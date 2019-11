Sestao River - CD Teruel: la batalla de Las Llanas

Siete jornadas. Veintiún puntos en juego. El margen de error se reduce a pasos agigantados para todos los equipos que, a estas alturas de la temporada, tienen en su mayoría un objetivo por el que luchar. Los de arriba, por el primer puesto y los playoffs, los de la media tabla por la copa del Rey, y los de abajo -prácticamente la mitad del grupo- por no perder la categoría. En esta último caso se encuentran Sestao y Teruel, separados por un solo puesto y un solo punto en la clasificación. Los vizcaínos son décimocuartos, con 34 puntos, y los turolenses décimoquintos, con 33. Los empates obtenidos por ambos equipos en la jornada anterior- 0-0 en casa el Teruel, 1-1 en Irún el Sestao - les permiten ahora mismo mantenerse fuera de peligro, pero tan sólo a otro escaso punto de los puestos de promoción y de descenso a Tercera, ocupados a día de hoy por Peña Sport y Real Sociedad B respectivamente.

Partido inédito en Las Llanas

Partido importante pero a la vez inédito, ya que es la primera vez que el CD Teruel visita Las Llanas para jugar contra el Sestao River. De hecho el único enfrentamiento registrado entre ambos clubes corresponde a la primera vuelta de esta temporada, partido disputado en La Pinilla con resultado final de empate a un gol. Un marcador que a buen seguro estará presente conforme avancen los minutos en el municipal sestaotarra, ya que estos resultados particulares pueden resultar claves en hipotéticos desempates a final de liga.

Tal circunstancia hace que para el equipo local se trate de un partido de cuatro puntos, y nunca mejor dicho, pues en caso de ganar ésa es la distancia que abriría con respecto a su rival; aunque el golpe recíproco no deja de ser igualmente jugoso para los visitantes, pues si fuese en cambio el Teruel el que obtuviese el triunfo en Las Llanas, adelantaría a los sestaotarras en la clasificación, con dos puntos de ventaja más el goal average particular a su favor. Un terrible golpe moral que, dado la trascendencia del resultado, ha jllevado a algunos medios a calificar el choque como "el partido del miedo", algo que rechazaba tajantemente José Luis Ribera, técnico del Sestao: "al menos, no por nuestra parte. Lo que tenemos que hacer es salir con confianza y fe suficientes para salir a ganar. El miedo es contraproducente" declaraba el guipuzcoano a las cámaras de Tele 7. Los locales acumulan ya seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria, precisamente ante el otro equipo aragonés de la categoría, el Zaragoza B . Aunque lo que más preocupa a Ribera es el dato de acumular tres derrotas y tres empates en los seis partidos como locales que han jugado en esta segunda vuelta. "Para tener una posición cómoda tienes que tener un bagaje importante de puntos de casa, y eso es algo que conseguimos en la primera vuelta, pero no ahora. Esperemos sacar este partido adelante y volver a la senda de victorias en casa de la primera vuelta".

Embela: "mañana tenemos una final y los jugadores están a tope"

Algo más regular, dentro de unos discretos números, se refleja la trayectoria del equipo aragonés hasta el momento -17 puntos en La Pinilla y 16 como visitante- hacen que en el entorno del Teruel se afronte el desplazamiento a Sestao con cierto optimismo. La misma idea de confianza comentada por Ribera es la que transmiten repetidamente las palabras de su homólogo en el banquillo turolense, José Manuel Embela . "Seguimos estando cerca del objetivo y necesitamos confianza para la recta final de la temporada" venía a decir, apelando días atrás a que “lo importante es que acabe la liga y estemos fuera de los puestos de descenso". Y es que, tras el empate en casa ante la UD Logroñés la pasada jornada, los de Teruel han salido provisinalmente de los puestos de descenso, algo que ha subido la moral de jugadores y técnico turolenses. El hecho de depender de sí mismo no esconde sin embargo la dificutad de los próximos compromisos del equipo aragonés - Amorebieta y Lleida siguen al enfrentamiento con el Sestao- lo que hacen más comprensibles las manifestaciones del entrenador: "Veo y deseo una victoria. Mañana tenemos una final y los jugadores están a tope". Asimismo el entrenador del Teruel dejó constancia en las redes sociales de su deseo de dedicar la victoria a su jugador Cristian García, que sufre una rotura horizontal en el cuerno posterior del menisco externo. que le podría impedir jugar con normalidad lo que queda de temporada.

La trascendencia del partido no ha pasado inadvertida para la junta directiva de la entidad vizcaína, que tomó un par de decisiones importantes con bastantes días de antelación. La primera fue adelantar el encuentro al sábado -estaba previsto en principio para el domingo- para disponer del terreno de juego en las mejores condiciones, ya que al ser Las Llanas un campo municipal, coincidía con el partido que el otro equipo de la localidad- la SD San Pedro, de Regional Preferente - jugaba por la mañana..

Poco después llegaba el comunicado oficial del club de Las Llanas en el que se ofrecía a los socios la posiblidad de invitar a un acompañante al partido, debiendo personarse para ello en las oficinas del club el jueves y viernes previos al día del encuentro. La medida respondía al carácter de "final" con el que el presidente del club sestaotarra, Alberto Lozano, Martxi, calificó ante los medios este partido, del que augura “un espectáculo deportivo interesante”. Lozano lamentó la situación actual de su equipo, al que esperaba haber visto en posiciones similares o mejores a la de la pasada campaña, pero irradió tranquilidad de cara a los próximos compromisos, “Ante dos equipos potentes, se dio una respuesta adecuada" aclaró, refiriéndose a los dos últimos empates ante Alavés y Real Unión, para concluir diciendo: "estamos concienciados de que hay que luchar y tirar para adelante”.

Las peñas del Sestao, como no podía ser de otra manera en una afición caracterizada por su fidelidad con el equipo en las circunstancias más adversas, han respondido a la llamada movilizándose a través de las redes sociales. River Piratak y Resaka Verdinegra, junto a las más veteranas Riverzaleak y Peña Norte preparan con entusiasmo un ambiente propio de playoff, un Infierno verdinegro, según nos confiesan algunos de sus representantes.

Por otra parte no podía faltar en la previa de un partido con tanto en juego la polémica, en este caso las insinuaciones hacia el papel del colegiado del encuentro, cuya actuación en Las Llanas parece preocupar a algunos medios de comunicación de Teruel,; hecho que tampoco ha pasado desapercibido en el entorno sestaotarra, que recuerda los últimos penaltis que han favorecido al cuadro aragonés en sus victorias ante Real Unión y SD Éibar.

Apraiz "se moja" para VAVEL

Uno de los jugadores posiblemente más motivados para este encuentro es Jon Gaizka Apráiz, el lateral derecho del Sestao, que tras varias jornadas fuera del equipo, ha recuperado la titularidad, "Este año no ha sido uno de mis mejores años. A nivel personal no he jugado tanto como me habría gustado pero esto es así. El año pasado jugué casi todos los partidos y me encontré muy a gusto. Cambio de entrenador, nuevos jugadores y me ha tocado esperar. Pero ahora me está tocando jugar y espero cumplir con lo que se me pide. En cuanto a motivación, el que me conoce sabe que yo siempre voy a muerte, y así será siempre que me toque salir al campo" afirma con contundencia el de Éibar, que se deshace en elogios hacia Josu, el jugador de moda en el River: "Josu es uno de mis mejores amigos. Jugar con él es muy fácil por que es muy bueno, posiblemente sea el mejor jugador con el que he jugado nunca. Aquí da igual quién meta o quién dé el pase... lo importante es el bien común. Yo soy defensa y tengo claro que mi primer trabajo es defender, pero si puedo ayudar al equipo en ataque mucho mejor. ademas me gusta mucho eso de atacar".

Apraiz: "El que me conoce sabe que yo siempre voy a muerte, y así será siempre que me toque salir al campo"

Preguntado por si las medidas especiales tomadas desde el club y las peñas del River habían hallado eco en una forma especial de preparar el partido, Apraiz respondió que " hemos preparado el partido como siempre, con la idea de dejar todo lo que tenemos en el campo y que los tres puntos se queden en las Llanas. Todos sabemos lo importantes que van a ser estos últimos partidos, el club lo sabe y por eso ha tomado esas medidas, es importante que la afición de las Llanas empuje como siempre lo hace. Está claro que la situación que vivimos no es la que a todos nos gustaría pero tenemos que ser uno afición y equipo.

El defensa verdinegro no cree que el fin a la mala racha pase por cambiar cosas: " tenemos que conseguir que en Las Llanas el contrario se sienta incómodo, y para eso hay que apretar, pelear, ir a muerte en cada disputa. Con balón tenemos gente con calidad para crear ocasiones y luego ya es cuestión de que la pelota entre".

Sobre su rival, el Teruel le parece un buen equipo. "Tienen gente de calidad, sobre todo el delantero. La verdad es que a mí no me gusta pensar en el equipo contrario. Nosotros tenemos condiciones como equipo para ganar a cualquiera, pero si andamos con tonterías, somos capaces de perder con cualquiera. Y se ha visto a lo largo de la temporada; hay que salir y ganar al que esté en el campo" ; queriendo contagiar finalmente su ánimo a la afición verdinegra: "está claro que hay que conseguir que los puntos de casa se queden aquí, pero a partir de ahí hay que intentar sumar siempre y si es posible de tres en tres. Todo está en nuestras manos y haremos todo lo posible para que haya un final feliz".

Alineaciones probables

Los lesionados Unai Calvo e Igor Cuesta - que podría llegar para Noja -, seguirán ausentes de la convocatoria de José Luis Ribera, quien, por contra, podrá de nuevo disponer del también defensa Terrón. Por su parte Embela cuenta con la baja ya comentada del centrocampista Cristian García, a la que hay que añadir los problemas físicos de Marc Carrasco, Héctor Llorens -con pubalgia - y la duda del interior Richi, que ya fue baja por un esguince de tobillo la jornada anterior. Aunque uno y otro técnico guardan celosamente sus onces, no creemos que puedan diferir mucho de los siguientes: