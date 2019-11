Gimnàstic de Tarragona - UE Sant Andreu: derbi catalán por la sexta plaza

El Sant Andreu ha jugado en Tarragona en 27 ocasiones El Gimnàstic parece no poner fin a su racha positiva, y es que como dijo Javi Salamero en rueda de prensa, "este Nàstic no tiene techo". Después de conseguir la séptima victoria consecutiva este mismo miércoles en el Nou Estadi, los tarraconenses reciben a un rival directo en la lucha por los playoffs de ascenso. Este rival será el Sant Andreu, que pese a que sólo ha conseguido una victoria en el mes de marzo, es uno de los cabecillas del grupo 3, por lo que el Nàstic no se debe confiar.

Cómo llegan

Gimnàstic de Tarragona: los de Javier Salamero se superan semana tras semana, jornada tras jornada. El sueño de jugar los playoffs de ascenso parecía esfumarse cuando los tarraconenses perdieron por 1-2 ante el Hospi hace 8 jornadas en la primera derrota local en el Nou Estadi, y es que el cuarto puesto quedaba a 18 puntos para el Nàstic. Pero como dijo el Javi Salamero en rueda de prensa "el Nàstic se quitó la mochila (la presión)" y desde entonces encadenan ya siete victorias consecutivas que vuelven a introducir a los catalanes en las apuestas de los equipos que jugarán por una plaza en Segunda A para la próxima temporada. La parroquia grana confía en volver a ver el gran juego que desplegó el equipo en la primera parte ante el Prat para conseguir algo que el Nàstic sólo ha conseguido en una ocasión, la octava victoria seguida. Este excepcional momento del equipo grana se refleja en las estadísticas de los últimos cinco partidos: una media de 2'31 goles a favor y de 0'61 goles encajados por partidoson el consecuente de que los tarraconenses tengan una media de 3p/jornada en los últimos cinco e incluso siete partidos disputados.



Los de Salamero se superan jornada tras jornada La trayectoria del equipo de la Costa Daurada es espectacular. Después de la ya nombrada derrota en casa ante el CE L'Hospitalet, han sumado siete victorias consecutivas; algo que esta temporada sólo puede superar el Alcoyano, que consiguió ocho al inicio de esta. Con la victoria en el Miquel Pons y el posterior triunfo en casa ante el Mallorca B, el equipo se situó a catorce de los playoffs de ascenso. Pero las posteriores victorias ante Levante B y Prat en casa y en el Estadi Balear, en La Constitución y en Reus, hacen que la distancia con el cuarto puesto se reduzca acinco puntos.

UE Sant Andreu: por su parte, los barceloneses no están en el mejor momento de la temporada en lo que a la liga se refiere. Si bien es verdad que este jueves ganaron por 0-3 en casa de La Hoya Lorca en la ida de la final de la Copa Federación, los de Piti Belmonte no ganan en liga desde el diez de marzo, cuando ganaron en el Narcís Sala al Alcoyano por la mínima. Estos últimos resultados no especialmente adecuados para un equipo que pretenda luchar por los puestos de playoffs y con la jornada de descanso, el Sant Andreu ha perdido la sexta posición, que precisamente ocupa el Nàstic. Por este hecho es tan importante una victoria en el Nou Estadi, pues no el equipo de Piti no sólo recuperaría la confianza, sino que le arrebataría el sexto puesto a los de Javi Salamero. Las estadísticas del equipo barcelonés en los últimos cinco enfrentamientos ligueros son los siguientes: 1 gol a favor y 1'2 en contra por partido y una escasa media de 1p/jornada.



No están en el mejor momento de la temporada La UE Sant Andreu dejó encarrilada la final de la Copa Federación tras ganar 0-3 en el Artés Carrasco este jueves. Los de Piti Belmonte pasaron a la final de esta competición tras eliminar pocas semanas atrás al Tenerife B (2-0 y 0-2). Pero en liga, las cosas no le van tan bien al equipo de Piti Belmonte: en la última jornada que disputaron, encajaron la octava derrota en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, después de perder 2-1. Pocos días antes volvieron a pinchar, en esta ocasión fue en casa y ante el Orihuela (1-1). Este inesperado empate vino precedido por otro partido que acabó con el mismo resultado, pero en esta ocasión se jugo en Paterna. Para encontrar la última victoria debemos tirar una jornada atrás, y llegar hasta el diez de marzo, cuando los quatribarrats ganaron por 1-0 al Alcoyano.

