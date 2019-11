Osasuna - Espanyol: a certificar la permanencia

La semana tanto en Pamplona como en Barcelona ha transcurrido tranquila, y es que los resultados obtenidos en la última jornada de liga ayudaban a ello. Esta jornada no obstante, será menos tranquila, ya que ambos conjuntos lucharán por el mismo objetivo: conseguir lo antes posible los puntos suficientes para permanecer por otro año más en la primera división.

Actualmente el Espanyol ocupa la decimosegunda posición, con 36 puntos. Son 9 las victorias, 9 los empates y 11 las derrotas cosechadas hasta la fecha, con un golaveraje de 35 goles a favor y 39 en contra. Osasuna por su parte, está en la decimoquinta posición de la tabla con 31 puntos. Ha conseguido 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas. Su golaveraje es de 26 goles a favor y 33 en contra.

5 puntos son los que separan a los dos equipos

El partido nada tendrá que ver con el vivido en la primera vuelta, y es que la situación en la que llegan los dos equipos es totalmente diferente. Al encuentro disputado en Cornellá los dos equipos llegaban como los dos últimos clasificados de la tabla. Un momento crítico en el que la derrota suponía hundirse en la tabla y abrir una peligrosísima brecha con la línea de la permanencia. Los rojillos, contra todo pronóstico, consiguieron imponerse por un contundente 0-3 a los pericos, gracias a los goles de Cejudo, Kike Sola y Onwu. Con la victoria, Osasuna empató a 8 puntos al Espanyol y fue un balón de oxígeno para su entrenador, ya que estaba en la cuerda floja. Pocas jornadas después, el entonces técnico Pocchetino fue destituido. Javier Aguirre tomó las riendas en su lugar.

A continuar la buena senda

El partido de la semana pasada fue un balón de oxígeno para los hombres de Mendilibar, y es que tras tres derrotas consecutivas (0-2 ante el Atlético de Madrid, 2-1 frente al Betis y 0-1 ante el Athletic de Bilbao), consiguieron sumar tres puntos de oro tras vencer por 1-3 al Valladolid. Kike Sola por doble ocasión y De las Cuevas hicieron posible que los tres puntos viajaran a Pamplona, y con ellos, la alegría de la afición que se desplazó hasta tierras pucelanas. Gracias a la victoria, los rojillos pudieron abrir distancia con los puestos de descenso.

En la habitual rueda de prensa previa al partido el técnico de Zaldibar ha comentado que necesitarán mayor agresividad e intensidad que el rival para conseguir los puntos. “Si queremos ganarles por juego no va a ser fácil. Les tenemos que ganar por agresividad y por intensidad. Si le dejas pensar medio segundo te mete el pase a Stuani o Sergio García y te va a complicar la vida”, ha dicho.

A Mendilibar le gustaría que los titulares del día siguiente hablarían sobre un acercamiento a la salvación, aunque con la victoria, todavía quedarían muchos puntos para conseguir el objetivo. “A estas alturas de temporada suele costar mucho ganar. A los que estamos con cierta ventaja el empate suele ser bueno también. Esperemos que podamos ganar y verlo todavía más claro”, ha subrayado.

"Esperamos ganar y así ver el camino más claro"

Alejando Arribas también habló sobre el partido durante la semana. “Jugamos en casa y este equipo en casa siempre es agresivo y siempre da la cara. Con la intensidad que le mete y con el trato del balón, podemos conseguir los tres puntos”, comentó. En su opinión, por otra parte, 40 puntos podrían ser suficientes para salvarse. “Me inclino más hacia los 40 puntos, porque hay muchos enfrentamientos directos y ganar un partido cuesta un mundo. Nosotros de los últimos cuatro hemos conseguido uno. Creo que con 40 puntos puede valer”, dijo.

Finalmente, se quedan fuera de la lista Annan, por lesión, y Ricardo, Damiá, Raoul Loe, Timor, Torres y Onwu por decisión técnica. Los convocados son: Riesgo, Andrés Fernández, Marc, Rubén, Flaño, Lolo, Arribas, Oier, Nano, De las Cuevas, Masoud, Armenteros, Puñal, Cejudo, Silva, Kike Sola, Llorente y Nino.

La vuelta de Aguirre a Pamplona

El punto conseguido la semana pasada por los periquitos se puede considerar como una buena noticia, y es que se enfrentaron a un equipo que actualmente está ocupando una plaza Champions, la Real Sociedad. El resultado final fue de 2-2, aunque la victoria estuvo al alcance de la mano. Los catalanes se adelantaron dos veces en el marcador, pero Javi López en el minuto 75 de partido, se metió gol en propia puerta, lo que hizo que las tablas volverían al marcador.

El Vasco Aguirre también se ha dejado oír en los micrófonos. En ellos ha hablado sobre el partido de la jornada, aunque también ha recordado su paso por Osasuna. “Será un partido bravo e intenso, por las dimensiones del campo, por la presión del público..., y si sales relajado te puedes meter en un problema. Son encuentros de pocas acciones de gol y el secreto es no fallar la oportunidad que tengamos”, ha comentado.

Además, el técnico mejicano ha asegurado que su equipo, que sellaría de forma virtual la salvación matemática en caso de victoria, necesita "orden, rigor y solidaridad" para ganar a los rojillos.

Por otra parte, ha recordado con gran afecto su paso por Osasuna. “Me rompí la tibia y eso truncó mi carrera. Pero no tenía calidad y me evitó una humillación. Tenía contrato por tres años y cuando vi lo que había supe que no tenía nivel para estar ahí. ¿Recuerdan las presentaciones antiguas? Pues en la mía di tres toques”, ha bromeado. Quiso añadir su relación con Michael Robinson. “Debería agradecerme lo del dorsal, me dieron de baja a mí y lo cogió. Sabía inglés y le ayudaba con las traducciones, ahora está por ahí comentado”.

"Cuando dieron de baja mi dorsal, lo cogió Michael Robinson"

No obstante, peleará por los colores que actualmente defiende. “Donde he estado (Pachuca -México-, Pamplona, Zaragoza, Madrid) siempre dejas algo de tu vida, no es fácil olvidar los buenos y los malos momentos que pasas. Pero esto no significa que vaya a ignorar, bajo ninguna circunstancia, que me debo al Espanyol y pelearé a muerte para ganarles”, ha alegado.

Las principales novedades son el regreso de Mubàrak Wakaso, que no pudo entrar en la lista la semana pasada por sanción y Sergio Tejera, que por decisión técnica no había sido convocado en las últimas jornadas. Christian Alfonso lo hará por decisión técnica. La lista definitiva se queda así: C. Álvarez, F. Mattioni, Raúl R., Tejera, Forlín, Baena, Stuani, Sergio García, Verdú, Longo, Kiko Casilla, Héctor Moreno, Javi López, Petrov, Colotto, Simao, Wakaso y Víctor Álvarez.

Posibles onces: