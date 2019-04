Guadalajara - Córdoba CF, se esfuman las opciones de ascenso

La semana en la ciudad califal se antojaba tranquila después de la holgada victoria frente a los arlequinados. No obstante, la tempestad siempre viene precedida de la calma y valga el símil para adelantar lo que será una semana movida en las oficinas del Córdoba CF. El técnico cordobesista, después de los malos resultados obtenidos en las últimas jornadas por su equipo, confesó ante los medios de comunicación sentirse "solo" y "poco arropado". Hoy, después de la dura derrota encajada, pero, sobre todo, por el mal partido realizado por sus hombres, se puede quedar aun más distanciado de la entidad, ya que el club que preside Carlos González estudiará su continuidad. Bien es cierto que la continuidad de Berges no debiera depender de los resultados, pero la actitud de los jugadores en el Pedro Escartín ha recordado a la mostrada hace dos semanas en el Alfredo Di Stefano y puede que el vestuario haya notado poco carácter en el novel entrenador y la situación requiera de un cambio agresivo.

Ganas contra desidia

El campo no puede servir como excusa ni como explicación. Las circunstancias son las que son y no se le pueden dar más vueltas. Un año más, el Pedro Escartín se ha convertido en el escenario perfecto para vivir la "tormenta perfecta". Los blanquiverdes que salieron fuera del partido les ha costado encontrar el punto de intensidad para frenar las investidas de los morados. El Guadalajara no destaca precisamente por la calidad de sus jugadores. No obstante, en la tarde de hoy, el ímpetu y las ganas han cedido el espacio a la calidad y en la primera media hora se pudo presenciar en el terreno de juego un torbellino morado que solamente era frenado por el acierto de Alberto García.

Precisamente, en los primeros minutos fue Juanjo quien tuvo la primera ocasión de un cabezazo certero y ya podría haber sido un monólogo visto lo visto hoy. No hubo réplica en la primera parte cordobesista, tan solo algún intento de un gris López Silva hizo que los cordobeses desplazados pudieran tener algún atisbo de esperanza. En el centro del campo, López Garai debía multiplicarse y hacer más de la cuenta para frenar el ataque morado. Como aliado tenía a un Caballero desdibujado y desconocido.

Al equipo retornaba Pedro tras haber cumplido el partido de sanción frente al Sabadell, lo cual supuso dejar en el banco al canterano Fede Vico. Con un 4-4-2 habitual, el Córdoba no encontraba la fórmula para desarbolar el entramado alcarreño. Hubo de esperarse hasta pasada la media hora para que los de Berges equilibraran el juego y rebajar el peligro del área de Alberto García. El catalán supo como cerrar su portería en el transcurso de la primera parte en lo que es su partido 100 en la Liga Adelante como jugador blanquiverde hasta la llegada del minuto 44, en el que tras una internada por banda le llega el balón a la cabeza de Álex García que marca a placer el 1-0.

Con el resultado adverso, el cuadro andaluz se marcha al descanso contrariado, con ganas de encontrar la fórmula para darle la vuelta al marcador.

Descalabro blanquiverde

Iniciada la segunda mitad, y recordando que el Córdoba no remonta un resultado adverso tras el descanso desde 2009, los consejos del técnico cordobés no dieron sus frutos, ya que todo parecía continuar igual. La vida sonreía a los castellano-manchegos y la tarde era un suplicio para los cordobeses. No se puede decir nada en contra de los morados, pero sí de los blanquiverdes. La falta de intensidad (igual que la mostrada frente al Castilla) haría más grande la herida en forma de goles recibidos.

En pocos minutos, los alcarreños dieron a su afición la alegría suficiente como para asegurar un poco más si cabe las opciones de permanencia. De sendos saques de esquina llegaron los goles morados. César y Juanjo fueron los artífices. Poco más había que hacer tras el minuto 54. Sí, 54. Maldito y nefasto recuerdo para los hinchas blanquiverdes que vivieron en el minuto más histórico del club como las opciones de pelear por un puesto de play off se esfuman, sino matemáticamente sí por las sensaciones que deja este equipo y la distancia que existe entre unos y otros.

A destacar el gol de falta que realizó Abel Gómez y el susto del partido por parte de Rennella. El franco-italiano cayó desmayado cuando Barral despejó un balón, lo cual provocó que el delantero perdiera durante unos instantes el conocimiento. Por suerte, todo quedó en un susto y se reincorporó al partido para ser posteriormente sustituido.