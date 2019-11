Trashorras contra Trashorras

El próximo domingo a las 12:00 del mediodía, Celta y Rayo se enfrentarán en la trigésima jornada de liga, en un choque de una importancia capital para los locales, inmersos de lleno en la lucha por evitar el descenso de categoría. Para los madrileños, novenos con 41 puntos, el objetivo está más cumplido. No obstante, la posibilidad de entrar en Europa no está del todo descartada y para ello deben seguir sumando puntos. El choque será muy especial para un hombre por encima de todos en la plantilla rayista. Roberto Trashorras volverá a pisar un césped sobre el que dejó gotas de su enorme calidad desde 2008 hasta 2011 con la camiseta celeste. Así lo confirmaba esta semana: “Es un partido bonito y especial para mí. He pasado tres años muy bonitos en Vigo”. En su primer encuentro en Balaídos desde que se fuera del Celta, el gallego se moverá en una posición distinta la de mediapunta, que solía desempeñar cuando era jugador céltico. Reconvertido a mediocentro, O Meigo se mueve ahora 20 metros más atrás que cuando militaba en el club vigués.

El 10 celeste

Después de militar en los filiales de los dos grandes del fútbol español, Roberto Trashorras, dejó destellos de su enorme clase en el Numancia (2005-2006) y en la UD Las Palmas (2006-2008). El Celta fichó al lucense para su proyecto de regreso a primera división de la temporada 08-09. Su camiseta con el número diez a la espalda no era una anécdota. El de Rábade llegaba para ser el enganche. La inspiración. El último pase. Desde la mediapunta era donde el gallego dejaba fluir todo su talento. Entre líneas. Su primera temporada no fue demasiado buena, en consonancia con el resto del equipo. Calidad e intermitencia marcaron su etapa celeste El juego directo de Pepe Murcia no le dejaba brillar. En la siguiente, ya con Eusebio Sacristán al frente, Trashorras se convierte en el faro del equipo. La trayectoria en liga no fue buena, no obstante en la Copa del Rey, el Celta consigue llegar a cuartos de final, tras dejar en la cuneta a primeras como Tenerife y Villarreal. El partido de vuelta de los octavos de final, en El Madrigal, se decide con un gol de Trashorras en los momentos finales. Pero fue en la eliminatoria siguiente, contra el Atlético de Madrid, donde O Meigo daría una exhibición, a pesar de la eliminación de su equipo. Su última temporada en el club fue la mejor. Con Paco Herrera el equipo tenía una forma muy definida de jugar. El lucense enganchaba y De Lucas y David Rodríguez corrían al espacio. Se formó una sociedad en la que el gallego era el lanzador y el catalán y el talaverano se entendían a la perfección para finalizar las contras.

Durante estos tres años, Trashorras fue el jugador franquicia del Celta. No obstante, su enorme calidad no siempre iba acompañada del sacrificio y la implicación que pedía la grada. Esta situación derivó en una intermitencia que marcó su etapa celeste, en la que alternaba exhibiciones con partidos en los que no tocaba el balón. Todo esto le hizo acreedor del sobrenombre de el chico del plus. Y es que, curiosamente, si el partido era televisado a nivel nacional, el mediapunta gallego solía cuajar actuaciones extraordinarias.

Roberto Trashorras es, probablemente, el futbolista con más calidad que ha tenido el Celta en sus cinco años en segunda división. Cuando estaba en el campo, podía ser factor diferencial en cualquier momento. Un pase, un disparo, una conducción o una jugada a balón parado, en las que el lucense era un maestro. En la pretemporada de la campaña 11-12, casi por sorpresa, el Celta le dio la carta de libertad para ahorrarse su ficha. Trashorras se fue gratis al Rayo en una operación incomprensible para una gran parte de la parroquia viguesa. Uno de los mejores futbolistas de segunda división se iba y, a cambio, el club no ingresaba ni un solo euro.

El 17 franjirrojo

La llegada al club de Vallecas se produce con José Ramón Sandoval como técnico. Trashorras no es titular, aunque en los minutos que juega demuestra su calidad. Es otro ex de Celta, Michu, el que acapara todos los focos al firmar una temporada sobresaliente. El Rayo cuaja una gran primera vuelta. Cuando parecía que no iba a tener problemas para mantener la categoría se dejó ir y tuvo que esperar a la última jornada contra el Granada para sellar la permanencia en un partido dramático.

En la presente temporada, de la mano de Paco Jémez, ha llegado el asentamiento definitivo de O Meigo como rayista. El preparador andaluz da una vuelta de tuerca al juego del gallego. Lo reconvierte a mediocentro. La apuesta ofensiva del ex técnico del Córdoba redunda en esta decisión. Trashorras retrasa su posición 20 metros y pasa a ser el encargado de generar el juego ofensivo de su equipo. Flanqueado por Javi Fuego, encargado del “trabajo sucio”, el de Rábade monitoriza todo el ataque franjirrojo. Sereno. Del último pase al primero. De desembocadura a nacimiento. Las dudas que podía ofrecer en su nueva posición giraban en torno a su poco trabajo defensivo. La mano de Jémez se ha notado, Ha conseguido sacar del lucense una capacidad de sacrificio nunca vista en Vigo. Por delante, futbolistas tan ofensivos como Chori Domínguez, Baptistão, Piti o Lass, conforman un equipo con una clara vocación atacante. Trashorras ha sabido adaptarse, no solo a su cambio de posición, sino también al de rol. En el Celta era la estrella. El jugador franquicia. Ahora el peso mediático lo llevan otros. Sin embargo su peso futbolístico, a pesar de que ha cambiado, no ha disminuido. El talento, la calidad y la clase siguen siendo las señas de identidad de O Meigo sobre un campo de fútbol.