. Además, tuve la suerte de entrenar muchas veces con el primer equipo del Zaragoza, que en aquella época estaba lleno de cracks (Aimar, Diego Milito, Oliveira, Ayala…)

PREGUNTA. Renovado por otra campaña, a comienzos de septiembre, durante la disputa de un amistoso, tiene que decir adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco de la pierna izquierda. Una grave lesión, que le obligará a pasar por el quirófano y someterse a un duro trabajo de recuperación. « …con la esperanza de que me quede algo de fútbol», según sus mismas palabras. Aunque afortunadamente el tiempo le dio la razón, ¿se vio otra vez fuera del fútbol tal y como le sucedió en Éibar?

R. En cuanto me lesioné sabía que me había roto el ligamento cruzado. Fue una época muy dura, que te digan que vas a estar todo el año sin jugar se hace muy difícil de llevar. La operación afortunadamente fue muy bien y la recuperación fue buena, de tal modo que para cuando me di cuenta estaba entrenando ya otra vez. Al final la experiencia te sirve para apreciar más lo que tienes una vez que te recuperas.

P. Aunque usted confiaba en que el Zaragoza le renovara el contrato a final de temporada, porque así solía hacerlo con los jugadores que se lesionaban, lamentablemente ése no fue su caso, por lo que se encuentra en el verano de 2009 con el alta médica y sin equipo. Vuelve a Bizkaia y realiza la pretemporada con el Barakaldo, siendo descartado al final por el técnico González Etxeberría. ¿Sabe que más de un seguidor gualdinegro todavía se acordó de aquella fecha cuando usted anotó el gol de la victoria en el derbi de Las Llanas?

R. (Entre risas). Pues sí. Hice la pretemporada con el Barakaldo. A mí me sirvió para probar y para ver que la rodilla funcionaba bien. Hice una buena pretemporada pero el entrenador me dijo que necesitaba jugadores para ocupar otros puestos diferentes al mío, y me quedé a la espera de encontrar otro equipo.

P. Con el mercado a punto de cerrarse, después de pasarse la temporada anterior casi en blanco por una lesión, y desechado por el vecino, el Sestao River llama a su puerta y le hace debutar en un amistoso a pocos días de comenzar la liga. ¿Recuerda cómo se produjo tan fulgurante fichaje y hasta qué punto valora todavía hoy la confianza que el Sestao depositó en usted?

R. Me acuerdo perfectamente. Mi representante me llamó un miércoles a la mañana y me dijo que iba a fichar por el Sestao y que su entrenador, Alfonso del Barrio, quería que fuese esa misma tarde a jugar un amistoso a Somorrostro. No me lo pensé dos veces. Me hizo mucha ilusión tener la oportunidad de poder seguir jugando en un equipo de Segunda b. Además, tuve la suerte de meter gol ese mismo día.

P. Comienza su andadura en el River alternando minutos de titular y de suplente, desde la segunda jornada hasta la undécima, en la que se produce una lesión de rodilla al realizar un giro con los tacos clavados en el césped. ¿Qué se pasa por la cabeza cuando los resultados de las pruebas confirman que se trata de una rotura del ligamento cruzado interno de la rodilla derecha, y que suponen de nuevo otros seis meses de baja,? ¿Cómo se explica ese esfuerzo de superación para llegar a un rendimiento óptimo, cuando el simple hecho de recuperarse para el fútbol es ya un logro de por sí?

R. La verdad que la lesión pasó cuando mejor me encontraba y me había hecho con la confianza del entrenador. Es curioso que esa misma temporada ya se lesionaron, también de rodilla y con quirófano, Txomin Arrotegi, Jokin Aranbarri y Gaizka Bergara. Me acuerdo que mi reacción al lesionarme fue reírme, porque no me lo podía creer. Fue muy duro. Mucho más que la primera vez, porque sabes por todo lo que tienes que pasar, como un déjà vu. Hubo una temporada que quise hasta desconectar del fútbol.

''Hubo una temporada que quise hasta desconectar del fútbol''

P. El River desciende a Tercera en una temporada aciaga y llega al banquillo Carlos Docando; y con él, por fin, el punto de inflexión en su carrera. Goza de continuidad, jugando primero en su posición habitual de centrocampista, pero finalmente –playoffs de ascenso incluidos – como lateral izquierdo. Siendo la primera vez que jugaba ahí, ¿no extrañó el hecho de retrasar tanto su posición y jugar además a banda cambiada?

