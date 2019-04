Oportunidad única, partido de siempre

Ha sido una constante a lo largo de la historia que el Hércules desaprovechara ocasiones únicas para alcanzar sus objetivos o, al menos, tenerlos más cerca. Por esto, no sorprende a casi nadie que hoy que las cosas se ponían de cara para los intereses herculanos, es decir, que los rivales directos se habían dejado puntos por el camino, el equipo no diera la cara. Así fue, el Hércules consigue un inoportuno empate en tierras jerezanas que le deja a un punto de la salvación, situación a priori no muy mala pero que, teniendo en cuenta cuál podría haber sido en caso de victoria, y lo que se viene ahora, no deja buen sabor de boca.

Tras una semana en la que se había hablado poco de lo deportivo y mucho de otros temas que sin duda han pasado factura, afrontaba el Hércules este 'match ball'. Y lo hacía con muchas bajas, a las ya conocidas de Gilvan, Javito o Nacho González, se sumaban Peña y Edu Bedia. Por tanto, ya se encontraba Quique Hernández un problema de inicio y era buscar sustituto, o al menos un imitador que diera el pego, para el joven jugador cántabro. Bedia es lo mejor que tiene el Hércules y las apuestas no fallaban en que se notaría su ausencia. Lamentablemente para los intereses del equipo blanquiazul, su técnico no supo recomponer a su equipo y se notaba en todo momento que le faltaba algo. Al Hércules le fataba toque, medio campo, desborde y le sobraba el despeje fácil hacia una delantera que no se enteraba bien de lo que iba la cosa. Esa fue la tónica general del partido, una recordada inoperancia ofensiva que lastraba las aspiraciones de victoria.

Desde el comienzo del partido hasta su fin, el Xerez fue algo más que el Hércules. En ningún momento hubo asedio o gran sufrimiento, pero sí podemos afirmar que a los puntos hubiera sido el equipo local el que se hubiese llevado el gato al agua. La prueba es que Falcón estuvo más presente y participativo que el alicantino Chema. El colista de Segunda División intentaba con lo que podía hacer daño a un inofensivo aspirante a salir del descenso. Un problema de este aspirante durante todo el choque fue en las bandas, totalmente fuera de lugar con Redondo y con Toti. Y fue en el intento de mejorar esto por parte del entrenador valenciano cuando se terminó de anular el equipo de Alicante ofensivamente. Rivas por Toti al descanso. Cambio aparentemente inexplicable si las pretensiones son ofensivas. Se podía buscar la explicación en el empeño en tener una mayor presencia en mediocampo y, una vez conseguida, poner la marcha correcta hacia el área contraria. Sea cual fuera la pretensión, podemos afirmar que no salió bien. La primera y la segunda parte tuvieron tónicas paralelas.

En definitiva, decepción es la palabra. Puede que lo que más duela sea la sensación de conformismo. De no luchar y buscar hasta el final la oportunidad de ganar el encuentro. Tener claro desde bastante antes de que terminara que salvo asunto extraño el partido estaba finiquitado. Sin duda la culpa es repartida, tanto para el técnico que volvió a no acertar en los cambios, como los jugadores de los que se espera mucho más. Ahora queda otro partido a domicilio en Las Palmas, de gran dificultad y con necesidad de puntuar. Se sigue en la pelea, pero la sensación de haber perdido una gran ocasión, no sale de la mente de todos.