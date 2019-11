Valencia CF - Real Valladolid: no pueden bajar los brazos

El Valencia CF y el Real Valladolid son dos equipos que por presupuesto, jugadores, masa social e historia están llamados a pelear por objetivos distintos en la Liga 2012/2013. Ambas ciudades son conscientes de lo que puede dar de sí su equipo, de ahí el descontento a orillas del Turia cuando los 'ché' navegaban sin rumbo con un Pellegrino incapaz de poner orden en la nave valencianista. Por contra, allá en la Meseta castellana, todo era alegría y jolgorio al ver a su modesto Pucela desplegar un juego valiente y obtener un botín de puntos que lo mantienen, hasta el día de hoy, con un margen sustancial sobre los puestos de descenso.

El pasado

El Real Valladolid ha mantenido una línea regular de resultados, dentro de lo que es posible para un equipo llamado a bregar por no descender, lo cual ha facilitado que tenga 35 puntos en el zurrón con 9 jornadas por delante. Si el Mallorca, tercero por la cola y que cuenta con 11 puntos de desventaja sobre los de Zorrilla, diera un brutal sprint final, tendría que ganar 4 partidos y que los de Djukic los perdieran para superarlos en la tabla. Desde la ciudad del Pisuerga se sabe que es una posibilidad remota, pero el fútbol nunca deja de dar sorpresas. La confianza que da la ventaja sobre los puestos calientes de la clasificación es un enemigo más contra el que deben lidiar los castellanos.

Por parte del equipo 'ché', tras un largo periodo de críticas al presidente Manuel Llorente, este ha dimitido este mismo viernes y queda por ver cómo se organizará la estructura del club. Más tranquilidad deportiva se respira en la afición valencianista mientras disfruta del incipiente sol de la Malvarrosa. Tras un nefasto inicio de campaña, en el que el recientemente dimitido Llorente cortó de raíz el mal rumbo que llevaba Mauricio Pellegrino en el banquillo, tocaba cambiar el rumbo. Para ello, los despachos de Mestalla optaron por Ernesto Valverde con la esperanza de que el 'Txingurri' sacara provecho al potencial de la plantilla. Dicho y hecho, ya que el extremeño pronto plasmó sus señas de identidad y consiguió que el Valencia reanudara el vuelo hacia Europa, el objetivo marcado en rojo por la familia valencianista.

Sin embargo, aún no se ha conseguido nada. Valverde y Djukic tienen que seguir incitando a los suyos para que sumen el mayor número posible de puntos de los 27 que quedan en juego. El entrenador serbio ha visto cómo sus chicos han dado un serio bajón en sus prestaciones, así que tratará de evitar que los blanquivioleta entren en barrena en el peor momento de la temporada y puedan volver al infierno de Segunda. En cuanto a Ernesto Valverde, ha visto que el objetivo que tiene por delate es de categoría. Con las tres primeras plazas con dueño fijo salvo suceso extraordinario, los 'ché' han de competir con uñas y dientes para hacerse con la cuarta posición que da acceso a la Liga de Campeones. No será fácil, ya que el buen estado de la Real Sociedad, el Málaga o el Betis obligan al equipo de Mestalla a no fallar. Con 2 puntos de desventaja respecto a los donostiarras, inquilinos de la cuarta plaza, los de Valverde no pueden tomarse un respiro.

Cómo llegan

También son diametralmente opuestas las condiciones deportivas con las que ambos equipos llegan al duelo que los enfrentará el séptimo día de abril. Toda la estabilidad que ha conseguido Valverde en el plano deportivo, con una alineación y un estilo de juego estándar para sus pupilos se contrapone a las aguas revueltas, futbolísticamente hablando, que bajan en Valladolid.

Djukic ha mantenido, desde el principio de temporada y ya incluso desde su llegada a Pucela, un sistema de juego muy parecido, con ligeras variaciones en función del momento de su equipo y los recursos disponibles. El sempiterno 4-2-3-1 se ha convertido en 4-3-3 o en 4-1-4-1 en ciertos momentos de su estancia en Zorrilla, aunque el patrón a seguir es el del doble pivote, con tres medias puntas y un ariete. Al serbio no se le caen los anillos por hacer un cambio en sus hombres, ya que ubicará sobre el césped a quien crea que mejores réditos le va a proporcionar, independientemente de factores externos o su prestigio. Por este mismo motivo ha sido capaz de cambiar de portero titular, de delantero o dar reprimendas públicas a sus discípulos, con el único propósito de exprimir cada gota del jugo futbolístico que atesoran en sus botas.

El 'Txingurri' no cuenta con tantos quebraderos de cabeza, ya que desde su llegada al equipo de Manuel Llorente ha sabido en qué hombres depositar su confianza y cómo motivarlos para cumplir el objetivo. El sistema de juego también se asemeja al de su rival el domingo, ya que el 4-2-3-1 suele ser el esquema que planta sobre el césped, pero con variaciones. El delantero centro tiene por detrás a un enganche que tiende a caer a la izquierda, ya que el jugador de esa zona suele ser Jonas, a quien le gusta caer a posiciones más centradas. El propio enganche brasileño ha sido analizado esta semana por la sección de El fisgón de Pucela. El doble pivote valencianista ha conseguido dar la estabilidad que el equipo necesita para rendir apropiadamente. El resto de claves del equipo mediterráneo las aporta El Telescopio de Pucela.

Djukic, el hombre de moda

El fútbol no solo son 90 minutos en un campo de hierba, ya que para conseguir la victoria en el terreno de juego es precisa una óptima conjunción de múltiples factores, entre los que suelen destacar los extradeportivos. Cómo no, en el partido dominical también entran en juego estas claves.

El primer punto a analizar no es otro que el banquillo, con un duelo de Djukic contra Valverde. Como ya es sabido, Valverde firmó hasta final de campaña, y su buen rendimiento está haciendo que en la directiva de Mestalla se sopese si prorrogar la vinculación del vasco al equipo. Está avalado por los buenos resultados conseguidos, y reforzado a su vez por un juego que gusta al aficionado. Además, la sensatez y calma que trasmite atrae a una ciudad que ha visto cómo los entrenadores que se sentaban en ese asiento pronto se quemaban.

Braulio, sin embargo, puede ser protagonista en esta historia. El director deportivo valencianista, al igual que muchos otros en España y en el extranjero, ha visto con buenos ojos el crecimiento de Djukic en el Valladolid y ha tomado nota de sus cualidades. Es un entrenador joven, con carácter y de pasado 'ché', así que no son pocas las veces que desde Mestalla se ha llamado a Zorrilla preguntando por la situación del balcánico. Este firmó por tres años, así que a día de hoy le quedan 15 meses de vínculo al Pucela y ha afirmado que es feliz en la capital castellana. Sin embargo, el mundo del fútbol es caprichoso y nadie sabe si el serbio hará las maletas en dirección al Turia o si, por el contrario, será Valverde el técnico elegido para dirigir al Valencia el año próximo.

El caso Ebert

Carlos Suárez, presidente de la entidad vallisoletana, no solo tiene dolores de cabeza en cuanto al futuro de su entrenador, sino que la parcela deportiva también tiene protagonismo en Zorrilla. Patrick Ebert, fichaje de este verano, se ha destapado como un extremo potente, eficaz y veloz y junto al buen hacer de sus compañeros, ha llamado la atención de numerosos equipos. Uno de ellos es el Atlético de Madrid, que ya en diciembre preguntó por el de Postdam, obteniendo un 'no' por respuesta, que lo que se hablara sobre el futuro del alemán sería el verano.

Sin embargo, los colchoneros no se han conformado y hace unos días Caminero, director deportivo del Calderón, se citó con Ebert, abriendo la caja de Pandora en Valladolid, que anunció que no sería descartable una respuesta jurídica. El alemán no ha hablado al respecto y verá el partido contra el Valencia por televisión, ya que sufre una sobrecarga y no está en condiciones de ayudar al equipo.

Su ausencia en la ciudad de las Fallas significa que tendrá tiempo de sobra para recuperarse plenamente de sus males físicos y seguir colaborando con su profundidad y esfuerzo para que su equipo se salve. Una vez conseguida la permanencia, se podrá analizar el futuro de Ebert desde los despachos de Zorrilla. Hasta entonces, el plano deportivo debe ser el único a seguir.