R. Fue una gran temporada. Después de dos años con las lesiones tuve la suerte de poder volver a jugar y de disfrutar del fútbol. Tuve la confianza del entrenador durante toda la temporada. Debido a las lesiones de los defensas, el entrenador optó por probarme de lateral izquierdo, dejando el carril derecho a Borja Basagoiti. La verdad que no me fue nada mal y jugué todo el playoff de ascenso en esa posición.

P. De nuevo en Segunda B, y de la mano de Félix Sarriugarte, el Sestao realiza una más que aceptable campaña, desarrollando un juego bastante vistoso durante buena parte del campeonato. Sólo se pierde dos partidos de liga, y junto a Vilarchao y Barrón conforma una línea de mediapuntas de gran creatividad. No sé si conoce que en el partido que disputó el año pasado en Mendizorroza el mismísimo Josean Querejeta, presidente del Baskonia, quedó sorprendido por la actuación de un “jugador tan bueno en un club tan modesto”. ¿Qué condiciones cree que se dan en el Sestao, y no en otros equipos, para que usted haya explotado futbolísticamente hablando?

R. Eso es un cúmulo de muchas cosas. La suerte de no tener lesiones, todo lo aprendido de los buenos y malos momentos vividos en el fútbol, la confianza del equipo y de la afición en ti, y sobre todo la confianza en uno mismo.

P. Hablando de la afición, Nos confirman que tiene una importante y fiel representación familiar en la grada. Ya en sus primeros años declaró el día de su debut con el Éibar que tenía siempre presentes a su familia y amigos ya que “es una recompensa también para ellos porque han estado sufriendo igual que yo cuando no jugaba”. Por si fuera poco, hay aficionados que le llaman “el Messi de Éibar”, otros tienen su nombre serigrafiado en la camiseta verdinegra, ¿sería exagerado comparar el cariño de Las Llanas como el de “su segunda casa”?

R. No es fácil venir cada día desde Éibar, pero yo soy un riverzale más, y socio, como mis padres y mi hermano. Me siento muy identificado con este club porque, como has recordado, en los peores momentos apostó por mí. Por otra parte aquí la gente se involucra mucho con nosotros, y es una gozada que te apoyen como lo hacen.

P. Esta temporada, con José Luis Ribera al frente de la nave verdinegra, su importancia en el equipo no sólo se mantiene sino que ha aumentado. Aunque diversos problemas físicos y una acumulación de amonestaciones le han hecho perderse cuatro partidos de liga, es a día de hoy el pichichi sestaotarra con seis goles (el doble ya que en toda la temporada pasada). Regatea, pasa, defiende – recuerde cuando jugó de defensa - conduce, centra y marca, ¿no me diga que entrena de portero en los entrenamientos por si ocurre una emergencia?

R. (Risas). No. Esa demarcación se la dejo para Jon Apraiz, que le gusta eso de ponerse bajo los palos. Yo soy muy malo de portero, pero nunca se sabe…Sobre los goles, ya me lo habían preguntado antes, y respondí que es cierto, que no era habitual. Antes de pequeño sí, pero no en Segunda B, donde sólo he marcado estas dos últimas temporadas.

PREGUNTA. Ya más en serio, y acercándonos al futuro inmediato, el próximo partido el Sestao recibe al Teruel en un partido vital para sus aspiraciones de permanencia. Después de haber conseguido goles épicos como los logrados el día del ascenso contra la Montanyesa, en la remontada del derbi contra el Barakaldo, o más recientemente en el último suspiro de Irún, ¿los cambiaría todos por uno similar este sábado?

R. Esos goles no los cambiaría porque se quedan para el recuerdo de todos. Lo que hay que hacer es ganar este sábado con gol mío, gol de cualquiera del equipo o gol en propia de ellos.

P. En otra entrevista le leí a usted que algo que le ponía los pelos de punta era ponerse una meta y no poder conseguirla. ¿Nos puede decir cuál es a día de hoy su meta a nivel deportivo?

R. Pues a día de hoy la única meta que tengo es mantener al River en la categoría que está. Lo que tenga que venir luego, ya vendrá.

P. Para finalizar, y agradeciéndole como a todos nuestros entrevistados la deferencia tenida con VAVEL, nos gustaría conocer si, de entre todos los que ha tenido que soportar a lo largo de su carrera, ha habido algún defensa que le haya sometido a un marcaje tan férreo como el de este entrevistador.

R. Yo creo que sí, y bastantes más férreos todavía. (Risas). Aun así hay que reconocer que me has recordado bastantes datos que ni yo mismo tengo. ¡Un saludo a todos los lectores!