MEDIAS PARTIDOS 2ª VUELTA NÀSTIC

SANT

ANDREU MEDIAS ÚLTIMOS 5 PARTIDOS NÀSTIC SANT

ANDREU GOLES A FAVOR POR PARTIDO 2'31 1'15 GOLES A FAVOR POR PARTIDO 1'6 1 GOLES EN CONTRA POR PARTIDO 0'61 0'85 GOLES EN CONTRA POR PARTIDO 0'2 1'2 PUNTOS/JORNADA 2'46P 1'69p PUNTOS/JORNADA 3p

1p



Cómo están en la clasifiación

Tras la victoria del Nàstic en Yecla y el descanso de los quatribarrats, los de Javi Salamero se colocaron por encima de los de Barcelona en la clasificación, pero ha sido este miércoles, tras la victoria por la mínima ante el Prat, cuando el Nàstic se ha colocado tres puntos por encima del Sant Andreu. Tras la victoria ante los potablava, el Nàstic es sexto clasificado con cincuenta y cuatro puntos, cinco menos que el Levante B y el Alcoyano, que ocupan el cuarto y quinto puesto. Esta distancia es considerable, pero parece mínima al saber que hace ocho jornadas era de dieciocho puntos. Por su parte, el Sant Andreu es el séptimo clasificado con cincuenta y un puntos en su casillero, que le sitúan a 8 de los playoffs de ascenso; así pues, los de Piti Belmonte necesitan una victoria en tierras tarraconenses para no distanciarse de los seis primeros clasificados.

Antecedentes

La Unió Esportiva Sant Andreu ha visitado Tarragona en veintisiete ocasiones. El Gimnàstic se ha impuesto en la mayoría de ocasiones (15), en 7 ocasiones los enfrentamientos han acabado en tablas, y sólo 5 han acabado con victorias visitantes. En estos partidos, jugados en Segunda A, Segunda B y Tercera, el gol-average es de 41-26 a favor de los tarraconenses.

En SEGUNDA A: siete de los veintisiete partidos se han jugado la categoría de plata del fútbol español, entre ellos, el primero de todos los Nàstic-Sant Andreu, que se disputó en la temporada 1950/51 y acabó con un 2-3 a favor de los quatribarrats.En las otras dos temporadas consecutivas, el Sant Andreu volvió a jugar en Tarragona, en dos partidos que acabaron con 2-1 y 0-1. Después de enfrentarse en Tercera, los granas volvieron a recibir a los andreuencs en la segunda categoría del fútbol español en la jornada 1972/73, cuando los primeros se impusieron por 2-1. Desde entonces, las tres próximas temporadas se volvió a jugar este derbi catalán con los resultados de 1-0, 0-0 y 2-0.

En SEGUNDA B: el primer partido en Segunda B no se disputó hasta la temporada 1978/79 y acabó con el resultado con un 5-1, la victoria más abultada a favor de los granas. Ya en la campaña 1991/92 el Sant Andreu volvió a tierras tarraconenses, y el partido acabó con 2-0. Desde entonces, cinco derbis consecutivos, con resultados de 2-2 (x2), 2-1, 1-3 y un 1-0 en la temporada 1996/97, por lo que se convierte en el último Nàstic-Sant Andreu disputado.

En TERCERA: gran parte de los partidos que ha jugado el Sant Andreu en la capital del Tarragonès, concretamente trece, han sido en la Tercera División. El primero de ellos se disputó en la jornada 22 de la temporada 1953/54 y como en los últimos partidos que se disputaron en Segunda A, acabó con un resultado a favor de los visitantes (0-4). En las posteriores visitas del entonces UD San Andrés, el club grana mejoró y consiguió las tres victorias seguidas (1-0 (x2) y 2-1), posteriores a un 1-1. Un 1-2 favorable a los quatribarrats precedió a cuatro victorias locales (3-1 y 2-0 (x3)). Los últimos tres partidos que jugó el Sant Andreu en tierras tarraconenses acabaron con empate, dos 1-1 en las temporadas 1966/67 y 1967/68 y un 0-0 en la jornada 30 de la temporada 1986/87.

Insinuación de soborno por parte del Gimnàstic

John Clarkson, míster del Ontinyent CF, ha anunciado hoy en rueda de prensa que uno de sus jugadores, cuyo nombre no ha querido nombrar, ha sido sobornado con 20.000€. Según el escocés, un intermediario de un club que tampoco ha querido nombrar, ha ofrecido a un jugador del equipo valenciano que cometa un penalti o provoque una expulsión para que el equipo que visitará el Clariano gane el partido.



John en ningún momento ha nombrado al Nàstic, pero sí que ha dejado entrever que es este club el que, mediante un intermediario, ha intentado sobornar a un miembro de la plantilla del Ontinyent. En declaraciones a Benicadell Esportiu, Clarkson ha dicho que se trata de "un club grande" y que tras la negación del jugador a ser sobornado, el intermediario le dijo que habían otros jugadores posibles a los que sobornar. El entrenador, que se ha mostrado sorprendido, también ha dicho que se trata de un equipo que jugará después de la visita valenciana a Badalona, ese equipo es el Gimnàstic. El club grana se ha sentido aludido y este jueves emitió un comunicado en el que dice que no entiende las declaraciones de John Clarkson, contra el que emprenderá acciones legales por 1.000.000€ por daños a la imagen y a la honorabilidad. [Enlace a la rueda de prensa: clic].