Estabilidad ché

En el aspecto deportivo, que al fin y al cabo son los 11 hombres en camiseta y pantalón corto los que ganan y pierden los partidos, también hay una gran diferencia entre ambos contendientes. En el bando valencianista, todo parece indicar que Valverde mantendrá la línea trazada desde su desembarco, modificando solo lo justo y necesario. Parece inamovible su 4-2-3-1, con probables variaciones a lo largo del partido, con ciertos puestos en duda. Por un lado, la portería. Tras unos partidos con Guaita bajo palos, el 'Txingurri' quiere rotar a los grandes arqueros de que dispone y es probable que sea Diego Alves quien lleve los guantes contra el Valladolid. En defensa, a los fijos Joao Pereira, Ricardo Costa y Guardado se suma Mathieu, ya está haciendo una labor impecable como central y a buen seguro se mantenga en esa posición, por mucho que Víctor Ruiz ya esté recuperado de su lesión.

Como brújula del equipo actuarán muy probablemente Parejo y Tino Costa, cuya óptima complementación es muy del agrado del entrenador. Por delante de ellos Jonas arrancará desde la izquierda, con licencia para tirar hacia el centro, y Feghouli será el extremo diestro. En la media punta estará Banega, con libertad para jugar y crear el peligro de su equipo, nutriendo de balones al ariete. La posición de '9' está reservada a Soldado, que ha superado con éxito unas molestias que podrían haber significado que Valdez ocupara la delantera en su lugar.

La revolución de Djukic

En cuanto a los visitantes, Djukic lleva una semana planeando una auténtica revolución en busca de modificar la trayectoria negativa que su plantilla ha experimentado en las últimas jornadas, encajando siete goles en dos partidos. También firme defensor del 4-2-3-1, este sistema podría ver cómo sus inquilinos no son los que habitualmente ocupan esas plazas. Todo podría cambiar. El primer foco de dudas es la portería, ya que los nervios del venezolano Dani Hernández y sus irregulares actuaciones en las últimas jornadas podrían hacer que Djukic se decante por Jaime para el tramo final de la temporada. El balcánico no ha dado pistas y apenas unas horas antes del choque se sabrá quién será el guardameta. En línea defensiva no habrá grandes novedades, ya que Rukavina y Balenziaga son fijos y Sereno y Marc Valiente ofrecen garantías más que suficientes para la titularidad.

Es a partir del medio campo cuando la revolución se hace efectiva. Con Víctor Pérez aún cogiendo ritmo de entrenamientos tras romperse el peroné, Álvaro Rubio ha ocupado el doble pivote junto a Sastre, cuyo rendimiento no ha sido plenamente satisfactorio. Por eso mismo Djukic, si es fiel a lo ensayado durante la semana, sentará al mallorquín y ubicará junto a Rubio a Jesús Rueda, que adelantará varios metros su ubicación para volver a su posición original antes de ser reconvertido a defensa central. Rubio, jugador de gran importancia para el juego de su equipo, también ha tenido un análisis en las últimas jornadas por este mismo medio.

Siendo Manucho el ariete fijo gracias a su acierto goleador, son los tres jugadores que actúan a su espalda los que experimentarán cambios. Por un lado, dada la ausencia de Ebert, Omar cambiará de banda y jugará a pie cambiado. La posición de enganche a buen seguro sea para Larsson, que tras reivindicar su deseo de ocupar la media punta cuanta con la confianza del entrenador para desenvolverse detrás del delantero. El flanco zurdo del ataque será para Óscar, que habitualmente juega donde el domingo lo hará su compañero escandinavo. La polivalencia de estos tres atacantes supondrá muy seguramente que alteren sus posiciones a medida que avance el encuentro, para no dar facilidades a la defensa rival.

Si estima durante el partido que esos jugadores no están rindiendo como deben y decide tirar de banquillo, el serbio tendrá en él sentados al portero suplente, probablemente Jaime, Peña, Rama, Bueno, Guerra, Sastre y Baraja, ya que eso ha indicado en su convocatoria.

Alineaciones

Los indicios mostrados por ambos entrenadores en las últimas jornadas y entrenamientos invitan a pensar que los 22 hombres que formen sobre Mestalla sean los siguientes:

Estadísticas

Con 29 jornadas de Liga ya en la tabla, estos dos equipos han acumulado una serie de variables que permite ver cómo es la evolución de cada uno de ellos y qué se puede esperar del encuentro dominical en Mestalla.

Las estadísticas de los equipos

Valencia CF Equipo Real Valladolid 13 Victorias 9 7 Empates 8 9 Derrotas 12 42 Goles a favor 37 41 Goles en contra 41 323 Remates 293 669 Centros al área 599 11843 Pases 12904 52.9% Posesión 50.4% 99 Tarjetas amarillas 61 7 Tarjetas rojas 1 450 Faltas 401

